Официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина отстранен от занимаемой им должности из-за сделанного ранее заявления о преступлениях украинских националистических формирований в ходе Волынской резни в 1940-х годах прошлого века.Как сообщают польские СМИ, официально Ясина отправлен в отпуск на неопределенный срок, однако в действительности правительство страны отстранило его от государственной должности главы пресс-службы МИД.Ранее в ходе интервью польскому изданию ONet Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принести извинения польскому народу, а также проявить раскаяние за преступления героизированных киевским режимом бандеровских вооруженных формирований. Представитель польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принесение Зеленским официальных извинений оказало бы положительное влияние на отношения между странами.Ясина также напомнил, что поляки на официальном уровне нашли в себе смелость признать ответственность за совершенные против этнических украинцев военные преступления. В отличие от Польши, Украина ответственность своих националистов за преступления против поляков не признает.Стоит отметить, что возглавлявший ОУН УПА* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Степан Бандера официально признан героем постмайданной Украины, а приветствие этой организации на государственном уровне принято в украинской армии. Убийства около 100 тысяч мирных жителей Польши в годы Волынской резни и другие преступления, совершенные бандеровцами, представителей киевского режима абсолютно не смущают.