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Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР «знать свое место»

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Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР «знать свое место»

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР не лезть в чужие дела, а заниматься своими. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции.


Главу российского МИДа попросили прокомментировать заявление американского посла в Претории Рубена Бригетти о том, что ЮАР якобы поставляет России оружие. Лавров заявил, что Россия и ЮАР являются суверенными государствами, выстраивающими двухсторонние отношения между собой согласно международному праву. А американскому послу нужно знать свое место и не лезть туда, куда не просят.

Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела

- подчеркнул Лавров.

Также российский министр напомнил, что США нарушают все международные нормы, накачивая Украину оружием и предоставляя вооружения режиму, который грозится "убить всех русских". Поэтому американским послам лучше заняться собственным имиджем.

Ранее посол США Рубен Бригетти обвинил ЮАР в якобы поставках оружия в Россию, но доказательств этому не представил. Все обвинение строилось на том, что российское грузовое судно Lady R посетило базу ВМС ЮАР Саймонстаун, где находилось некоторое время, а также на одной из военных баз совершил посадку российский военный самолет. МИД ЮАР направил ноту протеста представителю США, после которой посол признал, что перешел черту и извинился.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    +1
    Жалко что с высокой трибуны нельзя материться, да и перевод зачастую будет не точным, про куда идти и другие эротические процессы. Культура дипломатии однако.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:17
    +2
    После поражения штаба ГУР в Куеве,предупреждения Лаврова заиграли зловещими красками.Смотою за посольствами на Украине,ещё парочку таких ударов - побегут как миленькие.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:17
    +2
    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР «знать свое место»

    Дал ему «по щам» и плюнул в рожу...
    Там ЮАР помнят про апартеид и его истоки...
  4. Олег Юрьевич Кривошеин
    Олег Юрьевич Кривошеин Сегодня, 15:31
    -1
    Это какое же оружие ,которого у нас нет,мы должны закупать у ЮАР?
    Лавров молодчина,лихо сопли утёр представителю "великой"америки.
  5. Codett
    Codett Сегодня, 15:31
    +1
    Посол извинился из за ноты протеста ЮАР, а на нашего главу МИДА ему фиолетово, так что и дальше запад будет лаять, врать и обвинять нас во всех грехах, это теперь их политика, ну а нам нужно в ответ действовать везде по миру так чтобы как можно больше навредить США и их лакеям, а не договориться с ними.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 15:37
    +2
    Дипломатический язык видимо окончательно ушел в прошлое. Сейчас в моду вошли выражения порезче.
    Никто уже не собирается скрывать своих мыслей.

    «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли»
    (с) Шарль Морис де Талейран-Перигор
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:46
      +2
      Гопота запада язык дипломатии не понимает, сразу за слабость принимают, с ними по-пацански разговаривать нужно.
    2. bars042
      bars042 Сегодня, 16:32
      0
      «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли»

      Орешек знаний тверд, но все же
      мы не привыкли отступать!
      Нам расколоть его поможет:



      Всего то два слова!

      Да и про куда идти, как выше писал Uprun, всё давно известно: 14°24'28"S - 71°18'00"W - город Nahui, Peru:
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:17
    0
    Посол захотел из своей дыры на хайпе маленько очков пред начальством срубить на будущее. Пацан к успеху шел, но чтото пошло не так, пришлось извенятся и обтекать.