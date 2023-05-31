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Пушилин: вся территория ДНР стала уязвимой после передачи Западом ВСУ дальнобойных ракет

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Пушилин: вся территория ДНР стала уязвимой после передачи Западом ВСУ дальнобойных ракет

Вся территория ДНР стала уязвимой после передачи Западом ВСУ дальнобойных ракет. Сейчас обстрелы фиксируются по всей республике.

Такое заявление журналистам сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по окончании расширенного заседания Минпромторга России.

Он отметил, что технически украинские военные способны вести огонь по любому даже самому удаленному району или населенному пункту ДНР.

Обстрелам подвергается почти вся территория ДНР

- отметил руководитель региона.

По его словам, западные страны, поставляя дальнобойное вооружение киевскому режиму, переходят определенные рубежи. И хотя от прилетов сейчас в республике не застрахован ни один город или поселок, мирная и боевая работа в ДНР продолжается. Люди надеются, что наши военные при помощи систем противовоздушной обороны сумеют их защитить.

Говоря о западном дальнобойном оружии, Пушилин вероятнее всего имел в виду британские ракетные комплексы воздушного базирования Storm Shadow. Впервые их поставили украинским военным 11 мая, а уже 13-го с их помощью был нанесен удар по Луганску.

Правда, спустя еще два дня, первая такая ракета уже была перехвачена ПВО России, а 26 мая украинские боевики применили Storm Shadow против Мариуполя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров проявил недоверие к заявлениям представителей Запада о том, что поставляемое Киеву иностранное оружие украинские военные не станут использовать для обстрелов российских регионов.
Использованы фотографии:
https://denis-pushilin.ru/
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:18
    +6
    Нацификация и милитаризация в полный рост.Дальше,только нормальные русские слова..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:23
      +4
      Не не, это достигнутая демилитаризация, но с отрицательным результатом.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:53
    +1
    До чего доводит игра в толерантность и великодушие...
    Какими рыбьими глазами можно смотреть после этого в глаза своих граждан?!
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:53
    +2
    Начинали, чтоб Донецк защитить от обстрелов, теперь Шебекино в полный рост обстреливают. Пока только пытаются дотянуться до Москвы.
  4. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:48
    +1
    Красафчиги! А план то какой был? Защитить жителей Донбасса или как? И что теперь? Я не знаю, кто там и о чем думает в Кремле, но СВО добилось ровно противоположных целей. Может, нам просто врут? А это и есть истинные цели СВО?