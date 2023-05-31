Украинский отставной генерал предупредил Киев о последствиях недооценки потенциала России

Руководству Украины не стоит недооценивать военный потенциал Российской Федерации, поскольку она сохраняет свое количественное и техническое преимущество. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в беседе с представителями украинской прессы.Отставной генерал отметил, что прошлые просчеты в оценке российских возможностей, а также готовности действовать президента РФ Владимира Путина, привели к «великой беде» для Украины. Поэтому Кривонос посоветовал «не расслабляться» украинским лидерам.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ якобы уже побеждают российские вооруженные силы. Но Кривонос подчеркнул, что такое заявление совершенно не соответствует реальной действительности. У России, по его словам, войск больше, они хорошо оснащены технически и качественно обучены.Еще одним интересным замечанием отставного украинского генерала стало то, что представители киевского режима не обсуждают положение дел в собственно ВСУ. Однако у армии страны, подчеркнул Кривонос, хватает и своих проблем, которые бы следовало решать.Отметим, что воинственные заявления Зеленского и компании рассчитаны на Запад и ставят своей целью информационное обеспечение бесперебойных поставок военной помощи киевскому режиму. Ведь режим Зеленского всецело зависит от того, будет ли Запад его спонсировать или, в случае отказа, под вопрос будет поставлено само существование действующей политической системы в стране.