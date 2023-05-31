Штурмовые отряды 1-го армейского корпуса выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ударов по позициям ВСУ, на некоторых участках подразделения ВС России перешли в тактическое наступление. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские силы ударов высокоточным оружием в минувшую ночь не наносили, основные действия развернулись на линии соприкосновения, где нашим подразделениям удалось продвинуться на некоторых участках. Наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки, в районе Красногоровки и Ясиноватой удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций и продвинуться вперед. Отличились штурмовые отряды 1-го армейского корпуса. На Марьинском тактическом направлении в наступление перешли штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат".
Противник понес большие потери, к тому же в районе Авдеевки уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, а также командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях активных наступательных действий не велось, наши продолжают работать артиллерией и авиацией, нанося удары по позициям ВСУ. В районах Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й ОМБр.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях также работала авиация и артиллерия, нанося удары по позициям противника в районах Великая Новоселка, Павловка, Владимировка ДНР и и Малиновка Запорожской области. В районах Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й ОМБр ВСУ. На Херсонском направлении активно работала артиллерия и авиация, удары наносились по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.