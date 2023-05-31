Сейм Латвии избрал в третьем туре президентом страны действующего главу Министерства иностранных дел Эдгарса Ринкевичса. Об этом сообщается на официальном сайте латвийского парламента.
За кандидатуру главы МИД проголосовали 52 депутата, против – 35 депутатов. В соответствии с национальным законодательством, президент Латвии избирается парламентом на четыре года. Действующий президент Эгилс Левитс решил не выставлять свою кандидатуру на второй срок.
Эдгарс Ринкевичс родился в 1973 году, получил историческое образование в Латвии и политическое в Нидерландах, затем учился в США, в Университете национальной обороны. Он – типичный представитель современной латвийской элиты, выращенной Западом уже после распада Советского Союза. Примечательно, что еще в 2014 году Ринкевичс открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации, став первым политиком страны, в этом признавшимся.
Кроме того, Ринкевичс известен своими антироссийскими заявлениями. Еще в 2018 году он проводил предвыборную кампанию под лозунгом «Вопреки Кремлю Латвия есть и будет удавшимся государством». В 2021 году он участвовал в снятии государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Флаг тогда заменили на бело-красный, использующийся прозападной белорусской оппозицией.
После начала спецоперации ВС РФ на Украине Ринкевичс последовательно выступал не просто как противник действующей российской власти, а как русофоб, который заявил, что россиян в Латвии «не ждут». Поэтому ожидаемо, что и в качестве президента он будет проводить соответствующую политику.