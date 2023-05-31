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«Талибан» стянул военную технику к пограничному пункту на границе с Ираном

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«Талибан» стянул военную технику к пограничному пункту на границе с Ираном

Запрещенный на территории Российской Федерации "Талибан"* стянул значительное количество военной техники к пограничному пункту Эслам-Кале на границе с Ираном.

Сообщается, что иранские власти эвакуировали часть своих пограничников.

Ранее сообщалось о произошедших в расположенной на юго-западе Афганистана провинции Нимроз столкновениях между приверженцами радикального исламистского движения "Талибан"* (*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и иранскими пограничниками. Также сообщается о столкновениях, произошедших в приграничных с Ираном территориях афганских провинций Систан и Белуджистан, в результате которых погиб иранский пограничник.

Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Киюмарс Хейдари сообщал, что участок границы между Ираном и Афганистаном полностью контролируется вооруженными силами Исламской республики. Хейдари также добавил, что в случае, если силы Талибана* прекратят придерживаться установленных правил, предполагающих принципы взаимного уважения, "с ними будут обращаться по-другому".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания министров обороны стран ОДКБ подчеркнул, что власти США пытаются использовать потенциал незаконных вооруженных формирований, сформированных после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* для дестабилизации ситуации в регионе.




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10 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 15:09
    +3
    Талибы же после прихода к власти, вроде, резко стали пусечками. Ну, если сравнивать с тем, чем они были до этого, и тем, что обычно происходит в Афганистане. Это их нутро всё-таки пробудилось или какие-то силы откололись? И что им вообще делить с Ираном?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:28
      +2
      Экономика в глубокой опе, что делать? Воевать!!!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:16
        0
        Цитата: роман66
        Экономика в глубокой опе, что делать? Воевать!!!


        Воевать ведь тогда получается за чьи то деньги.Не за американские ли случайно?Вообще в чём суть нынешнего конфликта?Из за чего спор?
  2. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:11
    +3
    Басмачи...
    Горсть иранских ракет с касетными боеприпасами от колонны мало чтобы оставили.
    Но если басмачи решили воевать, они будут воевать. Ничего другого они делать не умеют. Это не персы.
    1. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 16:13
      0
      Талибы воевали с НАТО 20 лет. Неужели вы думаете, что они будут бояться Ирана?
      Проблема с Ираном заключается в том, что Иран очень агрессивен и готов сделать почти все, когда дело доходит до продвижения своих интересов с соседним государством. Особенно тех, кого они считают либо расово неполноценными, либо религиозно неправильными. Они сделали Ирак вассальным государством с помощью США и наводнили Ирак сектантскими убийствами с 2003 года. Даже США глубинное государство признает, что без помощи поддерживаемых Ираном иракских шиитских ополченцев им пришлось бы сражаться и умирать еще 10-15 лет в Ираке. Большинство заключенных печально известных тюрем Абу-Гариб были переданы США шиитскими ополченцами. Их преступление заключалось в том, что они боролись с США, они ничего не делали против шиитов. Эти поддерживаемые Ираном ополченцы начали несколько кампаний по изменению демографической численности населения крупных иракских городов (от суннитов до шиитов, они преуспели в Багдаде) под защитой США армии. Вот почему, когда зародилось ИГИЛ, многие иракцы поначалу поддерживали его.

      Иран был очень рад, когда США вторглись в Афганистан. После ухода Советского Союза иранцы хотели иметь в Афганистане прошиитское/светское марионеточное правительство и финансировали антиталибских ополченцев (включая хазарейцев) и полевых командиров оружием. Им удалось убить многих членов «Талибана» и проявить нечеловеческую жестокость по отношению к военнопленным. Затем, через несколько лет после вторжения США, Иран понял, что иметь на своем заднем дворе крупнейшего сторонника Израиля (с которым они поссорились из-за контроля над Ближним Востоком), вероятно, не очень хорошая идея. Это когда они перестали посылать оружие этим группам. Но (по мнению некоторых талибов) Иран все же предоставил местонахождение, вероятно, лучшего верховного лидера талибов «муллы Ахтара Мансура», чтобы США после его горячей встречи с иранским правительством.

      Талибы с самого начала проявляли интерес к выстраиванию отношений с Ираном. Иран должен, наконец, прекратить попытки решить любые разногласия силой и прекратить попытки свергнуть любое афганское правительство, находящееся у власти, вооружая сектантские группы. Иран должен понять, что независимо от того, насколько они чувствуют свое расовое или религиозное превосходство, в глазах афганцев они всего лишь соседнее государство. Талибы яростно патриотичны, они даже не позволяют своему другу, Пакистану, захватить 1 дюйм земли. Иран не может подтолкнуть их к удовлетворению иранских интересов без упорной борьбы. У иранского шаха были хорошие отношения со всеми соседями Ирана. С тех пор, как Хомени пришел к власти, Иран находится на пути империализма, который снова и снова разрушает его отношения со своими соседями.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:11
    0
    власти США пытаются использовать потенциал незаконных вооруженных формирований, сформированных после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* для дестабилизации ситуации в регионе.
    Какие оценки давали\дают профессиональные арабисты и те, кто реально разбирается в тамошних вопросах, проблемах ...
    Проблемы ТАМ не сегодня появились, тлело, тлело и вспыхнуть могло в любой момент! Конечно, если кто то еще и "бензинчику" плеснёт, дело может получится очень жаркое!
    1. Ythink
      Ythink Сегодня, 16:12
      0
      Какие оценки могут давать арабисты по ситуации в Афганистане? Да такие же как русист - никаких.
  4. Codett
    Codett Сегодня, 15:13
    +1
    Есть подозрения что кто-то например из фашинктона пообещал талибам какую нибудь гумунитарнуб помощь, сумму денег, ресурсов или снятия ограничений со страны в случае эскалации конфликта с Ираном, ну, а что поможет талибам народ от проблем отвлечь, в случае заварухи, а тут ещё и заинтересованые страны талибам помогут, у американцев принципов нет, если им выгодно поддержат хоть дьявола.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:13
    +3
    На планете не должно быть места разным прихотям...Пусть даже в лице каких-то «свободолюбивых» граждан Афганистана...
    Поганое нутро проявится рано или поздно.
    Пора начинать шевелить Йеллоустоун...Зажрались на той стороне планеты господа американцы...
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:23
    +2
    Сейчас их опять используют, потом выкинут как отработанный материал. Никогда из средневековья не вылезут с таким подходом к решению проблем.