Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкие чиновники предлагают ограничить потребление мяса в стране до 10 граммов в день на человека, включая военных

54
Немецкие чиновники предлагают ограничить потребление мяса в стране до 10 граммов в день на человека, включая военных

Несмотря на то, что идея «зеленого тренда», которой одержима часть западной элиты, уже не единожды доказала свою «нежизнеспособность», в Германии и некоторых других странах ЕС продолжают предпринимать попытки двигаться в данном направлении. Правда, недавно озвученная властями ФРГ инициатива едва ли понравится простым немцам.


В частности, немецкое общество питания DGE намерено внедрить новые рекомендации по рациону, пишет издание Bild. При этом в материале говорится, что предложение чиновников основано не столько на влиянии тех или иных продуктов на здоровье человека, сколько на балансе CO₂ в пище.

Так, DGE в своей новой стратегии предлагает радикально сократить суточную норму потребления мяса жителями Германии в целях борьбы с глобальным потеплением. В связи с этим в обществе питания считают целесообразным установить суточный лимит в 10 граммов мяса в день. При этом новшество готовы распространить и на армию. Чем собираются заменять животный белок, пока не ясно. Хотя есть варианты - мука из насекомых...

Стоит отметить, что подобные предложения должны серьезно обеспокоить простых немцев. Ведь аналогичные ограничения в будущем могут коснуться и других продуктов, требующих термической обработки, приводящей к выделению CO₂.

Впрочем, не стоит исключать и экономическую подоплеку, которая могла лечь в основу этой «странной» инициативы. В Германии, как и в других странах ЕС, продолжают расти цены на продукты питания, что негативно отражается на уровне благополучия граждан. Между тем, если максимально сократить потребление мясных продуктов, то и ежемесячные затраты немцев на питание будут значительно меньше.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
54 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:35
    -5
    Действительно, а зачем мясо немцам? Пусть кончу глотают - там говорят много белка. Гейропейцам самое то, нагибаться перед мигрантами и становится раком. Политкорректно так. И экономия мяса.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:03
      0
      Кстати, японцы до последнего времени - пока янки не приучили их к мясным бургерам - питались по большей части морепродуктами и ничего выжили, поэтому эксперимент немецких чиновников над своими бюргерами вполне вписывается в нынешнюю "зеленую повестку". Пускай экспериментируют над собой. wink
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:14
      +1
      Стало интересно, как выглядят 10 грамм мяса.
      Оказывается, со спичечный коробок...

      1. Комментарий был удален.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 13:35
    +4
    10 гр мяса, вместо обычной порции сосикок под кружку пива не прокатят!
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: Peter1First
      10 гр мяса, вместо обычной порции сосикок под кружку пива не прокатят!

      Какое пиво!!! belay В нём страшный CO2 в чистом виде!!! wassat
      Хотел бы я почитать учебник по политологии, из будущего, где это "зеленобесие" будет разложено по полочкам. winked
      P.S. Отдельное "спасибо" тому, кто догадался такую фотку к статье прикрутить, в середине рабочего дня!!! fool fool fool
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Peter1First
      10 гр мяса, вместо обычной порции сосикок под кружку пива не прокатят!

      Всё. Всё, всё... Кончилось пивко с сосисками. Начинается новая жизнь, без газет, заводов и пароходов. Рябчики улетели. Пора вспоминать, как угощали Петра Великого жареными воробьями...
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:34
        0
        Я теперь всерьёз опасаюсь за голубей. Сожрут ведь.
        А ещё представляю как негры с турками будут дразнить голодную немчуру шавермой.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 14:32
      0
      Половина баварской колбаски + напёрсток пива. И хватит немчуре. Остальное силосом доберут. Вместо коров.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:36
    +4
    установить суточный лимит в 10 граммов мяса в день.

    понюхать? belay
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:05
      +2
      Цитата: Mouse
      установить суточный лимит в 10 граммов мяса в день.

