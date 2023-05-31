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Бывший главком армии США в Европе: Вашингтон «в конечном итоге» передаст Киеву ракеты ATACMS

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Бывший главком армии США в Европе: Вашингтон «в конечном итоге» передаст Киеву ракеты ATACMS

Власти США будут вынуждены предоставить Украине дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Newsweek.


Как подчеркивает издание, Ходжес решил, что администрация США «в конечном итоге передаст Киеву ракеты ATACMS». В Государственном департаменте США изданию Newsweek не дали четкого ответа на вопрос о том, действительно ли вопрос о передаче дальнобойных ракет обсуждается американским руководством.

По словам представителя Госдепа, власти США продолжают проводить консультации с представителями киевского режима. Работа над новыми поставками вооружений Украине, отметил дипломат, продолжается «круглосуточно».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS, но затем пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер подчеркнула, что позиция США по передаче вооружений большой дальности Киеву остается без изменений.

Ракеты ATACMS имеют дальность до 300 километров, запускаются из реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. До последнего времени в Белом доме не соглашались передавать их Украине из опасений, что киевский режим будет обстреливать такими ракетами российскую территорию. Но теперь противостояние ужесточается и исключать передачу таких ракет американской администрацией действительно нельзя.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Unknown author - http://sill-www.army.mil
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4 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:07
    -4
    Власти США будут вынуждены предоставить Украине дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS.

    А ВС РФ не будут вынуждены прибегнуть к положениям военной доктрины и применении ЯО?!
    1. Germanboy
      Germanboy Сегодня, 15:10
      +5
      Нет не будут вынуждены. Будут только сопли жевать и выражать озабоченность.
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 16:22
      0
      трудно сказать что будет, решение будут принимать пару человек и мир узнает об этом по факту..
  2. Грица
    Грица Сегодня, 15:44
    +3
    Уже в прошлом году было понятно, что рисование красных линий без жесткого ответа - прямой путь к накачке Киева оружием. Ужа тогда было понятно, что у украинцев будет все - и танки и вертолеты и самолеты и ракеты и ТЯО в конечном итоге. Это все только дело времени. Чем дольше мы тянем и занимаемся соплежуйством, тем быстрее и масштабнее будут эти поставки.
  3. Комментарий был удален.