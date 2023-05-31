Немецкие чиновники предлагают ограничить потребление мяса в стране до 10 граммов в день на человека, включая военных

Несмотря на то, что идея «зеленого тренда», которой одержима часть западной элиты, уже не единожды доказала свою «нежизнеспособность», в Германии и некоторых других странах ЕС продолжают предпринимать попытки двигаться в данном направлении. Правда, недавно озвученная властями ФРГ инициатива едва ли понравится простым немцам.В частности, немецкое общество питания DGE намерено внедрить новые рекомендации по рациону, пишет издание Bild. При этом в материале говорится, что предложение чиновников основано не столько на влиянии тех или иных продуктов на здоровье человека, сколько на балансе CO₂ в пище.Так, DGE в своей новой стратегии предлагает радикально сократить суточную норму потребления мяса жителями Германии в целях борьбы с глобальным потеплением. В связи с этим в обществе питания считают целесообразным установить суточный лимит в 10 граммов мяса в день. При этом новшество готовы распространить и на армию. Чем собираются заменять животный белок, пока не ясно. Хотя есть варианты - мука из насекомых...Стоит отметить, что подобные предложения должны серьезно обеспокоить простых немцев. Ведь аналогичные ограничения в будущем могут коснуться и других продуктов, требующих термической обработки, приводящей к выделению CO₂.Впрочем, не стоит исключать и экономическую подоплеку, которая могла лечь в основу этой «странной» инициативы. В Германии, как и в других странах ЕС, продолжают расти цены на продукты питания, что негативно отражается на уровне благополучия граждан. Между тем, если максимально сократить потребление мясных продуктов, то и ежемесячные затраты немцев на питание будут значительно меньше.