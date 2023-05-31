Пушилин: вся территория ДНР стала уязвимой после передачи Западом ВСУ дальнобойных ракет

Вся территория ДНР стала уязвимой после передачи Западом ВСУ дальнобойных ракет. Сейчас обстрелы фиксируются по всей республике.
Такое заявление журналистам сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по окончании расширенного заседания Минпромторга России.
Он отметил, что технически украинские военные способны вести огонь по любому даже самому удаленному району или населенному пункту ДНР.
Обстрелам подвергается почти вся территория ДНР
- отметил руководитель региона.
По его словам, западные страны, поставляя дальнобойное вооружение киевскому режиму, переходят определенные рубежи. И хотя от прилетов сейчас в республике не застрахован ни один город или поселок, мирная и боевая работа в ДНР продолжается. Люди надеются, что наши военные при помощи систем противовоздушной обороны сумеют их защитить.
Говоря о западном дальнобойном оружии, Пушилин вероятнее всего имел в виду британские ракетные комплексы воздушного базирования Storm Shadow. Впервые их поставили украинским военным 11 мая, а уже 13-го с их помощью был нанесен удар по Луганску.
Правда, спустя еще два дня, первая такая ракета уже была перехвачена ПВО России, а 26 мая украинские боевики применили Storm Shadow против Мариуполя.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров проявил недоверие к заявлениям представителей Запада о том, что поставляемое Киеву иностранное оружие украинские военные не станут использовать для обстрелов российских регионов.