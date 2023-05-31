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Депутат Госдумы Белик назвал слова сенатора США о контрнаступлении ВСУ «воем шакала»

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Депутат Госдумы Белик назвал слова сенатора США о контрнаступлении ВСУ «воем шакала»

Недавнее заявление сенатора США Линдси Грэма о предстоящем начале контрнаступления ВСУ представляет собой «вой шакала» на фоне мощных ударов ВС РФ по украинским военным объектам. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.


По словам депутата Госдумы, президент Украины Владимир Зеленский привык врать. Поэтому он обманывает даже своих заокеанских союзников, в том числе «любимого собеседника» сенатора Грэма, рассуждая о планах контрнаступления украинских формирований.

Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары по складам и местам скопления техники украинских войск

- подчеркнул Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее сенатор Грэм после визита в Киев заявил о том, что Зеленский якобы предоставил ему план Украины по проведению контрнаступления ВСУ, которое станет «впечатляющей демонстрацией силы украинцев». Сенатор отметил, что украинские формирования якобы приступили к неким «операциям формирования», призванным «растянуть российскую оборону».

Правда, пока мы видим регулярные мощные удары ВС РФ по складам боеприпасов, вооружений и военной техники Украины, по объектам в Киеве, и на их фоне – диверсии украинской стороны против мирного населения в приграничных районах России или в глубине страны с помощью беспилотников.

Депутат Белик отметил, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Но слову «контрнаступление» на Украине уже придают некий сакральный смысл.
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17 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:50
    -1
    Депутат Госдумы Белик назвал слова сенатора США о контрнаступлении ВСУ «воем шакала»

    Скорее плач ягненка.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:51
    +4
    Депутату посоветовал бы заниматься своей работой.А этим Грэмом должны заниматься соответствующие специалисты,знакомые с альпинистским снаряжением
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:08
      +1
      Депутату посоветовал бы заниматься своей работой.
      Поддерживая предложение знаменитого дирижера, предлагаю сформировать дивизию "говорящая голова" .
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    +2
    О контнаступе разве что пингвины Антарктиды не высказались и аборигены Амазонии, а так уже все отметились с "походом Марио в банк....".
  4. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:52
    +1
    Если дождаться дождей, то можно ещё на пару недель отложить наступление, написав про размокший грунт.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:15
      +2
      Цитата: Brain_
      Если дождаться дождей, то можно ещё на пару недель отложить наступление, написав про размокший грунт.


      А в Италии дожди. И штормит.
      На озере Лаго-Маджоре перевернулся во время шторма катер. Экстренные службы героически спасали людей. Спасены 19 человек.
      Идет поиск еще четверых. Думаю их не найдут. Почему?
      Потому, что двое это офицеры разведки Италии и один бывший офицер Моссада. Также пропала супруга владельца катера.
      Как отмечает газета La Repubblica, на борту катера находились еще десять израильтян, которые были спасены во время инцидента и быстро возвращены в Израиль на военном самолете. Кроме израильтянина – пенсионера служб безопасности – погибли его двое итальянских коллег и супруга владельца катера.
      "18 из 20 спасенных людей были агентами разведслужб в прошлом или настоящем, – говорится в публикации газеты. – Десять израильтян были быстро возвращены на родину спецрейсом. Спасенные даже не успели вернуть снятые для путешествия машины. Пережившие инцидент на озере итальянцы также были быстро переведены из больниц и гостиниц, где они находились, в засекреченные места, чтобы не оставлять следов".
    2. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 16:19
      0
      Если дождаться дождей, то можно ещё на пару недель отложить наступление, написав про размокший грунт.
      Сырский жалуется, россияне используют - