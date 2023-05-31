«Талибан» стянул военную технику к пограничному пункту на границе с Ираном









Запрещенный на территории Российской Федерации "Талибан"* стянул значительное количество военной техники к пограничному пункту Эслам-Кале на границе с Ираном.Сообщается, что иранские власти эвакуировали часть своих пограничников.Ранее сообщалось о произошедших в расположенной на юго-западе Афганистана провинции Нимроз столкновениях между приверженцами радикального исламистского движения "Талибан"* (*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и иранскими пограничниками. Также сообщается о столкновениях, произошедших в приграничных с Ираном территориях афганских провинций Систан и Белуджистан, в результате которых погиб иранский пограничник.Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Киюмарс Хейдари сообщал, что участок границы между Ираном и Афганистаном полностью контролируется вооруженными силами Исламской республики. Хейдари также добавил, что в случае, если силы Талибана* прекратят придерживаться установленных правил, предполагающих принципы взаимного уважения, "с ними будут обращаться по-другому".Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания министров обороны стран ОДКБ подчеркнул, что власти США пытаются использовать потенциал незаконных вооруженных формирований, сформированных после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* для дестабилизации ситуации в регионе.