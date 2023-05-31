Украинские медиа пытаются сфабриковать уничтожение батареи ЗРС С-400

Украинские войска впервые уничтожили российский командный пункт 55K6E ЗРС С-400 «Триумф»

После уничтожения комплекса ЗРК Patriot украинские медиа пытаются выискивать способы сохранить лицо ВСУ, скатываясь, как обычно к фабрикациям. Так, были опубликованы фотографии повреждённого пункта боевого управления 55К6, на основании которых была растиражирована информация об «уничтожении батареи С-400 ударом из РСЗО HIMARS».При этом машина 55К6 может придаваться большой номенклатуре зенитно-ракетных комплексов: как С-400, так и С-300, «Тор», «Панцирь-С». Однако, не вдаваясь в детали, соответствующую информацию понесли и в западной прессе.- отмечается в издании Army Recognition.Как утверждается в первоисточнике, указанный КП был поражен в Херсонской области ориентировочно 20 мая. Учитывая, что фотографии были впервые опубликованы украинской стороной, возможно, что 55К6 находится на территории, подконтрольной ВСУ, и был давно оставлен российскими войсками при отходе из-за уже имевшихся поломок. Теперь же фотографии одной машины управления выдаются за нанесение удара по командному пункту С-400, а то и вовсе по целой батарее ЗРС. Впрочем, украинским и западным медиа не привыкать к фабрикациям.