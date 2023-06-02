Дорога на Плюк в желто-синих штанах

Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели…
(из к/ф «Кин-Дза-Дза»)
(из к/ф «Кин-Дза-Дза»)
Вот такой эпиграф. Очень, кстати, характеризующий все творящееся в головах многих граждан нашей страны.
То, что последнее время происходит в России, нормальных людей заставляет задуматься по полной программе. Наша жизнь вообще полна удивительными событиями, но сегодня мы поговорим лишь о некоторых из них.
Главной темой будет грядущие тридцатые и неумеренный патриотизм масс.
Пока одна часть населения сражается на фронте, другая старается обеспечить первой все необходимое для войны, еще одна часть дружно сражается в интернет-окопах и строчит доносы. Об интернет-воителях мы как-нибудь поговорим отдельно, о тех, кто окунулся в атмосферу тридцатых годов и начал писать в соответствующие организации по малейшему поводу, частично подумаем сейчас.
Тут Генпрокуратура отчиталась более чем о пяти миллионах обращений в 2022 году — это рекордный рост за последние 20 лет. В надзорном ведомстве объяснили это высоким доверием россиян к прокурорам.
Как написавший в прошлом году 12 обращений по результатам своих статей, могу сказать, что чем-то толковым закончилось в одном случае. Когда настучали по хоботу господину главному удмуртскому адвокату Талантову, обещавшему уволить всех, кто за СВО. В остальных 11 случая – просто отписки.
Но у нас речь не об эффективности работы прокуратуры в целом, а о том, что писать туда стали рекордно больше. И, уверен, в МВД и ФСБ картина такая же. И ведь приходится все это читать и отделять, как говорится, зерна от плевел.
И пишут россияне, которые честно ощущают себя патриотами. Сам, как писавший (в этом году бросил эту порочную практику в связи с полной бесполезностью оной), хотел исключительно сделать, как лучше. Как гражданин и патриот в целом.
Но сегодня тренд российского патриотизма – все против всех. Кадыров с Пригожиным шпыняют друг друга. Стрелков/Гиркин набрасывает известную субстанцию на огромный пропеллер и зашвыривает всех. Военная полиция отжимает гуманитарку, не дает вывозить побитые дроны на ремонт в Россию, таможня не пропускает дроны из Китая. Все против всех.
Пожалуй, только наш сладкоголосый Юра Подляка поет в своей тональности. Был просто поражен его цинизмом, когда он в очередном эфире скромно так заявил, что не надо делать скоропалительных выводов, надо обождать полсуток, а еще лучше вообще выводов не делать, а смотреть «Мир сегодня» с ним. И принять на веру все им сказанное. Пророк с телеэкрана.
Однако, этот самый телеэкран по-прежнему не плохо так владеет умами некоторой части российского населения. Той, что еще не разучилась писать, потому что пока государственные органы голосовые сообщения в «Телеге» не принимают. Но тем не менее, хватает и таких. Тут стоит оценить, что началось после того, как ряд высокосидящих политиков с экранов телевизоров начали вещать о том, что в России лютует внутренний враг, и это именно он не дает взять Марьинку и благодаря ему сносят дома в Белгородской области.
И неожиданно, но весьма активно народ начал работу по выявлению скрытых пособников Украины. И начали, естественно, с одежки, потому что именно по ней у нас встречают. Количество задержанных и привлеченных к административной ответственности за ношение элементов одежды сине/голубо-желтого цветов уже исчисляется десятками по всей стране.
Самый восхитительный случился в Татарстане, там написали донос на детский танцевальный коллектив городского Дома культуры города Агрыз, проводившем концерт вот в такой форме:
В администрации Дома культуры заявили, что никакой политики в этом не видят, жёлто-синие детские костюмы используют уже больше 10 лет, но, видимо, теперь перестанут. Директора ДК уже вызвали в прокуратуру.
9 мая, в Москве, полицейские задержали парня, который увлекался индуизмом. Вся его вина была в том, что он был в сине-желтой куртке и традиционных желтых афгани, ритуальных шароварах. Пение мантры в обществе единомышленников дорого обойдется Виталию. Его забрали в отделение полиции, составили административный протокол… за дискредитацию ВС РФ!
Ну а так как при задержанном была книга веганских рецептов, где были и блюда украинской кухни, то суд может и не ограничиться штрафом. Тут дело явно пахнет госизменой по полной программе.
Да что там говорить, на автора этих строк уже наковыряли донос, и, если бы не работа полиции, которая две недели думала над заявлением, то могло запросто тоже получиться очень душевно. Но в целом вышло так, что я, продав квартиру, съехал с нее и участковый пришел в гости уже к новым жильцам, которые были, естественно, ни сном, ни духом от того, какой тут жил человек.
