Военное обозрение
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Американский журналист: ВКС России уничтожили хранилище с ракетами Storm Shadow и 5 самолетов Су-24 на Украине

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Американский журналист: ВКС России уничтожили хранилище с ракетами Storm Shadow и 5 самолетов Су-24 на Украине

29 мая ВС РФ осуществили очередной удар по военным объектам, расположенным на территории Украины. При этом одна из самых результативных атак пришлась на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.


Стоит отметить, что поражение объектов на территории аэродрома подтвердили и в командовании ВВС Украины, указав на повреждение средств авиации, не уточняя, каких.

В то же время более конкретные данные о потерях ВСУ после вышеупомянутого удара привел американский журналист Стивен Брайен в своей статье для Asia Times. С его слов, в результате недавней атаки на аэродром Староконстантинов, ВС РФ удалось вывести из строя пять самолетов Су-24, принадлежащих седьмой бригаде тактической авиации ВВС Украины, и склады с британскими ракетами большой дальности Storm Shadow.

Как написал журналист, пока не ясно, было ли подразделение, базирующееся на аэродроме в Хмельницкой области, единственным, которое оснастили вышеупомянутыми ракетами воздушного базирования, но в любом случае, ВВС Украины 29 мая понесли существенные потери.

Что характерно, Брайен в своем материале считает виновными в произошедшем главу Минобороны Украины Алексея Резникова и его британского коллегу Бена Уоллеса. Последние выложили в сеть открытку с изображением тактического разведчика Су-24МР, вооруженного Storm Shadow.



Со слов американца, всё бы ничего, если бы на том же изображении не красовалась эмблема седьмой бригады. В итоге вычислить ее место дислокации для российской разведки было лишь делом времени.

Здесь стоит отметить, что ранее на публикацию Резникова обратили внимание и в российской прессе и блогосфере. Если бы Резников был не министром обороны, а обычным блогером, то к нему бы уже нагрянули сотрудники СБУ. Но ни к нему, ни к Кличко пока никто не заходил...
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20 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:28
    +2
    Пусть и дальше печатают: им пиар дороже...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:14
      0
      Если верить информации Гугл Мэп, размещенной в Телеграм на канале Саня во Флориде, то повреждения получили 10-15 самолётов и ещё штук 30 остались целёхонькими. Что очень печалит. am
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:29
    +6
    Прапорщику мельнику присвоено очередное звание старший прапорщик.
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:32
    +1
    Вчера ночью xoxлы отдохнули от сирен воздушной тревоги...
    Надеюсь, сегодня наши восполнят этот пробел и устроят для тарасов очередную ночную дискотеку со спецэффектами! wink
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Пауль Зиберт
      Вчера ночью xoxлы отдохнули от сирен воздушной тревоги...

      Все уже привыкли и на сирены забили дом и дачу. Лудче, чащее, большее и точнее бить нужно.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 15:42
      +4
      Герани надо запускать так, что бы по кругу летали, и не давали спать. ни ПВОшникам ни гражданам.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:12
        +1
        Цитата: topol717
        Герани надо запускать так, что бы по кругу летали,

        Вариант, но можно просто пустить над РБ МиГи-31 круглосуточно барражировать.)))
        Долбануть, когда ПВОшники ВФУ уснут от усталости за дисплеями.
        Волки, волки!
  4. Валентин Никольский
    Валентин Никольский Сегодня, 15:37
    +1
    Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу...
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:40
    +1
    Пацаны вообще ребята. Медалей, всем.
    Теперь на очереди F-16 с французскими, немецкими крылатыми ракетами, ну и далее кто станет поставлять. Вся грудь в орденах станет.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:40
    +1
    Удар хороший, плохо если его поводом стал их собственный косяк а не наша развединфа
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: ИванИванов
      плохо если его поводом стал их собственный косяк а не наша развединфа

      Любая развединформация это следствие "косяка" противника.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: vvvjak
        Любая развединформация это следствие "косяка" противника.

        90% секретной информации есть в открытом доступе. Нужно только уметь выловить.
  7. tarakan
    tarakan Сегодня, 15:42
    +2
    Блин, смеялся долго, Российская разведка работает только по фото из соц. сетей? Вы серьёздно?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: tarakan
      Блин, смеялся долго, Российская разведка работает только по фото из соц. сетей? Вы серьёздно?

      Вовремя найденная в соцсетях фотография позволяет не "палить" свою агентуру.
      А нужная цель достигается. hi
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    +4
    При атаке одна из машин перевернулась, загорелась и взорвалась, серьёзно повредив 4 рядом стоящих.
    В ВВС СССР машины если стояли не в бетонных капонирах, то на большом расстоянии. Площадки были обвалованы. Собирались рядом только на ЦЗС. Может укры как раз готовились к вылету? Что взорвалось? Может уже подвешенная ракета? Тогда подпольщикам-наводчикам респект и минимум по ордену Мужества.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:47
    +2
    С разрывом первой ракеты на территории России GB должна быть атакована таким же количеством «Калибров»...Вот так должна отвечать суверенная держава...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:16
      +1
      Цитата: ROSS 42
      С разрывом первой ракеты на территории России GB должна быть атакована таким же количеством «Калибров»

      Вы уже готовы сегодня идти в рай чтобы они сдохли?
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:15
    +1
    По Одессе сегодня появилась скромная инфа о том, что на стоянке был уничтожен СДК " Олигофренко" , но на самом деле помимо корабля ВМС Украины был поражен склад хранения противолодочных ракет, ракет AGM 88 Harm, установок Harpoon UGM-84, а также две HIMARS с заряжающими установками. Кроме этого в результате пожара в порту полностью уничтожены грузовые бронированные автомобили в количестве 14 штук и бронепикапы в количестве 34 штук. Суммарно потери ВСУ составили более $1 млрд.
    Вишенкой на торте стало прямое попадание в центр управления специальными морскими операциями, где в этот момент находилось (оценочно) 98 человек. Погибших из 98 оказалось 36, где 22 человека сотрудники британской военной разведки, 8 сотрудников BND, четверо представителей Пентагона и два офицера французских ВВС. Остальные военные находятся в тяжелом или критическом состоянии и экстренно вывозятся через аэропорт Кишинева в Польшу, ФРГ и Швейцарию. Короче , скромное у нас Министерство обороны...
  11. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 16:22
    0
    Что за ахинея , по фото в соцсетях тратить дорогущую ракету. Это совпадение с выкладкой фото , наша разведка сработала. украинцы давно британскими ракетами шмалять стали, вот и задача разведке была выставлена " найти". Но у меня вопрос вот какой " сколько реально у украинцев су 24 летающих? Я предпологаю их немного, и их найти не так тяжело на аэродромах , а уж с космоса тем более, как то долго тянули с растрелянием летаков
  12. alystan
    alystan Сегодня, 16:39
    0
    Почему до сих пор используют ненавистные советские самолеты?