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Уничтожение «Ланцетом» украинской ЗРК «Бук» попало в кадр

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Уничтожение «Ланцетом» украинской ЗРК «Бук» попало в кадр

В сети появилось видео уничтожения украинской установки ЗРК "Бук" при помощи российского дрона-камикадзе "Ланцет". На этот раз операторы беспилотников-камикадзе из ОБТФ ДНР "Каскад" метким ударом поразили выявленную разведчиками подразделения ЗРК ВСУ на Угледарском направлении линии боевого соприкосновения.


Успешные действия российской авиации, в частности использование ФАБ с УМПК по позициям и складам БП и ГСМ боевиков киевского режима вынуждают украинскую армию устанавливать немногочисленные оставшиеся у нее системы ЗРК вблизи линии фронта, где они оказываются в зоне поражения российских беспилотников-камикадзе.

На видеозаписи, сделанной при помощи разведывательного беспилотника, можно увидеть, как "Ланцет" точно попал в украинскую ЗРК, замаскированную среди деревьев. В результате успешного попадания произошла вторичная детонация боекомплекта "Бука" ВСУ, что привело к полному уничтожению установки.

Украинские системы противовоздушной обороны являются одними из приоритетных целей для российской армии. Так, согласно сообщению МО РФ, в Киеве высокоточными ударами российских ВКС был уничтожен второй из трех поставленных Западом боевикам киевского режима американский комплекс ПВО Patriot. Первый был уничтожен российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" 16 мая. Тогда же сообщалось об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок американской системы ПВО.




Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:18
    +1
    Фальстарт ,рано стартовали.При том куда то в сторону
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    0
    Если бы в микрорайоне стоял МКД бы хорошо прилетело от детонации, а так, походу, только у ежиков контузия. Очень надеюсь, что в результате удара ни один ежик серьезно не пострадал, за расчет не берусь судить, курение в неустановленных местах - причина пожара.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:29
    -3
    Ланцет хорош но нужно их много,чтобы массово выбивать технику. Нужен более массовый ударный дрон,дешевле по цене,и с большей скоростью полёта.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:53
      0
      он сейчас массово штампуется...............
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:31
    +2
    А как противоланцетная сетка-то помогла... Пусть еще пару фоток выложат с Ланцетами, в марле запутавшимися wink
  5. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 14:03
    +1
    маскировались в месте истоптанном вдоль и поперёк...
    надеюсь спутники фиксируют изменение поверхности день ото дня.
  6. Codett
    Codett Сегодня, 14:03
    -1
    Приятно видеть как горят вражеские ПВО, но видя эти кадры вспомнил
    о докладе сотрудников Военно-воздушной академии имени Жуковского, опубликованном в сборнике докладов и статей XXI Всероссийской научно-практической конференции ВВС и ПВО, которая прошла в октябре 2021 года в Ярославле, в стенах Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, если коротко бороться с такими минидронами очень сложно. Вот что пишут авторы доклада на сей счет, на примере ЗРК малой дальности Тор и Панцирь, цитата:
    ...результаты полигонных испытаний показали, что РЛС обнаружения целей ЗРК «Тор» обеспечивает обнаружение малоразмерных БПЛА на дальностях всего 3-4 км...
    ...Результаты полигонных испытаний ЗРПК «Панцирь-С1» показывают, что стрельба ракетным вооружением по малоразмерным БПЛА практически невозможна. Причиной этому является малая дальность обнаружения малоразмерных БПЛА РЛС обнаружения и целеуказания, которая также, как и для ЗРК «Тор», составляет 3-5 км, что практически совпадает с ближней границей зоны поражения ЗУР.. Надеюсь что у нас есть или в ближайшее время появиться возможность прикрыть войска от таких же мелки БПЛА, так как проблема очень актуальна для всех армий мира.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:16
      0
      Ничего, под Москвой почти справились. Ложку дёгтя для своего супа приберегите, наша бочка мёда не для всех.
  7. Комментарий был удален.