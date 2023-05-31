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Спутниковые снимки фиксируют земляные работы у штаба ГУР Украины, что может свидетельствовать о результативности удара

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Спутниковые снимки фиксируют земляные работы у штаба ГУР Украины, что может свидетельствовать о результативности удара

В последние дни стратегически важные объекты неприятеля, расположенные в Киеве, постоянно находятся под ударами российских войск. В частности, уничтожены комплексы ПВО американского производства. Несмотря на заявления деятелей киевского режима об их безрезультатности и репрессии против общественности, пытающейся осветить реальную обстановку, регулярно появляются свидетельства поражения вражеских целей.


Как было заявлено накануне, в ходе работы российских средств поражения по центрам принятия решений был нанесён удар по штабу военной разведки ВСУ. Киевский режим и подотчётная ему пресса пытаются опровергать эти заявления. Однако данные объективного контроля опровергают антитезисы властей незалежной.

Так, в сети фигурируют спутниковые снимки, запечатлевшие здание ГУР в Киеве.



На них видны большие объёмы грунта, размещённого на внутреннем дворе и автостоянке штаба. Сам он находился в подземном укрытии. Поэтому в результате удара потребовалось бы проводить раскопки заглубленных помещений, например, для того, чтобы обеспечить тем, кто остался цел, выход из-под завалов. Срочные земляные работы, развернувшиеся у здания ГУР, могут являться косвенным свидетельством разрушения штаба ГУР или как минимум повреждения объектов на его территории. Ранее в этом районе было перекрыто автомобильное движение, однако украинские блогеры поспешили объявить, что с комплексом зданий ГУР всё в порядке.

Киевский режим упорно продолжает отрицать поражение одного из основных центров управления ВСУ, штатный состав которого, к тому же, был укомплектован западными военными инструкторами и разведчиками.
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28 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:01
    +13
    Откапывают своих и НАТОвских спецов или то, что от них осталось. Трупы иностранцев нужно домой отправлять, вот и стараются. Чем чаще в таких случаях будут лопатой работать тем больше понимать, что происходит в реальности.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:05
      +6
      А, разрешение на раскопки у них есть? winked
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: Теренин
        А, разрешение на раскопки у них есть? winked

        Разрешение на раскопки, это современность, а бандеровские землеройки роют по старинке, то моря, то схроны, то вот бункеры откапывают. Генетика у них такая. yes
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:08
      +8
      Надеемся, что наше руководство продолжить наносить удары по ЦПР Украины и дальше, не тормозя этот процесс на предложения о перемирии, пока не будет подписан акт о капитуляции как ВСУ так и Украины в целом.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:23
      +8
      Откапывают своих и НАТОвских спецов
      Значит надо закопать откапывающих request
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:02
    +7
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Спутниковые снимки фиксируют земляные работы у штаба ГУР Украины, что может свидетельствовать о результативности удара

    Уже четвертые сутки ( как в одной из песен поется про поручика Голицина) из бункеров ГУР выковыривают британских, польских и американских офицеров , отвоевались касатики. Кстати, а где Буданов? recourse
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:06
    +8
    Да желуди они там ищут! Такой уж контингент...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:08
    +6
    "Братской могилой" удовлетворен...............................
  6. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:09
    +3
    Очень качественный спутниковый снимок belay Надеюсь не с нашего недавно запущенного спутника...
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:14
      +3
      Недавно запущенный не оптический, а радиолокационный, с него другие фото
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:22
      +2
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Очень качественный спутниковый снимок belay Надеюсь не с нашего недавно запущенного спутника...

      Это снимок от коммерческого спутника, кто ж журналистов к нашему спутнику подпустит? Мо могло бы фотофиксацию выложить, но... request
  7. инженер74
    инженер74 Сегодня, 14:10
    +16

    Второй удар напрашивается...
    Для надёжности...
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:11
    +8
    Может им помочь копнуть, чтобы понапрасну не ковырялись? Отоварить ещё разок в то же место для верности.
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:15
      +8
      Это было бы очень логично. Но исключительно из сострадания. Что бы не мучались. Мы же не звери.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 14:46
        0
        Запад так бы и сделал! Очень хорошо мозги папуасам вправляет- не трож, оно тебя убьет! По нашим гражданским значит можно а мы значит бережем ихних, очень странная позиция в свете прямых атак на наше гражданское население. Да и копают наверняка военные так что все норм.
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:14
    +2
    Оне Черное море отковыряли кайлом и с какой то там ихней матерью, как нить справятся.)))
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:15
    +3
    Подбросить бы надо туда еще парочку Искандеров надо для полной денафикации ГУР Украины.
  11. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:20
    +2
    В 90-е шутили про "читать газету со спутника", а сейчас смотрим на непонятный снимок. Поискал панорамы в яндексе и гугле, что то не верится в "бункер" на большой глубине в том месте где стоят корпуса с пометкой ГУР. Если только, там "Ленiнска кузня", может от него остался объект некий. Надо почитать инфу по ГО УССР.
  12. Sunstorm
    Sunstorm Сегодня, 14:21
    +1
    это они новое море решили выкопать...
  13. amr
    amr Сегодня, 14:21
    +1
    Странно а почему в догонку не прилетает примитивный ФАБ500 хотя бы?
    1. Грица
      Грица Сегодня, 14:26
      +3
      Цитата: amr
      Странно а почему в догонку не прилетает примитивный ФАБ500 хотя бы

      Потому что его с чего то надо скинуть.
  14. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:26
    +2
    Странное создание новостей. Этому снимку бог знает сколько времени. Эти земляные работы проводились когда строили автомобильную развязку у строящегося моста. Здания ГУР находятся на мысе вдоль Гаванского моста.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:36
      0

      А бомбоубежища обязательно в подвалах делают?
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:27
    +1
    Консервы достают! wassat
    Ага, давайте копайте, копайте, Может "Черное море - 2" выкопаете после того, как мы заберем себе наше Черное море! laughing
  16. Angestyr
    Angestyr Сегодня, 14:28
    0
    А вообще можно ли назвать данную картинку фигурирующую в соцсетях спутниковым снимком?
    Даже в яндекс картах качество высокое.
    [media=https://yandex.ru/maps/-/CCUwMBvnWA]
    Снимки 19 года. если сильно отдалить и сделать скриншот то вот Вам и такая же картинка.
    Я к тому что хотелось бы хоть что та рассмотреть, а не два пикселя на километр.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:41
      0
      А вообще можно ли назвать данную картинку фигурирующую в соцсетях спутниковым снимком?

      К кому вопрос?
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:36
    0
    Это еще что, пока они только откапывают, а как вот такое:
    "...И бедная почесть к ночи отдана,
    Штыками могилу копали;
    Нам тускло светила в тумане луна,
    И факелы дымно сверкали..."
  18. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:44
    +1
    Вообще амеры всегда делают двойной удар, показывали как то об этом на буржуйском канале, про Ирак и Афган. Сначало по цели, потом дальше смотрят, когда соберётся толпа побольше, ждут, и потом вторую ракету туда! Говорят на второй раз мяса намного больше получается. Вот и нам так надо!