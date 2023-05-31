Министерство обороны подтвердило уничтожение в порту Одессы последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Военно-морские силы Украины потеряли свой последний боевой корабль, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщили в Минобороны.
Российское военное ведомство подтвердило уничтожение среднего десантного корабля ВМСУ "Юрий Олефиренко", СДК был поражен ударом высокоточного оружия, после чего затонул. Подробности наши, уже традиционно, не приводят. Из других источников стало известно, что украинский СДК находился на стоянке для военных судов в порту Одессы, во время ночной атаки его поразил, с большой вероятностью, дрон-камикадзе "Герань-2", после чего он затонул. Этому способствовали боеприпасы, сдетонировавшие в трюме.
29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"
- говорится в сообщении
Таким образом в составе ВМС Украины больше нет боевых кораблей, остался только катерный состав, если не считать строящегося на верфях Турции корвета и двух тральщиков, переданных Великобританией, которые болтаются где-то у британских берегов.
В прошлом году СДК "Юрий Олефиренко" должен был нести службу в районе Очакова и патрулировать Днестровский лиман, так как у ВМС Украины для этого просто не было других кораблей, но экипаж корабля отказался выполнять боевую задачу и десантный корабль перегнали в Одессу, где он и находился. Активности не проявлял, задач под него у ВМС Украины просто не было, высадок десанта не производилось, за исключением острова Змеиный. Но участвовал ли там последний десантный корабль ВМСУ не известно.