Военное обозрение
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Польша намерена приобрести 800 ракет Hellfire для укомплектования своих штурмовых вертолётов

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Польша намерена приобрести 800 ракет Hellfire для укомплектования своих штурмовых вертолётов

Правительство Польши подписало соглашение о закупке 800 ракет AGM-114 Hellfire для укомплектования парка своих штурмовых вертолётов. Также польские власти планируют приобрести у США ударные вертолёты Boeing AH-64E Apache. Вопрос этот уже находится в стадии проработки.


Контракт на покупку вышеупомянутых ракет, выпускаемых американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, был заключён между польским Агентством по вооружениям и командованием обеспечения безопасности сухопутных войск США (USASAC). Согласно данным польских официальных лиц, оценивается он в общей сложности в 150 млн долларов. Что же касается поставок всех этих вооружений, то они, как ожидается, начнутся уже в текущем году и могут растянуться вплоть до 2029 года.

Как написал накануне на своей странице в социальной сети министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, они предназначены для многоцелевых военных вертолётов средней грузоподъёмности AgustaWestland AW149 и военно-воздушных судов AH-64E Apache Guardian, стоящих на вооружении ВВС страны.

В этом контексте, стоит отметить, что польский кабмин ещё с лета прошлого года в рамках заключённого соглашения ожидает прибытие военных вертолётов AW149 в количестве 32 единиц, производством которых занимается один из крупнейших итальянских машиностроительных холдингов Leonardo. Поставки этого воздушного судна также рассчитаны на период 2023-2029 годов.

Также, в 2022 году глава польского оборонного ведомства отправил письмо-запрос правительству Соединённых Штатов по поводу покупки 96 американских «боингов». Варшава, как ожидалось, планировала развернуть их в составе своей 18-й механизированной дивизии.
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:02
    -1
    Бздышеки всё вооружаются и вооружаются.... Неужели поняли что вслед за шароварными пойдут, когда те закончатся?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:13
      0
      Так мы тоже должны вооружаться своими аналогами.Теми же Х-МД-Э и Изделием 306(модификация Изделия 305 (ЛМУР) с увеличенной дальностью поражения).

      Касаемо Х-МД-Э.

      в КТРВ сообщили, что при стартовой массе 110 кг максимальная дальность пуска - до 40 км; ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 кг.

      https://tass.ru/armiya-i-opk/15444895
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:08
    0
    планируют приобрести у США

    Вся Европа планирует приобрести у США.
    Запроливье всегда наживалось на войнах в Старом Свете.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 16:10
    0
    Стесняюсь спросить - а как Боинги будут разворачиваться в составе механизированной дивизии ???
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:23
    0
    Поляки угробят свое государство, в этой гонке вооружений. Мелкорегиональная держава, живущая за счёт Германии (Евросоюза) и с такими амбициями, она непременно надорвётся экономически. Деньги надо вкладывать в мир, а не в войну. Особенно, если у тебя нет шансов на победу в этой войне, а это очевидно.