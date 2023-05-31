Военное обозрение
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Дмитрий Песков прокомментировал предложение Рамзана Кадырова о введении в России военного положения

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Дмитрий Песков прокомментировал предложение Рамзана Кадырова о введении в России военного положения

Введение военного положения в России в Кремле не обсуждалось, никаких решений на этот счет не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Песков прокомментировал заявление Рамзана Кадырова, отвечая на вопрос журналистов о вероятном введении в России военного положения, предложенное главой Чечни в ответ на атаку беспилотников. По словам пресс-секретаря президента, никаких решений о введении военного положения не принималось, обсуждений этого вопроса в Кремле не велось. Решение о введении военного положения принимает Совет Федерации, это его прерогатива.

Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется

- заявил Песков.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадров призвал власти страны ввести на территории России военное положение в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву. По слова Кадырова, необходимо собрать все силы и одним ударом снести террористический режим, окопавшийся на Украине.

По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные"

- написал Кадыров в своем ТГ-канале добавив, что политиков и военных на Украине нет, остались одни террористы.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:23
    +4
    Рамзан прав.Для Победы это необходимо.Печально,что это не воспринимают наверху
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:31
      +5
      А как же зерновая сделка и аммиакопровод? Мыслить надо стратегически!
  2. bk316
    bk316 Сегодня, 14:24
    -2
    написал Кадыров в своем ТГ-канале добавив,

    И правильно написал.
    Тут вопрос как это потом использовать.
    В вот ввести надо, хватит самим себе руки связывать.
    Хочется президенту что б все по закону. Ради бога такой закон есть фкз-1.
    Приводи его в действие.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 14:34
      0
      Да как использовать (дальше юмор) - вечером и ночью не гулять, а повышать демографию.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:35
    +9
    Не вижу связи между "разом снести режим" и "военное положение в стране". Сша без обьявления у себя военного положения уже столько государств поснесли, некоторые даже разом.
    P.s.от того что все начнут работать по 12 часов, ходить строем и соблюдать комендантский час - укропы себя самоубьют что ли? Или у нас появится ещё одна, полностью обеспеченная армия "разом"?
    P.p.s. сейчас минусы начнут ставить, вместо того чтобы мозг иногда включать. winked
    Зачем мне холодильник, если я не курю?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: Хорон
      Сша без обьявления у себя военного положения уже столько государств поснесли, некоторые даже разом.

      Чужими (совместными) усилиями на чужой территории (в другом полушарии). yes
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:47
      +2
      все начнут работать по 12 часов

      В т.ч. и чиновники, плодящие ненужные бумаги?! Точно не нужно!

      ходить строем

      Неплохо бы, а то от подъезда до ближайшего ларька возят квадратные задницы в машинах, пешком - невместно.

      соблюдать комендантский час

      Меньше наркоты будут жрать в кабаках.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:43
    +5
    Каждый глава области или республики может позволить себе такие заявления?! Или каждый глава ЧВК? - все возможные законы о дискредитации нарушил уже.
    Не страна , а партизанский отряд.
    Разве такое возможно было при СССР или при РИ?!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: kaufman
      Разве такое возможно было при СССР или при РИ?!

      В СССР в правительстве и на государственных постах не держали иностранных граждан...
      Именно поэтому сегодня - кому война, кому...
      А в некоторых регионах выделяют:
      В Уфе на двух кладбищах выделят кварталы для захоронений погибших участников спецоперации
      https://ufa1.ru/text/gorod/2023/05/31/72354029/
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:43
    +4
    От введения военного положения генералы поумнеют?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:45
    -2
    Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадров призвал власти страны ввести на территории России военное положение в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву.

    И предложение Рамзана не лишено смысла...
    Во всяком случае торгово-питейные заведения после 23.00 до 07.00 можно закрывать, ибо не хрен!!!
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:52
    +1
    Ага, и ещё тысячи побегут кто куда, прибавится больных, а богатенькие так и останутся неприкасаемыми. И так все больше народу кругом начинают задавать опасные, но справедливые вопросы, а сейчас подтолкни их и пойдет реакция!
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:53
    -1
    Чтобы снести Украину не нужно вводить военное положение; у нас есть СЯС.