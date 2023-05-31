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Американский посол в Нью-Дели: Вашингтон рассчитывает на вступлении Индии в «НАТО Плюс»

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Американский посол в Нью-Дели: Вашингтон рассчитывает на вступлении Индии в «НАТО Плюс»

Соединенные Штаты в противостоянии с Китаем делают ставку на региональные государства, которые одно за другим вовлекают в сферу своих военно-политических интересов. Для усиления своего влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон старается перетянуть на свою сторону страны, которые по той или иной причине, часто исторически, имеют определенную напряженность в отношениях с КНР. Речь идет, прежде всего, о Японии и Южной Корее, которые уже фактически находятся под военным протекторатом США.


Пока что какому-либо альянсу с Вашингтоном сопротивляется Индия, у которой из-за территориальных споров периодически возобновляются напряженные отношения с КНР. Однако вашингтонские стратеги не сдаются, пытаясь всеми способами наладить отношения с Нью-Дели, особенно в части военного сотрудничества и поставки собственных вооружений. Для США это важно еще и потому, что Индия является одним из крупнейших импортеров вооружений в мире, при этом исторически военная продукция закупается в больших объемах в России.

Резко менять политический курс в угоду интересам США индийское руководство явно не намерено. Но американцы не были бы собой, если бы не изобрели очередную «хитрость», чтобы хотя бы начать взламывать сопротивление Нью-Дели.

И вот уже американский посол в Нью-Дели Эрик Гарсетти в интервью индийскому каналу WION радостно сообщил, что Индия все-таки рассматривает вопрос если не прямого вступления в Североатлантический альянс, то как минимум начала сотрудничества в формате «НАТО плюс». Посол не объяснил, но речь, видимо, идет о получении Индией так называемого статуса партнера НАТО. Таковой, кстати, в июне 2020 года получила Украина.

Мы углубили наше сотрудничество в области обороны, невообразимое 30-40 лет назад. Мы сближаемся с Индией даже больше, чем с некоторыми из наших ближайших союзников, чтобы обеспечить ее безопасность

— заявил американский дипломат.

Посол напомнил, что Нью-Дели уже входит в так называемый четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии QUAD. Официальная цель QUAD — развитие партнерства в сфере безопасности на основе общих ценностей и интересов, но на практике основная задача альянса состоит в сдерживании Китая.

Инициатором обсуждения вопроса о необходимости вступления Индии в НАТО стал комитет Конгресса США по стратегическому сдерживанию Коммунистической партии Китая (КПК). В недавнем докладе комитета, посвященном дальнейшей стратегии противостояния «агрессии КПК и обеспечению безопасности Тайваня», конгрессмены предложили продолжить укрепление связей с Индией, вплоть до вступления этого южноазиатского государства в Североатлантический альянс.

Рекомендация комитета Конгресса поступила за месяц до запланированного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, во время которого этот вопрос наверняка будет включен в переговорную повестку на высшем уровне.

При этом американский посол фактически ушел от ответа, как в Вашингтоне относятся к тому, что Индия не поддерживает антироссийские санкции Запада и отказывается осуждать военные действия РФ на Украине. Дипломат лишь отметил, что украинский конфликт повлиял на Индию в экономическом плане и пообещал «продолжить переговоры на эту тему».
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Индии
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    0
    Американский посол в Нью-Дели: Вашингтон рассчитывает на вступлении Индии в «НАТО Плюс»
    Вся жизнь впереди, надейся и жди ...
    Так и хочется добавить " нафига козе баян"???
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: rocket757
      Американский посол в Нью-Дели: Вашингтон рассчитывает на вступлении Индии в «НАТО Плюс»
      Вся жизнь впереди, надейся и жди ...
      Так и хочется добавить " нафига козе баян"???

      Очень простая причина, Китай называется. А то на границе с ним регулярно уже кровь проливается. Индия опасается вторжения Китая, от чего ищет союзников. А никто кроме США с их НАТО, против Китая то ничего сделать не может.
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 15:45
        0
        Да ладно Китай. Там в Китайских морях - для целей и задач у НАТО относительно хорошо.
        Есть ведь еще - Индийский океан.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:05
    0
    wassat
    Развалили НАТО, всячески нагибают союзников на невыгодные им сделки, неоднократно динамили Индию, ну например прокатывая с постройкой АЭС, потому как строить их не способны - на что-что они там надеются? Пусть слезают с тяжелых наркотиков
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:09
    +3
    Индия помнит, кто привязывал к пушкам индийцев...
    Англосаксы - они везде одинаковы...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:12
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Индия помнит, кто привязывал к пушкам индийцев...
      Англосаксы - они везде одинаковы...

      Ну, всё таки, я бы не забывал, что Индия - родина не только слонов, но и цыган...
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:10
    0
    которые уже фактически находятся под военным протекторатом США.
     А то они раньше не находились.Был , когда-то учреждён и Совет Россия - НАТО. Теперь,заманивают и Индию. Индия, подумает,подумает и...согласится. Не сразу канеш,всё будет зависеть от внешнеполитической обстановки.Прыгать, в объятия НАТО,сразу не станут,для начала позырят, чем и как закончится СВО.Кто там,станет главным "голубем мира".
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 15:11
    0
    Индия в Северо-Атлантическом блоке?! belay
    Гегемон совсем берега попутал, причём в буквальном случае!!
  6. Codett
    Codett Сегодня, 15:20
    0
    Всё таки фашинктон перетянет Дели к сожалению в свой блок, индусы с недаверием смотрят на Китай и тем более на Пакистан, поэтому и ищут себе сильных союзников, вот только как бы не хотелось Индусам равноправными партнёрами для Запада они не станут, будет угатована роль пушечного мяса и тарана против Китая, ну и амеры будут сбывать туда нелеквид под видом современных вооружений с минимальной передачей технологий, чтобы в дальнейшем не было возможности против них же и конкурировать со стороны Индии, а Амерам так и чешется, какой жирный рынок то у Индии.
  7. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 15:24
    +2
    стоит признать, что англосаксы испокон веков отлично владеют технологией "разделяй и властвуй"(( мастера, постоянно совершенствуют((

    но ничего, обломаются и в этот раз, на 100 лет вперёд как обычно... Бог вмешается в самый трудный момент
  8. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:54
    +1
    На фоне выхода ОАЭ из объединенных Морских Сил, возглавляемыми США, а также на фоне торговой (морской) бучи со стороны Венгрии, Греции и всех дел на Африканском континенте - Индии впору заниматься расчетом инвестиционной привлекательности и экономических союзов.
    Подносить снаряды и получать сапогом в копчик - не самый приятный труд. А порой еще и неоплачиваемый.