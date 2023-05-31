Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет

Молдавию сегодня смогли взять под контроль те же силы, которые разрушили Украину. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя политическую ситуацию в Молдавии.Выступая на пленарном заседании парламента, Володин подчеркнул, что в условиях отсутствия многополярного мира для многих стран наступили «тяжелые времена». Это связано с политическим курсом США на доминирование в мировом масштабе.- подчеркнул Вячеслав Володин.Председатель Госдумы РФ обратил внимание на проблему с государственным языком страны. Молдавский язык уже не считают национальным и пытаются заменить румынским языком. Тем самым, молдавской нации отказывают в самом праве на существование. По словам Володина, это делается отнюдь не в интересах населения страны.Напомним, что действующий президент страны Майя Санду проводит откровенно прорумынскую и прозападную политику, одной из главных целей которой является присоединение Молдавии к Румынии и полное растворение молдавского народа в румынском посредством лишения молдаван национальной идентичности и самобытности. Проживающих в стране представителей других народов в этом случае ждет либо ассимиляция, либо дискриминация с превращением в граждан второго сорта. Кроме того, очень высок риск возобновления вооруженного конфликта в Приднестровье, если Запад спровоцирует Кишинев на силовое решение проблемы независимости этой республики.