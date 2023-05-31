Молдавию сегодня смогли взять под контроль те же силы, которые разрушили Украину. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя политическую ситуацию в Молдавии.
Выступая на пленарном заседании парламента, Володин подчеркнул, что в условиях отсутствия многополярного мира для многих стран наступили «тяжелые времена». Это связано с политическим курсом США на доминирование в мировом масштабе.
Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет
- подчеркнул Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ обратил внимание на проблему с государственным языком страны. Молдавский язык уже не считают национальным и пытаются заменить румынским языком. Тем самым, молдавской нации отказывают в самом праве на существование. По словам Володина, это делается отнюдь не в интересах населения страны.
Напомним, что действующий президент страны Майя Санду проводит откровенно прорумынскую и прозападную политику, одной из главных целей которой является присоединение Молдавии к Румынии и полное растворение молдавского народа в румынском посредством лишения молдаван национальной идентичности и самобытности. Проживающих в стране представителей других народов в этом случае ждет либо ассимиляция, либо дискриминация с превращением в граждан второго сорта. Кроме того, очень высок риск возобновления вооруженного конфликта в Приднестровье, если Запад спровоцирует Кишинев на силовое решение проблемы независимости этой республики.