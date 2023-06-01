День Северного флота ВМФ России

Ежегодно, 1 июня, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Северного флота.
Примечательно то, что еще совсем недавно данное оперативно-стратегическое объединение ВМФ считалось самым молодым среди четырех российских флотов. Ведь датой его основания было принято считать 1 июня 1933 года. Собственно, исходя из этого, сегодняшний праздник и отмечается в первый день лета.
В то же время в 2014 году приказом главнокомандующего ВМФ дата образования Северного флота была «перенесена» на двести лет назад. Дело в том, что 15 марта 1733 года указом императрицы Анны Иоанновны была создана первая в стране северная военно-морская база – Архангельский порт.
Стоит отметить, что на Краснознаменный флот сегодня возложена крайне важная задача по защите интересов России на активно развивающемся арктическом направлении.
Многие эксперты считают, что наиболее вероятным местом военного столкновения коллективного Запада и России может стать именно Арктика. Ведь стремительное таяние ледников открывает перспективы добычи огромных залежей полезных ископаемых, которыми крайне богат регион. В то же время глобальные игроки смотрят на Северный полюс, как на «ничейную» землю, за которую стоит побороться.
Кроме того, именно в российской Арктике пролегает Севморпуть – кратчайшая транспортная артерия между Азией и Европой, на которую Запад пока не способен оказывать какого-либо влияния.
В связи со стратегической ценностью региона, сегодня вокруг него разворачивается борьба. При этом Запад регулярно пытается провоцировать Россию на этом направлении и держать наши Вооруженные Силы, в частности, Северный флот, в постоянном напряжении.
Так, прямо сейчас проходят международные учения «Арктический вызов», организованные Данией, Норвегией, Швецией и Финляндией, в которых принимают участие военные из 14 стран, включая США, которые направили на эти маневры свой самый крупный авианосец USS Gerald Ford.
В учениях задействованы порядка 150 самолетов, включая разведчиков AWACS. Не исключено, что главной целью «Арктического вызова» является не совместная отработка «противодействия внешним вызовам», а как раз, наоборот, подготовка к атаке на северные регионы России.
В этом случае, именно Северному флоту предстоит первым встречать противника у наших рубежей.