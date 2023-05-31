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Министерство обороны подтвердило уничтожение в порту Одессы последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

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Министерство обороны подтвердило уничтожение в порту Одессы последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Военно-морские силы Украины потеряли свой последний боевой корабль, Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщили в Минобороны.


Российское военное ведомство подтвердило уничтожение среднего десантного корабля ВМСУ "Юрий Олефиренко", СДК был поражен ударом высокоточного оружия, после чего затонул. Подробности наши, уже традиционно, не приводят. Из других источников стало известно, что украинский СДК находился на стоянке для военных судов в порту Одессы, во время ночной атаки его поразил, с большой вероятностью, дрон-камикадзе "Герань-2", после чего он затонул. Этому способствовали боеприпасы, сдетонировавшие в трюме.

29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"

- говорится в сообщении

Таким образом в составе ВМС Украины больше нет боевых кораблей, остался только катерный состав, если не считать строящегося на верфях Турции корвета и двух тральщиков, переданных Великобританией, которые болтаются где-то у британских берегов.

В прошлом году СДК "Юрий Олефиренко" должен был нести службу в районе Очакова и патрулировать Днестровский лиман, так как у ВМС Украины для этого просто не было других кораблей, но экипаж корабля отказался выполнять боевую задачу и десантный корабль перегнали в Одессу, где он и находился. Активности не проявлял, задач под него у ВМС Украины просто не было, высадок десанта не производилось, за исключением острова Змеиный. Но участвовал ли там последний десантный корабль ВМСУ не известно.
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28 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:07
    +4
    Последний боевой... Вот и чудно. Возникает воарос- куда девать кучу укро- адмиралов?..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:09
      +3
      там надувных лодок куча осталась. lol
      ну вроде как еще речные катера не все выбили и на рыбалку не растащили.
      1. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 13:40
        +2
        В Очакове, Одессе и Измаиле базируются еще несколько судов обеспечения способные выполнять перевозку людей и грузов военного назначения, ставить морские мины, обеспечивать водолазные спуски, вести огонь из крупнокалиберных пулеметов по воздушным, морским и воздушным силам. Ну и упомянутые бронекатера.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Возникает воарос- куда девать кучу укро- адмиралов?..

      Никуда ,у них до последнего было Управление подводных операций.Хотя подводных лодок нет уже лет 20
      1. Аскет
        Аскет Сегодня, 13:18
        +2
        Цитата: APASUS
        Хотя подводных лодок нет уже лет 20

        "Последняя подводная лодка в степях Украины погибла в неравном в бою с бурятскими конными водолазами laughing
        У нас в части был взвод материального обеспечения. Их называли Подводные войска.
        На подводе,запряженной старым мерином помои возили из столовой в свинарник отсюда и пошло название wassat
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:11
      +1
      Морские адмиралы станут речными..Кстати,турки ударно для них строят два фрегата
    4. кредо
      кредо Сегодня, 13:14
      0
      А может надо было нам что-то по достойней найти в виде цели в Одессе. Какой было смысл топить корабль, стоящий в отстое, если конечно только там не складировали важное иностранное оружие или боеприпасы.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:21
        0
        если конечно только там не складировали важное иностранное оружие или боеприпасы.

        Скорее всего под плавучий склад его и использовали. Если бы совсем без дела стоял, то герань его лишь повредила. По-видимому теряя портовые склады, укропы решили заныкать бп на плавсоставе, итог: нет больше плавсостава. Подозреваю, что на гражданских судах тоже так могут склады могут быть, особенно тех, которые давно не отходят от берега. hi
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:16
      0
      Андрей Николаевич.Как куда девать украинских адмирадов,назначить командующими украинской эскадры у берегов Англии,экипажи тральщиков наверно из их родственников укомплектованы. hi
    6. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:18
      0
      Это наша месть за уничтожение десантного корабля "Орск" в порту Бердянска.
      Правда наш был - БДК, а у xoxлов - лишь СДК, но на сдачу мы порушили порты в Одессе.
      На очереди - порт Николаева, а также малоразмерная мелочёвка, гордо именуемая ВМФУ клоунами с Банковой.
  2. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 13:07
    +1
    Как оказалось, "москитный флот" - катера, морские беспилотники могут натворить бед...