Основание стала моя фотография, сделанная из окна квартиры, на которой я рассекаю по двору на велосипеде. Грешен, обожаю это дело. И цветовая гамма всего и стала причиной проявления бдительности.
Да, это смотрелось примерно так. Синий велосипед с желтой флягой – подозрительно. Сине-желтый шлем (причем, он больше в оранжевый, если что) – тем более. Темно-синий костюм и желтая жилетка-светотражайка – все, законченный украинский шпион или дискредитатор российской армии. (Вообще почти все знакомые, кто в курсе, сказали, что велик - так себе, а вот шлем - явный залет!)
Естественно, я, как законопослушный гражданин, объявился у участкового. Признаюсь, преследуя меркантильную мысль относительно того, чтобы дознаться, кто же написал кляузу. Участковый, узрев в роли «шпыгуна» возрастного и (частично) вменяемого товарища, несколько обалдел и «раскололся».
Ну что я могу сказать… Нашим женщинам надо поднять возраст выхода на пенсию лет до 70. Тогда им будет чем заняться, а не сидеть день-деньской, пялясь то в телевизор, накручивая остатки мозгов, то на улицу в поисках врагов.
Конечно, пособник Украины просто обязан ходить по улицам в вышиванке, синих шароварах и желтой кацавейке! Иначе никак!
Простите, мы погружаемся в какой-то дурдом. Ну если кого-то так раздражают сочетания синего и желтого – запрещайте на законодательном уровне! У нас за последние годы Госдума приняла столько откровенно «умных» законов, одним больше – никто и не заметит!
И тогда пусть полицейские составляют протоколы о дискредитации сразу городов. Оренбург, Анапа, Касимов, Осташков, Волжский, Мурманск – все, кто дискредитирует российскую армию своими флагами желто-синей расцветки! И сразу тогда с каждого жителя по 50 тысяч в бюджет. И будет красота!
Идиотизм? Да. Полнейший. Но, увы, мы в нем живем сегодня.
«Лента»? Перекрасить, но перед этим, естественно, оштрафовать.
Спортивный футбольный клуб «Ростов»? Пусть срочно шьют новую форму и перекрашивают стадион!
В Ленинградской области «после профилактической беседы» отпустили мужчину, который демонстрировал… флаг ВКС!
В чем суть «профилактической беседы», интересно было бы узнать. Дискредитацию тут точно не пришить, ибо ВКС есть часть Вооруженных сил России и дискредитация ВС РФ путем демонстрации флага одного из видов ВС РФ – это перебор. Но тут вопросы к уровню интеллекта тех, кто звал полицию, да и самой полиции.
Но и штраф за сине-желтые кроссовки тоже перебор, однако ничего, штрафуют!
Кстати, а как быть с ЛДПР? Она, партия, никого не дискредитирует? Точно?
Вообще, конечно, очень сложно беседовать с людьми, которые при власти и которые осуществляют «боротьбу» с дискредитацией. Есть люди умные (это как мой бывший участковый), которые понимают степень бреда, а есть организмы, которым все равно. И которым главное – показать, что они не зря жрут свой хлеб. А потому одни такие спокойно составляют протоколы, а вторые шлепают решения суда со штрафом за дискредитацию.
Кого могут дискредитировать сине-желтые кроссовки… Пожалуй, только тех, кто до них домотался. Все это смотрелось бы смешно даже, если бы не было так печально на самом деле.
Но сине-желтое ладно, а вот что делать с бело-голубым?
Прецедент: 22 мая некоего Дмитрия Головлева, уроженца Гомеля и гражданина Беларуси, задержали вместе с женой Юлией Головлевой из-за запуска бело-синих воздушных шариков и флага.
По официальной версии, семейная пара запустила в небо бело-синие шарики с прикрепленным к ним бело-сине-белым флагом в московском микрорайоне Чертаново Северное. Спустя несколько часов их задержали и доставили в ОВД «Восточное Бирюлево». Позже стало известно о том, что в Чертановский районный суд Москвы поступил протокол о мелком хулиганстве на Дмитрия. В итоге гражданин Головлев получил 15 суток.
Цитата из канала «Царьград»:
«По данным источника, к пруду супруги приехали на автомобиле, достали из багажника и запустили в небо на воздушных шарах флаги террористической организации».
Вот, это как раз тот самый случай, о котором говорилось выше. Тут налицо правильность рвения и поисков, ибо была демонстрация флага подразделения ВСУ (Легион «Свобода России»), признанного 23 марта 2023 года Верховным судом РФ террористической организацией с запрещением его деятельности на территории России. Но граждане беларусы отделались «мелким хулиганством», в отличие от российских граждан, «дискредитировавших» ВС РФ. Честно говоря - несправедливо. 15 суток против многотысячных штрафов - не смотрится.
