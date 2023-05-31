В последние дни стратегически важные объекты неприятеля, расположенные в Киеве, постоянно находятся под ударами российских войск. В частности, уничтожены комплексы ПВО американского производства. Несмотря на заявления деятелей киевского режима об их безрезультатности и репрессии против общественности, пытающейся осветить реальную обстановку, регулярно появляются свидетельства поражения вражеских целей.
Как было заявлено накануне, в ходе работы российских средств поражения по центрам принятия решений был нанесён удар по штабу военной разведки ВСУ. Киевский режим и подотчётная ему пресса пытаются опровергать эти заявления. Однако данные объективного контроля опровергают антитезисы властей незалежной.
Так, в сети фигурируют спутниковые снимки, запечатлевшие здание ГУР в Киеве.
На них видны большие объёмы грунта, размещённого на внутреннем дворе и автостоянке штаба. Сам он находился в подземном укрытии. Поэтому в результате удара потребовалось бы проводить раскопки заглубленных помещений, например, для того, чтобы обеспечить тем, кто остался цел, выход из-под завалов. Срочные земляные работы, развернувшиеся у здания ГУР, могут являться косвенным свидетельством разрушения штаба ГУР или как минимум повреждения объектов на его территории. Ранее в этом районе было перекрыто автомобильное движение, однако украинские блогеры поспешили объявить, что с комплексом зданий ГУР всё в порядке.
Киевский режим упорно продолжает отрицать поражение одного из основных центров управления ВСУ, штатный состав которого, к тому же, был укомплектован западными военными инструкторами и разведчиками.