      понюхать? belay

      good yes Пусть хавают полной ложкой! Это им за девяностые!!! am
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 14:12
      +2
      Как говаривала моя мать : Чем не налижешься - тем и не наешься .
      Знаете сколько политиков развелось с бредовыми идеями ?
      Каждый хочет быть умнее других .
      Суточном потребление мяса рекомендуемое врачами , от 50 до 80 грамм в сутки .
      Если ко мне приходят друзья на шашлык , я покупаю по 300 гр мяса на рыло .
      Кто то больше , кто то меньше , но всегда еще оставалось .
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 14:23
        0
        Цитата: Кузнец 55
        Кто то больше , кто то меньше , но всегда еще оставалось .

        Скромные какие друзья:))) Я по полкило беру, и то практически все сиетается всегда. Правда, я беру уже готовое мясо, заморачиваться с маринованием обычно некогда, а маринад, понятно, будет весить больше hi
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 14:32
          +1
          Андрей , кроме шашлыка и хлеба , есть всегда на столе салаты , отварная картошка , и еще свежие шампиньоны с болгарским перцем , все замочено соусом и перегрилено .
          Блин , уже аппетит вы мне разогнали .
          Слюнки так и потекли .
        2. Aken
          Aken Сегодня, 14:36
          0
          Ещё важно, чем запивать. Если чаем - много не съесть.
  4. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 13:36
    +3
    Так, DGE в своей новой стратегии предлагает радикально сократить суточную норму потребления мяса жителями Германии в целях борьбы с глобальным потеплением. В связи с этим в обществе питания считают целесообразным установить суточный лимит в 10 граммов мяса в день. При этом новшество готовы распространить и на армию.

    М-да... этак скоро немцы с теплотой будут вспоминать недоедание при Адольфе.
    Генерал Остеркамп: Трудности в снабжении мясом. Поголовье свиней снизилось с 27 до 20 млн. голов. Крупный рогатый скот трогать нельзя. Поэтому нужно уменьшить потребление. Необходимо до начала наступления сократить потребление мяса в сухопутных войсках. В вооруженных силах норма снижается с 1500 до 1350 граммов, а,для гражданского населения — с 500 до 400 граммов [в неделю].
    © Гальдер. Военный дневник. Май 1941 г.
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 13:51
      +2
      Реинкорнация "Брбквенной зимы" 196-1917 годов!
      "Плохая новость - Кроме травы есть нечего!
      Хорошая новость - Травы МНОГО!"
  5. Винни76
    Винни76 Сегодня, 13:37
    +3
    Безоговорочно поддерживаю. Не более одной сардельки в месяц
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: Винни76
      Безоговорочно поддерживаю. Не более одной сардельки в месяц

      yes Индивидуальную раздачу сарделек поручить неграм и арабам... feel
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:39
    +2
    Я как-то читал, что нехватка животного белка способствует усилению внушаемости пациента... Кто-то хочет правратить немцев в овощи?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:47
      +2
      Если одну траву жрать - поневоле блеять начнёшь
    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:03
      +1
      Цитата: Roma-1977
      Кто-то хочет правратить немцев в овощи?

      А зачем? Германия и так не является субъектом геополитики. yes
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:39
    +2
    Несмотря на то, что идея «зеленого тренда», которой одержима часть западной элиты, уже не единожды доказала свою «нежизнеспособность»,
    . Да ладно, нежизнеспособность это тогда, когда при попытках продвигать свои зелёные идеи, их начнут бить сразу и без разговоров.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:40
    +4
    Отличное начинание в Германии.Жаль я уже старый,молодёжь дарю идею- гастрономические туры в Россию ,но свинину не жалеть и немцы к вам потянутся.Ещё они селёдку любят ,филюшка вокруг маринованного огурца- самое то под " шнапс".
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:09
      +2
      Цитата: tralflot1832
      филюшка вокруг маринованного огурца- самое то под " шнапс"

      Ja, ja, natürlich! wink
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:13
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Отличное начинание в Германии.Жаль я уже старый,молодёжь дарю идею- гастрономические туры в Россию ,но свинину не жалеть и немцы к вам потянутся.Ещё они селёдку любят ,филюшка вокруг маринованного огурца- самое то под " шнапс".

