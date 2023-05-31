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Председатель Госдумы РФ: «Молдавия фактически потеряла свой суверенитет»

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Председатель Госдумы РФ: «Молдавия фактически потеряла свой суверенитет»

Молдавию сегодня смогли взять под контроль те же силы, которые разрушили Украину. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, комментируя политическую ситуацию в Молдавии.


Выступая на пленарном заседании парламента, Володин подчеркнул, что в условиях отсутствия многополярного мира для многих стран наступили «тяжелые времена». Это связано с политическим курсом США на доминирование в мировом масштабе.

Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет

- подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ обратил внимание на проблему с государственным языком страны. Молдавский язык уже не считают национальным и пытаются заменить румынским языком. Тем самым, молдавской нации отказывают в самом праве на существование. По словам Володина, это делается отнюдь не в интересах населения страны.

Напомним, что действующий президент страны Майя Санду проводит откровенно прорумынскую и прозападную политику, одной из главных целей которой является присоединение Молдавии к Румынии и полное растворение молдавского народа в румынском посредством лишения молдаван национальной идентичности и самобытности. Проживающих в стране представителей других народов в этом случае ждет либо ассимиляция, либо дискриминация с превращением в граждан второго сорта. Кроме того, очень высок риск возобновления вооруженного конфликта в Приднестровье, если Запад спровоцирует Кишинев на силовое решение проблемы независимости этой республики.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:30
    +2
    Володин больше всех переживает за молдован . Молодец . За жителей Белгородской области бы тоже попереживал
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:35
      +1
      Председатель Госдумы РФ: «Молдавия фактически потеряла свой суверенитет»

      Пусть молдаване за это благодарят свою "соросиху"-феминистку с её румынским гражданством Маю Сандос - ставленницу Запада - и прочих прозападных дураков-русофобов Р.Молдова!!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:12
        +1
        Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину.
        И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет - подчеркнул Володин.
        Два предложения противоречат друг другу.
        "Потерять" можно и без участия кого-либо, а тут именно "прибрали к рукам" в результате чёткой, последовательной и плановой работы в долгую - англосаксов.
        Учитесь, российские парламентарии, как нужно действовать в своих интересах.
  2. Комментарий был удален.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:37
      +3
      Цитата: Татьяна
      Пусть молдаване за это благодарят "соросиху" с её румынским гражданством Маю Сандос - ставленницу Запада и прочих дураков-русофобов

      Остается узнать, кто же выбрал молдаванам такого президента? Уж не сами ли молдаване?
      Значит, сами того захотели, пусть хлебают...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: Грица
        Цитата: Татьяна
        Пусть молдаване за это благодарят "соросиху" с её румынским гражданством Маю Сандос - ставленницу Запада и прочих дураков-русофобов

        Остается узнать, кто же выбрал молдаванам такого президента? Уж не сами ли молдаване?
        Значит, сами того захотели, пусть хлебают...

        Отчасти, каждый народ заслуживает своего правительства.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:34
    +1
    Когда мы закончим с Украиной и войдем в Приднестровьё нужно будет забыть про Молдавию навсегда, пусть они там, живут как хотят .
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:48
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Когда мы закончим с Украиной и войдем в Приднестровьё нужно будет забыть про Молдавию

      Только к этому времени, это уже будет Румыния и никто не вспомнит про Молдавию.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:16
        0
        Цитата: carpenter
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Когда мы закончим с Украиной и войдем в Приднестровьё нужно будет забыть про Молдавию

        Только к этому времени, это уже будет Румыния и никто не вспомнит про Молдавию.

        Да, мировая государственная структура складывается так, что не будет оставаться каких-то серых самостоятеных зон. Либо ты в этом лагере, либо в другом. Третьего не дано.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:51
      -1
      Когда мы закончим с Украиной и войдем в Приднестровьё нужно будет забыть про Молдавию навсегда
      Вместо этого недоразумения должны быть Кишиневская область Приднестровская АО и так далее.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:46
    +3
    И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет


    Интересно, а как можно потерять то, чего у тебя никогда не было.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: carpenter
      Интересно, а как можно потерять то, чего у тебя никогда не было.

      Суверенитет как и девственность, теряется один раз.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:50
    0
    Председатель Госдумы РФ: «Молдавия фактически потеряла свой суверенитет»

    Нельзя потерять то, чего никогда не было...
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:57
    +1
    Молдавию сегодня смогли взять под контроль те же силы, которые разрушили Украину. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин,
    Этими словами Володин заявил, что в России не работают ни МИД, ни ФСБ.Да и у России нет никаких приоритетов, только набивание карманов любым споспобом.
  7. Million
    Million Сегодня, 16:28
    0
    А может Молдавию увели у кого то из под носа?