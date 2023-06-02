Дорога на Плюк в желто-синих штанах

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели…



(из к/ф «Кин-Дза-Дза»)

«По данным источника, к пруду супруги приехали на автомобиле, достали из багажника и запустили в небо на воздушных шарах флаги террористической организации».