      Ещё можно давать помыться в горячей !проточной воде и поспать на чистой простынке... Про ухоженных белых баб я ничего не говорил... feel
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    +6
    Немецкие чиновники предлагают ограничить потребление мяса в стране до 10 граммов в день на человека, включая военных
    Правильно. Нечего жрать мясо когда Киеву требуется помощь и постоянная. Немцам пора переходить на эрзац, как в годы 2 МВ. Мясо можно заменить продуктом из сои - эрзац мясом. У нас на ДВ в 90-е такого было полно в магазинах и люди брали.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:49
      +2
      А мы в это время кенгурятину жрали. На вкус как собака. И не спрашивайте откуда я это знаю
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:41
    0
    Как говорил один юморист "три килограмма мяса на человека или на человеке "? wassat Так и эти 10 граммов на немца,или на немце? wassat
  11. Грац
    Грац Сегодня, 13:41
    +1
    так им и надо колбасникам!хотя они получаются уже будут не колбасниками, а поедателями саранчи! laughing
  12. Codett
    Codett Сегодня, 13:42
    +1
    Интересно, а что, ну правильно пусть жрут генномодифицированную сою, и прочую отраву, нам от этого только лучше, а ещё было бы здорово если бы вся Европа перестала есть мясо, да и укры тоже, они же типа Европа, пусть жрут урожай от Монсанто.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:44
    +1
    А. Джолли гусениц кюшает и ничего, не толстеет и не худеет, при этом теримически обрабатывать не нужно, наверно. На видео - с аппетитом поедает "живность". Диетологам там есть где развернуться, а мы уж как-нибудь по старинке, шашлычёк, люляшка и т.д., есть чем организм порадовать. Веганов это не касается, у них свои радости живота.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:45
    +2
    Я траву не ем, я не кoзел - домовенок Кузя. Не тот, который пресс-секретарь в США, она как раз кoзел
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:49
    +1
    Это когда же съесть единственную за всю жизнь свиную рульку? На рождение -рано, у младенцев зубов нет. На похоронах уже поздно, покойники не едят.
    Бедные бедные немцы... wassat
  16. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:49
    0
    Это инициатива зелёного сельхозминистра, турка. Здорово придумано, следующим шагом пиво до 10 миллилитров в день ограничить, ибо нефиг жировать, мигрантов кормить надо.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:01
      0
      следующим шагом пиво до 10 миллилитров в день ограничить

      Тем более процесс бражения идёт с большим выделением со2. Хлеб на дрожжах тоже нужно запретить, ибо тоже со2 выделяется.
      Сейчас пришло в голову, что получение любых спиртных напитков и спирта вообще, тоже сопряжено с со-выделением! laughing
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:09
        +1
        Всем придется на кокаин переходить. Экологично, опять же, крышуется ЦРУ со времен Иран-Контрас, значит, еще и с молекулами демократии
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    +1
    В трех бич-пакетах как раз суточная норма и будет.
  18. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:55
    +2
    Насколько я помню употребление мяса привело к увеличению мозга у первобытного человека, без мяса не было бы человека разумного, отказ от мяса это выбор немцев, ну или их правительства. Когда Бог хочет наказать он лишает рассудка.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:05
      0
      Насколько я помню употребление мяса привело к увеличению мозга у первобытного человека