    Надо занимать Одессу и Николаев. Чтобы забыть об угрозе с моря.
  3. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 13:11
    0
    Пыль от зерна очень часть взрывается - много видео есть на эту тему, плюс у капитана кондиционер явно был - вот тебе и екнуло...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:12
    0
    Фигня,турки ещё понастроят,как только европешка бабла отслюнявит. Турки хоть авианосец сделают,только платите...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:17
    0
    Чего то не видать любителей пфуров.
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:18
    -6
    И что это нам дало? Теперь Украине не придется тратится на его содержание? Сухогрузы с зерном один овощ флот Турции конвоирует.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:21
    0
    Военно-морские силы Украины потеряли свой последний боевой корабль
    Вот и официальное подтверждение уничтожения украинского СДК подошло, а то некоторые по привычке сомневались. Теперь ВМС Украины остались с "москитным флотом", с помощью которого грозились нанести значительный ущерб ЧФ РФ. Да, еще английские надводные беспилотники имеются, но там наверное все же англичане рулят.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:29
    -4
    правды ради, счет пока у моряков не в нашу пользу
  9. German Brit
    German Brit Сегодня, 13:30
    -6
    секретутка коношеко заявляла ещё год назад-уничтожено всё!!!!!!!!! А тут всплыл.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:37
      +1
      В подвале там ничего не путают, генерала с маляршей сравнивать, какой ни есть, а он наш. А на окраине всплывают только фекалии в унитазе по причине неработающей канашки в следствии отсутствия светы.
  10. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:46
    -5
    Хочется спросить - как это отразится на всех беспилотных атаках в сторону г. Севастополь?!
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:57
      +3
      Понимаю, обидно, потому и "умные" вопросы вбрасываются.
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 14:10
        -2
        Чтобы понимать - нужно задавать вопросы. А от вас - только домыслы. Личные. Выданные - за умное размышление.
        Да и "обидно" ваше - на чем основано?! На своей обиде и горечи или на чем-то прочитанном в статье?!
        Тогда в целом какая корреляция с моим вопросом и тем более с моими мыслями и размышлениями?! Которые вам неизвестны.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 14:20
          0
          Нужно понимать, что все мысли размышления вывелись только лишь в один вопрос.
          1. A17ttt
            A17ttt Сегодня, 14:25
            0
            Да ну???
            С такой логикой вам не здесь нужно сидеть и делать экспертную оценку.
            Может вам в СП? Там вроде еще место пустует. Лицо там еще в должности и.о.
            Стул вас наверно ждет.
            1. Uprun
              Uprun Сегодня, 14:33
              0
              Аббревиатура СП незнакома, а с логикой норма - 2 диплома из разряда верхнего образования + знание ряда предметов.
  11. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 13:51
    0
    Опять к вопросу отсутствия вооружения на боевых кораблях. Традиционно безоружный, теперь уже не разведывательный, а довольно крупный десантный. И где воспеваемые апологетами безоружного флота корабли сопровождения? Где ПВО в порту?
    Крупного малоскоростного дрона "Герань-2" хватило для утопления десантного корабля?
  12. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:04
    0
    Министерство обороны подтвердило уничтожение в порту Одессы последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

    Боевых кораблей нема, зато адмиралов - до фига!!! wassat lol
  13. Codett
    Codett Сегодня, 14:15
    +1
    Жалко что отдали его нам бы он пригодится нам кораблей нехватает, во время присоединения Крыма к 21 марта 2014 года корабль был взят под контроль ВМФ России и возвращён 19 апреля Украине, после чего отбуксирован в Одессу, нафига они его украм отдали.