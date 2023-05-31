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Командование ВСУ продолжает наращивать силы на Запорожском направлении перед вероятным наступлением

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Командование ВСУ продолжает наращивать силы на Запорожском направлении перед вероятным наступлением

Запорожское направление считается одним из наиболее вероятных для все никак не начинающегося наступления украинской армии. В последнее время на этом участке в основном идут позиционные бои, противник даже прекратил прощупывать нашу оборону атаками ДРГ. Однако российская разведка отмечает переброску дополнительных сил ВСУ в прифронтовую зону, прибывает западная и советская бронетехника.


Российский новостной телеграм-канал медиагруппы Readovka пишет со ссылкой на свои источники о переброске в Запорожскую область дополнительных десантно-штурмовых бригад ВСУ оперативно-тактической группировки «Марун», ранее сформированной на юго-востоке Днепропетровской области. В нее вошли подразделения 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад, 132-й отдельный разведывательный батальон и 71-я егерская бригада ВСУ.

Для усиления 110-й бригады территориальной обороны Генштаб ВСУ перебросил в Запорожье ближе к линии соприкосновения американские бронетранспортеры MaxxPRO и довольно старенькие советские средние танки Т-64. Данные ОБТ, разработанные, к слову, в Харьковском конструкторском бюро машиностроения завода имени Малышева, производились серийно в период с 1963 по 1969 год.

Сообщается, что в районе так называемого «Времьевского выступа» на границе ДНР и Запорожской области на стыке двух фронтовых группировок ВС РФ дислоцирующиеся здесь подразделения ТрО ВСУ были усилены четырьмя танками и несколькими ББМ MaxxPRO. По данным военкоров, в начале мая на этот участок прибыла 1-я бронетанковая бригада ВСУ, в которую включены 18 танков Leopard 2A6.

Ранее украинское командование предпринимало маневры с целью дезинформации ВС РФ по частичному отводу отдельных подразделений от линии Харьковского фронта. Сейчас усиление живой силой и бронетехникой уже не скрывается. Хотя активных наступательных действий ВСУ на этом направлении пока не ведут, но значительно возросло количество артиллерийских и авиаударов по нашим позициям.

Наши со своей стороны внимательно отслеживают ситуацию, по местам скопления украинских войск и бронетехники работает уже российская авиация и тяжелая артиллерия. Точными ударами действия противника сковываются, но вероятность того, что в ближайшее время ВСУ предпримут попытку контратаковать именно на Запорожском направлении, остается высокой.
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10 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 13:21
    +2
    довольно старенькие советские средние танки Т-64

    Это что ?
    Данные ОБТ, разработанные, к слову, в Харьковском конструкторском бюро машиностроения завода имени Малышева

    Так основные или средненькие?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:25
      0
      Незнание предмета в части бронетехники.
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 13:25
      0
      Нормальная машина, только в капонире. Знаю что каммент короткий
    3. Влад 63
      Влад 63 Сегодня, 13:26
      +1
      Тематический сайт о ВВТ, армии и флоте laughing
    4. кредо
      кредо Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: 1 z1
      довольно старенькие советские средние танки Т-64

      Это что ?
      Данные ОБТ, разработанные, к слову, в Харьковском конструкторском бюро машиностроения завода имени Малышева

      Так основные или средненькие?

      Ирония автора статьи не уместна.
      В СВО танки больше используются в качестве хорошо защищённого артиллерийского орудия, а не средства прорыва в наступлении, поэтому для артиллерийской дуэли и этот "старичок" может подойти кстати.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 13:53
        0
        Тут речь о том, что Т-64 относится к классу основных боевых танков, а не средних танков. Последним средним танком у нас был Т-62.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:26
    +3
    А можно без стёба про довольно таки старенькие танки Т64,когда сами в боях используем Т55 и Т62 которые то постарше чем Т64 будут?На Т64 хоть какая то динамическая защита но есть,а у нас что-голая броня?
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 13:28
    0
    Тематический сайт о ВВТ, армии и флоте laughing
    лучше не скажешь
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    0
    О наращивании сил ВСУ на Запорожском направлении слышим не одну неделю. Рогов еще 03 мая заявил, что началось наступление на Ореховском направлении. Потом сделал заявление, что наступление начнется через неделю. Сегодня опять наращивают силы для начала наступления. Честно говоря своими поспешными заявлениями только вносят сумятицу. Коль информация о наращивании сил и в каких местах имеется значит с нашей стороны предпринимаются необходимые меры.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 14:20
    0
    Командование ВСУ продолжает наращивать силы на Запорожском направлении перед вероятным наступлением

    Продолжаем вести статистику?!! Может, всё таки, бахнем?!!