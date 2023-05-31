Американский журналист: ВКС России уничтожили хранилище с ракетами Storm Shadow и 5 самолетов Су-24 на Украине

29 мая ВС РФ осуществили очередной удар по военным объектам, расположенным на территории Украины. При этом одна из самых результативных атак пришлась на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
Стоит отметить, что поражение объектов на территории аэродрома подтвердили и в командовании ВВС Украины, указав на повреждение средств авиации, не уточняя, каких.
В то же время более конкретные данные о потерях ВСУ после вышеупомянутого удара привел американский журналист Стивен Брайен в своей статье для Asia Times. С его слов, в результате недавней атаки на аэродром Староконстантинов, ВС РФ удалось вывести из строя пять самолетов Су-24, принадлежащих седьмой бригаде тактической авиации ВВС Украины, и склады с британскими ракетами большой дальности Storm Shadow.
Как написал журналист, пока не ясно, было ли подразделение, базирующееся на аэродроме в Хмельницкой области, единственным, которое оснастили вышеупомянутыми ракетами воздушного базирования, но в любом случае, ВВС Украины 29 мая понесли существенные потери.
Что характерно, Брайен в своем материале считает виновными в произошедшем главу Минобороны Украины Алексея Резникова и его британского коллегу Бена Уоллеса. Последние выложили в сеть открытку с изображением тактического разведчика Су-24МР, вооруженного Storm Shadow.
Со слов американца, всё бы ничего, если бы на том же изображении не красовалась эмблема седьмой бригады. В итоге вычислить ее место дислокации для российской разведки было лишь делом времени.
Здесь стоит отметить, что ранее на публикацию Резникова обратили внимание и в российской прессе и блогосфере. Если бы Резников был не министром обороны, а обычным блогером, то к нему бы уже нагрянули сотрудники СБУ. Но ни к нему, ни к Кличко пока никто не заходил...