Далее уже двух россиянок, Логвинову и Пашутину признали виновными в публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Как сообщили в пресс-службе суда, они разместили на номерах автомобилей бело-сине-белый флаг (путем убирания красной части с российского флага на номере) и таким образом демонстрировали его прохожим и людям в проезжающих мимо машинах.
Нормально? Да, во внимательности сотрудникам ГИБДД не откажешь, это действительно, «Глаз, как у орла», чтобы обратить внимание на отсутствие красной полоски на номерном знаке. В общем, демонстрация флага или несоответствие государственных номерных знаков – в любом случае, наказание правомерно.
Но что дальше? Не пойдет ли волна травли на бело-синюю тему по аналогии с желто-синей?
Зная наших патриотов – да запросто! Если сине-желтые кроссовки или велошлем смотрятся как дискредитация ВС РФ, и смотрятся очень так притянуто за уши, то вот бело-синее – это действительно, да. Демонстрация цветов террористов.
Тут на ум приходит сатира Ширвинта и Державина из 1985 года. «А вдруг кто-нибудь увидит… обидится… пойдут письма…».
Есть уверенность, что уже идут. У нас патриоты сложа руки сидеть точно не станут.
Простите, а как насчет спортивного общества «Динамо»? Андреевского флага, который флаг ВМС? Флага Республики Алтай? Флаги Архангельской, Омской и Иркутской областей? Они и вообще бело-сине-белые, кстати. Тоже дискредитация и оскорбление?
Тихо начинаю соображать, что со своим велосипедом я здорово промахнулся. Ибо, как видите, он тоже синий с белым. Цвет не Андреевский, но коллаборационистский, как показывает практика судебных решений. Он синий с белым, но кого это будет волновать по факту написания?
Мы действительно оказались в сложных временах.
Видимо, стоит ждать доносов от бдительных граждан на тех, кто зимой кормит синиц. А что, птица – прямо олицетворение дискредитации ВС РФ, если судить по происходящему!
Про снегиря вообще молчу, этих правосеков наверно отстреливать начнут. И клестов заодно. Клёст, он, правда, красно-серый, но кому надо – тому будет черно-красным.
А страшно подумать, кто эти люди, которые сало (!!!) синичкам привязывают! Это точно все, как один, пособники Украины! Птица в цветах украинского флага и опять же сало! Тут лет на 8 минимум на отправлять на исправление!
Глубина падения российского общества просто потрясает до глубины души. Это как надо отупеть, простите, чтобы дрожащей старческой рукой начать малевать донос, чтобы принять этот донос, отреагировать и наказать «по всей строгости закона»!
Кстати, специально порылся – нет ничего в законе о дискредитации насчет синичек. И кроссовок. И курток. И шлемов. Можно это носить, но если на вашем пути попадется дурак при исполнении – это будут ваши трудности.
Нет, конечно, вышиванка с тризубом – это вот да, это действительно можно расценить как что-то политическое, ибо демонстрация символики враждебного государства. Все остальное – самодискредитация полиции, СК, суда, короче, всех, кто творит этот бред. И наказывать должностных лиц, допускающих все это необходимо показательно и со вкусом. На всю страну.
Тут действительно принцип «Бей своих, чтобы чужие боялись» должен главенствовать.
А то у нас, признаться, не тем система карательная занята. Конечно, так-то оно легче и проще – школьников за дискредитацию таскать толпами. Но лучше было бы заняться теми, кто шкафы релейные поджигает на железной дороге, да беспилотники запускает.
Но это работать надо…
Но если все будет идти в таком духе, то скоро в России начнут писать доносы на тех, кто кормит снегирей и синиц (отдельно надо брать за горло тех, кто строит кормушки), закрывать сотни брендов за желто-синие логотипы и запретить ЛДПР и футбольный клуб «Ростов». Отдельно – менять флаги городов и областей. Чтобы вообще даже мыслей не закралось в голову лишних на цветовую тему.
«Ку» - и все!
Хотя в цивилизованной стране уже давно бы МВД через свои службы дал разъяснения о том, что сочетания желто-синего и бело-синего цветов не являются поводом для задержаний. А Верховный суд рассказал бы всем судьям уровнями ниже, что зазорно дискредитировать суды вынесением таких приговоров.
Все остальное – простите, уровень планеты Плюк.
И, если нам действительно суждено жить в мире с цветовой дифференциацией штанов, то даже это нужно делать достойно и в соответствии с пунктом закона.
По крайней мере, будет понимание, за что тебя штрафуют. Суды на основании закона, а не оцелоп, потому что ему твое "ку" не понравилось.