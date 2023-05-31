Командование ВСУ продолжает наращивать силы на Запорожском направлении перед вероятным наступлением

Запорожское направление считается одним из наиболее вероятных для все никак не начинающегося наступления украинской армии. В последнее время на этом участке в основном идут позиционные бои, противник даже прекратил прощупывать нашу оборону атаками ДРГ. Однако российская разведка отмечает переброску дополнительных сил ВСУ в прифронтовую зону, прибывает западная и советская бронетехника.
Российский новостной телеграм-канал медиагруппы Readovka пишет со ссылкой на свои источники о переброске в Запорожскую область дополнительных десантно-штурмовых бригад ВСУ оперативно-тактической группировки «Марун», ранее сформированной на юго-востоке Днепропетровской области. В нее вошли подразделения 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад, 132-й отдельный разведывательный батальон и 71-я егерская бригада ВСУ.
Для усиления 110-й бригады территориальной обороны Генштаб ВСУ перебросил в Запорожье ближе к линии соприкосновения американские бронетранспортеры MaxxPRO и довольно старенькие советские средние танки Т-64. Данные ОБТ, разработанные, к слову, в Харьковском конструкторском бюро машиностроения завода имени Малышева, производились серийно в период с 1963 по 1969 год.
Сообщается, что в районе так называемого «Времьевского выступа» на границе ДНР и Запорожской области на стыке двух фронтовых группировок ВС РФ дислоцирующиеся здесь подразделения ТрО ВСУ были усилены четырьмя танками и несколькими ББМ MaxxPRO. По данным военкоров, в начале мая на этот участок прибыла 1-я бронетанковая бригада ВСУ, в которую включены 18 танков Leopard 2A6.
Ранее украинское командование предпринимало маневры с целью дезинформации ВС РФ по частичному отводу отдельных подразделений от линии Харьковского фронта. Сейчас усиление живой силой и бронетехникой уже не скрывается. Хотя активных наступательных действий ВСУ на этом направлении пока не ведут, но значительно возросло количество артиллерийских и авиаударов по нашим позициям.
Наши со своей стороны внимательно отслеживают ситуацию, по местам скопления украинских войск и бронетехники работает уже российская авиация и тяжелая артиллерия. Точными ударами действия противника сковываются, но вероятность того, что в ближайшее время ВСУ предпримут попытку контратаковать именно на Запорожском направлении, остается высокой.