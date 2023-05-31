Дмитрий Песков прокомментировал предложение Рамзана Кадырова о введении в России военного положения

Введение военного положения в России в Кремле не обсуждалось, никаких решений на этот счет не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал заявление Рамзана Кадырова, отвечая на вопрос журналистов о вероятном введении в России военного положения, предложенное главой Чечни в ответ на атаку беспилотников. По словам пресс-секретаря президента, никаких решений о введении военного положения не принималось, обсуждений этого вопроса в Кремле не велось. Решение о введении военного положения принимает Совет Федерации, это его прерогатива.
Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется
- заявил Песков.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадров призвал власти страны ввести на территории России военное положение в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву. По слова Кадырова, необходимо собрать все силы и одним ударом снести террористический режим, окопавшийся на Украине.
По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные"
- написал Кадыров в своем ТГ-канале добавив, что политиков и военных на Украине нет, остались одни террористы.