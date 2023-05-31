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Штурмовые отряды 1-го армейского корпуса выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой - Минобороны

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Штурмовые отряды 1-го армейского корпуса выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ударов по позициям ВСУ, на некоторых участках подразделения ВС России перешли в тактическое наступление. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российские силы ударов высокоточным оружием в минувшую ночь не наносили, основные действия развернулись на линии соприкосновения, где нашим подразделениям удалось продвинуться на некоторых участках. Наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки, в районе Красногоровки и Ясиноватой удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций и продвинуться вперед. Отличились штурмовые отряды 1-го армейского корпуса. На Марьинском тактическом направлении в наступление перешли штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат".

Противник понес большие потери, к тому же в районе Авдеевки уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, а также командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях активных наступательных действий не велось, наши продолжают работать артиллерией и авиацией, нанося удары по позициям ВСУ. В районах Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й ОМБр.
 
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях также работала авиация и артиллерия, нанося удары по позициям противника в районах Великая Новоселка, Павловка, Владимировка ДНР и и Малиновка Запорожской области. В районах Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й ОМБр ВСУ. На Херсонском направлении активно работала артиллерия и авиация, удары наносились по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.

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11 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:29
    +6
    Движение вперёд это хорошо. Сколько можно ждать укронаступ, пора и самим наступать.
  2. Аскет
    Аскет Сегодня, 13:34
    +3
    Судя по сообщениям Минобороны, российские войска перешли в тактическое наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.
    Это означает,что ВСУ вынужденно выделить часть резервов для купирования возможного успеха наших войск , которые предполагалось использовать в наступлении в районе Угледара.под резервами имеются ввиду не только батальоны и бригады.
    Под наступательную операцию генштаб ВСУ старательно накапливал запас боеприпасов, поэтому его применение на второстепенном направлении для них крайне нежелательно. Тем более судя по сводкам МО РФ, склады с БП активно уничтожаются.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 13:42
      +2
      В моем понимании выделить - подразумевает переброску.
      А значит кто-то и как-то должен поработать вглубь - чтобы товар не нашел своего покупателя. Образно говоря.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:42
      +2
      Видимо у европы совсем худо с боеприпасами, раз наше командование сделало ставку на повсеместное уничтожение всушных складов. Скоро им нечем будет стрелять
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:01
      +1
      Цитата: Аскет
      Судя по сообщениям Минобороны, российские войска перешли в тактическое наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

      Судя по продолжительности СВО российские войска должны начать стратегическое наступление по освобождению признанных российских территорий...А дальше, пользуясь преимуществом в силах и средствах, захватывать плацдармы для освобождения Одесской, Николаевской и Харьковской областей.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:10
      0
      А под Угледаром что происходит?Тактическое отступление?Судя по сообщениям оттуда,всуки все же решились на наступательные действия.Только вот срок удара пока неизвестен
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:43
    0
    Пора бы наступать,а то одной обороной войны не выигрывают.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:47
      +4
      Пора бы наступать,а то одной обороной войны не выигрывают.

      Теоретически - Да.
      Практически бывают ситуации, когда первый начавший наступление проигрывает.
      А еще нужно понимать на кого работает время.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:10
        +2
        Цитата: bk316
        А еще нужно понимать на кого работает время.

        Нам ли это не понимать?
        Время работает не на победу...За единицу времени экономика ЕС может нагадить гораздо больше, чем сможет нейтрализовать РФ...Мы не можем биться вечно ни при каких обстоятельствах. Мобилизационные и экономические ресурсы страны не бесконечны!
        Мы пока не слышали от Путина заявления о подписании закона об увеличении налогов на российских миллионеров. А нувориши продолжают распоряжаться сырьевыми ресурсами России, как будто им это было вверено народом.
        * * *
        Кстати, во Франции и США налоги на миллионеров повышали (в трудное время) до 90%!!!
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 14:19
          +1
          Всё верно. Только одно, на мой взгляд, важное уточнение: "нувориш" - это человек из низкого сословия, который быстро разбогател. В данной же ситуации, речь скорее не о нуворишах, а о ну-ворах! laughing
        2. bk316
          bk316 Сегодня, 14:22
          +1
          Время работает не на победу...За единицу времени экономика ЕС может нагадить гораздо больше, чем сможет нейтрализовать РФ..

          Опять вы упрощаете.
          Это ж нелинейный процесс.
          В долгосрочной перспективе вы правы.
          А в среднесрочной наоборот.
          У нас то заводы работают а у украинцев их просто нет.
          А время на раскрутку у EC это большие месяцы.

          И хватит уже про
          нувориши продолжают распоряжаться

          я про серьезные темы, а вы лозунгами. Ей богу как мальчик с клиповым мышлением.

          Кстати
          Мы пока не слышали от Путина заявления о подписании закона об увеличении налогов на российских миллионеров

          такой законопроект есть. Но это популизм, налогов с этого особо не прибавится.