      "Мы то, что мы едим."(с)
  19. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 13:57
    0
    В Америке некогда бегали неисчислимые стада бизонов. По некоторым расчётам, например, в 1800 году численность бизонов составляла 30—40 млн животных. Не говоря про остальные материки и прочую живность. А теперь политики (!) парят мозги о том, что пара коровок неимоверно увеличивает содержание CO2 в атмосфере. Ню ню
  20. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:58
    +2
    Это им тварям за Ленинград. Пусть кузнечиков жрут. Главного гинеколога всея ЕС, главного дипломата оттуда же, главного НАТОвца надо обязательно посадить на ту же диету. И не забыть всех остальных чинуш из ЕС, главного цыганенка всея Британия, а особенно Анку-Ленку и всех министров обороны женского пола и до кучи МИДовцев))))
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:58
    0
    К весне будут карточки вводить при этом оря про то что их экономики самые богатые и сильные в мире!)))
  22. isv000
    isv000 Сегодня, 14:01
    0
    Ещё кофе из ячменя, чай из морковки, хотя и то и другое снова надо просить у русских - этого добра у них завались, в отличие от Германии... recourse
  23. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:01
    +2
    В туалет тоже запретить ходить, а то понимаешь засоряют Землю.
  24. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 14:02
    +2
    Во времена позднесоветские появились продталоны, по которым советскому гражданину полагалось 1 кг мяса в месяц (или 0.8 кг колбасных изделий). По крайней мере, в моем регионе так было.
    Таки немцы пошли дальше. 0.3 кг мяса в месяц... почти "бухенвальд", однако.
    "Верной дорогой идете, господа!"
  25. uav80
    uav80 Сегодня, 14:03
    +2
    Шведский стол бундесвера будущего...

  26. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:03
    0
    При этом новшество готовы распространить и на армию. Чем собираются заменять животный белок, пока не ясно. Хотя есть варианты - мука из насекомых...

    what Мне вот интересно, если мука выработана из кукурузы, выращенной из посевного материала (семян) от Монсанты по технологии ГМО, устойчивой к вредителям и засухе с геном скорпиона или камбалы, будет ли такая мука считаться:
    А. Мукой из кукурузы?
    Б. Мукой из насекомых (все-равно членистоногий)?
    С. Рыбной мукой?
  27. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 14:12
    0
    Пусть гнилую картошку жрут и поляки с ними тоже. Немцам бы напомнить чем питались пленные в концлагерях. Все деньги на хлов спустили, вот и всё, незачем больше есть.
  28. К-50
    К-50 Сегодня, 14:13
    +1
    Немецкие чиновники предлагают ограничить потребление мяса в стране до 10 граммов в день на человека, включая военных

    А энергозатраты у военных и чиновников одинаковые?
    Может тогда чиновники на капусту перейдут, а военных всё таки мясом кормить? yes
    А как же баварские сосиски? будут одну тушеную капусту хомячить, без сосисок?
    Мне вспомнилось:
    - Поллитра?
    - yes
    - Разбить?
    - yes
    - Вдребезги?
    - yes
    - Да я тебя angry !
  29. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:14
    0
    Предлагаю пенсионерам Тверской области для потепления климата выдавать хотя бы по паре кг мяса в месяц. tongue А то снег зимой задолбались чистить... А на немчуру-плевать нам слюной
  30. alystan
    alystan Сегодня, 14:17
    0
    Требую и потребление пива ограничить тоже, вместе со свинными сосисками...

    Министр с/х Германии Джем Оздемир, немец турецкого происхождения, зато повадки истинно арийские - готов и голодом поморить кого надо, если нужно для дела.

    19 марта 2022 года именно он призвал немцев есть меньше мяса, чтобы не пострадать от действий России, которая якобы использует поставки продовольствия «в качестве оружия».
  31. Аскет
    Аскет Сегодня, 14:19
    0
    Что русскому хорошо то немцу смерть. Правильно, пусть сухими кузнечиками закусывают. а мы уж как-нибудь по-старинке.
  32. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 14:33
    0
    Похоже, скоро они перейдут к более радикальным шагам по сокращению выбросов парниковых газов и СО2.
  33. mkop
    mkop Сегодня, 14:35
    0
    Вот это вот:
    Между тем, если максимально сократить потребление мясных продуктов, то и ежемесячные затраты немцев на питание будут значительно меньше.

    Это просто ПРЕКРАСНО! А если вообще не есть ничего, то расходы на питание упадут до нуля. Ненадолго но упадут. А если упадут до нуля надолго, то в результате резко вырастут расходы на похороны.