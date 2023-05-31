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Официальный представитель МИД Польши отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне

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Официальный представитель МИД Польши отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне

Официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина отстранен от занимаемой им должности из-за сделанного ранее заявления о преступлениях украинских националистических формирований в ходе Волынской резни в 1940-х годах прошлого века.


Как сообщают польские СМИ, официально Ясина отправлен в отпуск на неопределенный срок, однако в действительности правительство страны отстранило его от государственной должности главы пресс-службы МИД.

Ранее в ходе интервью польскому изданию ONet Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принести извинения польскому народу, а также проявить раскаяние за преступления героизированных киевским режимом бандеровских вооруженных формирований. Представитель польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принесение Зеленским официальных извинений оказало бы положительное влияние на отношения между странами.

Ясина также напомнил, что поляки на официальном уровне нашли в себе смелость признать ответственность за совершенные против этнических украинцев военные преступления. В отличие от Польши, Украина ответственность своих националистов за преступления против поляков не признает.

Стоит отметить, что возглавлявший ОУН УПА* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Степан Бандера официально признан героем постмайданной Украины, а приветствие этой организации на государственном уровне принято в украинской армии. Убийства около 100 тысяч мирных жителей Польши в годы Волынской резни и другие преступления, совершенные бандеровцами, представителей киевского режима абсолютно не смущают.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Adrian Grycuk
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8 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:20
    +9
    Если государственного служащего государство отстраняет за критику фашистов, является ли это государство фашистским или оправдывающим фашизм?
  2. Миллер
    Миллер Сегодня, 15:23
    +5
    Ха ха! Пшеки под украинцев ложатся! Паны под холопов!
  3. Codett
    Codett Сегодня, 15:25
    +4
    Свобода слова по Европейски, если критик фашистов, значит неугодный, поляки предали память своих предков погибших от лап гитлеровских лакеев, бандеровских упырей, и тех кто против них и боролся. Позорники одним словом.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:30
    +3
    Это уже, что то новое: Князь Иеремия в гробу перевернулся.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 15:33
    +2
    Официальный представитель МИД Польши отстранен от должности в связи с его заявлением о Волынской резне

    Заморскому хозяину не понравилось, да и политикам пшекии, что с бандерлогами заигрывают. lol
  6. Комментарий был удален.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:43
    +2
    Негодяи и подлецы останутся негодяями и подлецами независимо от того, кто и в какие радужные цвета их раскрашивает...
    Хорошо, что даже в Польше есть люди, кто это понимает.
  8. Дядя_Миша
    Дядя_Миша Сегодня, 16:08
    +1
    Согласно тексту статьи Ясина никого не критикует , более того , он призывает к раскаянию обеих сторон , прекрасно зная что и поляки не ангелы , о чем кстати в статье упоминается.В настоящее время это некстати ,за что он и поплатился.
  9. bars042
    bars042 Сегодня, 16:43
    0
    отстранён от должности, отправлен в отпуск на неопределенный срок

    Ну, почти что теперь "ех-", и тут мужику попёрло.