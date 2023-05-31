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Украинские медиа пытаются сфабриковать уничтожение батареи ЗРС С-400

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Украинские медиа пытаются сфабриковать уничтожение батареи ЗРС С-400

После уничтожения комплекса ЗРК Patriot украинские медиа пытаются выискивать способы сохранить лицо ВСУ, скатываясь, как обычно к фабрикациям. Так, были опубликованы фотографии повреждённого пункта боевого управления 55К6, на основании которых была растиражирована информация об «уничтожении батареи С-400 ударом из РСЗО HIMARS».


При этом машина 55К6 может придаваться большой номенклатуре зенитно-ракетных комплексов: как С-400, так и С-300, «Тор», «Панцирь-С». Однако, не вдаваясь в детали, соответствующую информацию понесли и в западной прессе.

Украинские войска впервые уничтожили российский командный пункт 55K6E ЗРС С-400 «Триумф»

- отмечается в издании Army Recognition.



Как утверждается в первоисточнике, указанный КП был поражен в Херсонской области ориентировочно 20 мая. Учитывая, что фотографии были впервые опубликованы украинской стороной, возможно, что 55К6 находится на территории, подконтрольной ВСУ, и был давно оставлен российскими войсками при отходе из-за уже имевшихся поломок. Теперь же фотографии одной машины управления выдаются за нанесение удара по командному пункту С-400, а то и вовсе по целой батарее ЗРС. Впрочем, украинским и западным медиа не привыкать к фабрикациям.
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4 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:04
    0
    возможно, что 55К6 находится на территории, подконтрольной ВСУ, и был давно оставлен российскими войсками при отходе из-за уже имевшихся поломок.

    Ну введите в комплектность по паре бутылок «коктейля Молотова»...Чтобы нечего было оставлять и показывать...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:10
      +2
      Чтобы нечего было оставлять и показывать...

      Они на свою, уничтоженную технику символику рф нанесут и выдадут за российскую. request
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 15:53
      0
      А что бензина или солярки в баках уже нету? Зачем вам еще пол литра смеси?
  2. Codett
    Codett Сегодня, 15:36
    +1
    Главное что мы эти комплексы сами производим и у нас их покупают, а у Укрорейха своих пэтриотов нет, этим туземцам его хозяин дал, белый человек.