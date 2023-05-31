Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР «знать свое место»

Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР не лезть в чужие дела, а заниматься своими. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции.Главу российского МИДа попросили прокомментировать заявление американского посла в Претории Рубена Бригетти о том, что ЮАР якобы поставляет России оружие . Лавров заявил, что Россия и ЮАР являются суверенными государствами, выстраивающими двухсторонние отношения между собой согласно международному праву. А американскому послу нужно знать свое место и не лезть туда, куда не просят.- подчеркнул Лавров.Также российский министр напомнил, что США нарушают все международные нормы, накачивая Украину оружием и предоставляя вооружения режиму, который грозится "убить всех русских". Поэтому американским послам лучше заняться собственным имиджем.Ранее посол США Рубен Бригетти обвинил ЮАР в якобы поставках оружия в Россию, но доказательств этому не представил. Все обвинение строилось на том, что российское грузовое судно Lady R посетило базу ВМС ЮАР Саймонстаун, где находилось некоторое время, а также на одной из военных баз совершил посадку российский военный самолет. МИД ЮАР направил ноту протеста представителю США, после которой посол признал, что перешел черту и извинился.