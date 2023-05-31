Бывший главком армии США в Европе: Вашингтон «в конечном итоге» передаст Киеву ракеты ATACMS

Власти США будут вынуждены предоставить Украине дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Newsweek.Как подчеркивает издание, Ходжес решил, что администрация США «в конечном итоге передаст Киеву ракеты ATACMS». В Государственном департаменте США изданию Newsweek не дали четкого ответа на вопрос о том, действительно ли вопрос о передаче дальнобойных ракет обсуждается американским руководством.По словам представителя Госдепа, власти США продолжают проводить консультации с представителями киевского режима. Работа над новыми поставками вооружений Украине, отметил дипломат, продолжается «круглосуточно».Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о поставках оперативно-тактических ракет ATACMS, но затем пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер подчеркнула, что позиция США по передаче вооружений большой дальности Киеву остается без изменений.Ракеты ATACMS имеют дальность до 300 километров, запускаются из реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. До последнего времени в Белом доме не соглашались передавать их Украине из опасений, что киевский режим будет обстреливать такими ракетами российскую территорию. Но теперь противостояние ужесточается и исключать передачу таких ракет американской администрацией действительно нельзя.