В сети появилось видео уничтожения украинской установки ЗРК "Бук" при помощи российского дрона-камикадзе "Ланцет". На этот раз операторы беспилотников-камикадзе из ОБТФ ДНР "Каскад" метким ударом поразили выявленную разведчиками подразделения ЗРК ВСУ на Угледарском направлении линии боевого соприкосновения.
Успешные действия российской авиации, в частности использование ФАБ с УМПК по позициям и складам БП и ГСМ боевиков киевского режима вынуждают украинскую армию устанавливать немногочисленные оставшиеся у нее системы ЗРК вблизи линии фронта, где они оказываются в зоне поражения российских беспилотников-камикадзе.
На видеозаписи, сделанной при помощи разведывательного беспилотника, можно увидеть, как "Ланцет" точно попал в украинскую ЗРК, замаскированную среди деревьев. В результате успешного попадания произошла вторичная детонация боекомплекта "Бука" ВСУ, что привело к полному уничтожению установки.
Украинские системы противовоздушной обороны являются одними из приоритетных целей для российской армии. Так, согласно сообщению МО РФ, в Киеве высокоточными ударами российских ВКС был уничтожен второй из трех поставленных Западом боевикам киевского режима американский комплекс ПВО Patriot. Первый был уничтожен российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" 16 мая. Тогда же сообщалось об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок американской системы ПВО.