Считаю, что спортсмен имеет право на свободу выражения мнения в том случае, когда речь идёт о сообщениях, направленных на защиту прав человека, объединяющих всех людей вокруг общечеловеческих ценностей

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на заявление, сделанное сербским теннисистом Новаком Джоковичем на открытом чемпионате этой страны по теннису «Ролан Гаррос», стартовавшем 22 мая. Заявление сербского спортсмена она назвала политическим.По мнению французской чиновницы, высказывания спортсмена о сербах, проживающих в Косово и о том, что они подвергаются гонениям и силовом воздействию со стороны косовских (албанских силовиков), в условиях крупного турнира неприемлемы, поскольку, как она выразилась, на кортах необходимо придерживаться принципа нейтралитета. Таким образом, министр осудила поступок теннисиста из Сербии.– цитирует слова Кастера издание Mondo.Отметим, что поводом для спекуляций французского министра в отношении Джоковича стала победа, одержанная им в первом круге турнира над американцем Александром Ковачевичем, после которой сербский спортсмен решил написать на камере фразу «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие». Как уже признался спустя время теннисист, он был бы не прочь повторить это даже вопреки возможному наложению санкций на него со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов.Тем временем Олимпийский Комитет частично признанной Республики Косово обратился к руководству Международной федерации тенниса (ITF) и Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом открыть уголовное дело против Джоковича за то, что последний поддержал сербов. Комментируя обвинения в свой адрес, теннисист заявил о том, что поддержка всей Сербии для него является долгом перед своим народом.Тем не менее, руководство Открытого чемпионата Франции не стало применять наказание в отношении сербского спортсмена, поскольку, согласно правилам турнира какие-либо ограничения на этот счёт отсутствуют.Больше всего поражает в этой ситуации цинизм «коллективного Запада», ведь бывало немало случаев, когда он вводил санкции против спортсменов, призывая не считать это политикой, а тут вдруг французский министр спорта почему-то решила политизировать этот вопрос, сама же противореча своим заявлениям о «свободе слова». Вызывает вопросы и её фраза о так называемых «объединяющих всех вокруг ценностях», поскольку это больше напоминает политические игры европейских чиновников, нежели истинную ценность спорта как соревнований, где вовсе не должно быть место политике.Наконец, остаётся непонятным и то, почему российских и белорусских спортсменов до сих пор не допускают к международным соревнованиям, хотя ни первые, ни последние не позволяют себе делать какие-либо политические заявления. Такие пресловутые «демократические ценности» и навязывает Запад всему миру, считая это нормой.