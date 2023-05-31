Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр спорта Франции назвала слова теннисиста Джоковича о необходимости остановить насилие против сербов в Косово политическими и неприемлемыми

16
Министр спорта Франции назвала слова теннисиста Джоковича о необходимости остановить насилие против сербов в Косово политическими и неприемлемыми

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на заявление, сделанное сербским теннисистом Новаком Джоковичем на открытом чемпионате этой страны по теннису «Ролан Гаррос», стартовавшем 22 мая. Заявление сербского спортсмена она назвала политическим.


По мнению французской чиновницы, высказывания спортсмена о сербах, проживающих в Косово и о том, что они подвергаются гонениям и силовом воздействию со стороны косовских (албанских силовиков), в условиях крупного турнира неприемлемы, поскольку, как она выразилась, на кортах необходимо придерживаться принципа нейтралитета. Таким образом, министр осудила поступок теннисиста из Сербии.

Считаю, что спортсмен имеет право на свободу выражения мнения в том случае, когда речь идёт о сообщениях, направленных на защиту прав человека, объединяющих всех людей вокруг общечеловеческих ценностей

– цитирует слова Кастера издание Mondo.



Отметим, что поводом для спекуляций французского министра в отношении Джоковича стала победа, одержанная им в первом круге турнира над американцем Александром Ковачевичем, после которой сербский спортсмен решил написать на камере фразу «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». Как уже признался спустя время теннисист, он был бы не прочь повторить это даже вопреки возможному наложению санкций на него со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Тем временем Олимпийский Комитет частично признанной Республики Косово обратился к руководству Международной федерации тенниса (ITF) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом открыть уголовное дело против Джоковича за то, что последний поддержал сербов. Комментируя обвинения в свой адрес, теннисист заявил о том, что поддержка всей Сербии для него является долгом перед своим народом.

Тем не менее, руководство Открытого чемпионата Франции не стало применять наказание в отношении сербского спортсмена, поскольку, согласно правилам турнира какие-либо ограничения на этот счёт отсутствуют.

Больше всего поражает в этой ситуации цинизм «коллективного Запада», ведь бывало немало случаев, когда он вводил санкции против спортсменов, призывая не считать это политикой, а тут вдруг французский министр спорта почему-то решила политизировать этот вопрос, сама же противореча своим заявлениям о «свободе слова». Вызывает вопросы и её фраза о так называемых «объединяющих всех вокруг ценностях», поскольку это больше напоминает политические игры европейских чиновников, нежели истинную ценность спорта как соревнований, где вовсе не должно быть место политике.

Наконец, остаётся непонятным и то, почему российских и белорусских спортсменов до сих пор не допускают к международным соревнованиям, хотя ни первые, ни последние не позволяют себе делать какие-либо политические заявления. Такие пресловутые «демократические ценности» и навязывает Запад всему миру, считая это нормой.
Использованы фотографии:
сайт Новака Джоковича
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 13:42
    +1
    Считаю, что спортсмен имеет право на свободу выражения мнения в том случае, когда речь идёт о сообщениях, направленных на защиту прав человека, объединяющих всех людей вокруг общечеловеческих ценностей

    – цитирует слова Кастера издание Mondo.

    Мне кажется кто то забыл кто люди, а кто сербы.
    1. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 13:47
      +3
      Общечеловеческая самка решила сербу объяснить - что такое свобода по правилам ..
  2. al3x
    al3x Сегодня, 13:42
    +6
    А по поводу акций хххлов она высказывалась в этом же ключе? Или поддерживала их, тк это другое?
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:45
    0
    Чем сербы должны быть хуже укропов с точки зрения гласности и демократии? Укропам ведь лаять разрешали, а здесь уже нельзя? Р...фейсы лицемерные!
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:45
    -1
    Нужно хоть как то помочь сербам,пускай Вагнер отправит инструкторов как минимум.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Бережливый
      Нужно хоть как то помочь сербам,пускай Вагнер отправит инструкторов как минимум.

      Как только вы предоставите телепорт, так сразу и помощь пойдёт. За одно можно будет и пмр помочь.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:48
    +2
    Лягушатница Умея Адели - Кастера ,профессиональная теннисистка ,высшее достижение которой 251 е место в мировом рейтинге
    Кто она и кто Джокович.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:49
    +3
    Для Запада убийства сербов и русских считается нормой...и никто сербов и русских защищать кроме них самих не будет...это надо понимать четко.
    Многочисленые преступления против этих двух народов в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Совете Европе и т.д. предпочитают не замечать и игнорировать...таковы современные реалии.
    Спасать свою жизнь и свободу мы должны сами...все сами...никто за нас это делать не будет.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:57
    +1
    Ах, чем дальше в лес тем толше партизаны, в смысле тем больше и больше маразма запад являет на гора!. Благодатнейшая почва чтоб учереждать спортивные мероприятия, политические, экономические альтернативные извращенной логике и практике запада! Только начать и много кто предпочтет честное судейство их выкрутасам и потоканию хотелкам. Заодно МОК,ВАДА и иже без азносов, рекламы, звезд, придут в полный упадок и станут никому массово кроме ихних геев астматиков на марихуане не интересными. Профит!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:57
    +2
    на защиту прав человека, объединяющих всех людей вокруг общечеловеческих ценностей
    Выходит французская чиновница сербов за людей не считает! И это понятно. В 90-е Европу готовили информационно и морально к тому, что сербы - худшее зло на Балканах. В 1999 г Европа в составе НАТО славно отбомбилась по Югославии проводя операцию под циничным названием «Союзная сила» или как ее еще называли «Благородная наковальня», сербы так и остались для них злом. Фашизм причем неприкрытый.
  9. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:58
    +1
    "Цивилизованная " европа окончательно опускается в пучину самого обыкновенного фашизма. И дна такому падению не видно.
  10. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:04
    +1
    Цитата: DMB_95
    Общечеловеческая самка решила сербу объяснить - что такое свобода по правилам ..


    а как вы определили, что она - самка?
    по морде-лица это самец, после трансгендерной операции
    да, у них что-то перебор с такими лицами - вспомните "лизу с трассы" - как такое е..ть можно? только после литра , да и того мало будет
  11. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 14:06
    +1
    Вырожденцы хре новы,жабоеды недобитые,вообще берега уже попутали, слов нет,одни матерные эмоции
  12. alystan
    alystan Сегодня, 14:11
    +1
    Дуреха на фото напомнила мне Новодворскую с ее памятным изречением: "А я вся в белом стою, такая красивая!"

    А, в-общем, от линии "залужного обкома" ни-ни, ни на один шаг и ни в какую другую сторону...
    Войну на Украине не собираются прекращать, а тут еще какие-то сербы косовские...
  13. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:13
    0
    Уважаемый редакционный коллектив ВО! Сей "евровыброс" французского дебилизма, в настоящий момент, менее интересен, чем правдивые слова с украинского ТВД. Давайте обсуждать наши проблемы. Пойдем на Париж (надеюсь очень) - поговорим о французах и их министрах....
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 14:16
    0
    Министр спорта Франции назвала слова теннисиста Джоковича о необходимости остановить насилие против сербов в Косово политическими и неприемлемыми

    Министру, тем более спорта (О, спорт, ты мир!), показывать своё гнилое нутро должно быть не комильфо. request
    Хотя на Западе на это давно никто не обращает внимания, слишком много гнили, чтобы это увидеть. sad