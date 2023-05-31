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Украинский отставной генерал предупредил Киев о последствиях недооценки потенциала России

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Украинский отставной генерал предупредил Киев о последствиях недооценки потенциала России

Руководству Украины не стоит недооценивать военный потенциал Российской Федерации, поскольку она сохраняет свое количественное и техническое преимущество. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в беседе с представителями украинской прессы.


Отставной генерал отметил, что прошлые просчеты в оценке российских возможностей, а также готовности действовать президента РФ Владимира Путина, привели к «великой беде» для Украины. Поэтому Кривонос посоветовал «не расслабляться» украинским лидерам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ якобы уже побеждают российские вооруженные силы. Но Кривонос подчеркнул, что такое заявление совершенно не соответствует реальной действительности. У России, по его словам, войск больше, они хорошо оснащены технически и качественно обучены.

Еще одним интересным замечанием отставного украинского генерала стало то, что представители киевского режима не обсуждают положение дел в собственно ВСУ. Однако у армии страны, подчеркнул Кривонос, хватает и своих проблем, которые бы следовало решать.

Отметим, что воинственные заявления Зеленского и компании рассчитаны на Запад и ставят своей целью информационное обеспечение бесперебойных поставок военной помощи киевскому режиму. Ведь режим Зеленского всецело зависит от того, будет ли Запад его спонсировать или, в случае отказа, под вопрос будет поставлено само существование действующей политической системы в стране.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:43
    0
    За "дела" на Донбассе ответит, всему и каждому свой срок.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: Uprun
      За "дела" на Донбассе ответит, всему и каждому свой срок.

      Перед людьми не ответит.((((
      Успеет свалить.
      Разве что перед Богом.
  2. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 15:44
    -2
    А к какой из ветвей (колен) украинского "этноса" относится сей энерерал? Ну если на фото он конечно.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: Roman_VH
      А к какой из ветвей (колен) украинского "этноса"

      Гыгыгы. Настоящий истинный украинец это смесь этносов Киевской руси - славян, полян, хазар, печенегов, а также татар, турок, поляков, евреев, греков, немцев, румын, молдаван, цыган, венгров.... Кого забыл - звыняйте.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:37
      0
      Ясно видно же, что это брательник Михаила Шуфутинского?
  3. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:46
    0
    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ якобы уже побеждают российские вооруженные силы. Но Кривонос подчеркнул, что такое заявление совершенно не соответствует реальной действительности. У России, по его словам, войск больше, они хорошо оснащены технически и качественно обучены.


    Пока видны крупные победы над мирными жителями. А также успехи в заполнении гробов молодыми (и не очень) парнями.
    Где обещанное наступление? Захлебнулось после нескольких серий прилётов? Что с командующим, который что-то подозрительно выглядит?
    Ну и да, как экономика? Долго продержитесь, если кормушку уполовинят?

    Крч, предлагаю не постить бредовые заявление с Украины на ВО.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:55
    0
    Украинский отставной генерал предупредил Киев о последствиях недооценки потенциала России

    А чего там недооценено, если потенциал имеется, а желание его использовать отсутствует напрочь...
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:06
    +1
    Руководству Украины не стоит недооценивать военный потенциал Российской Федерации

    А вот ни Нарышкин, ни Бортников не предупредили ГШ и Путина, что руководству РФ не стоит недооценивать военный потенциал УА, что у УА есть не только резиновые катера и самовзрывающийся миномёт Молот. Плачевные результаты "первой фазы" широко известны.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:08
    0
    Что за форма на этом " Хенерале" надета? Какие то медальки,не совсем понятные. Как буд то в ларьке их купил. И когда это недоразумение успело стать " хенералом"? Хотя, у рагулей это комплекс неполноценности и они там все " министры" и " хенералы".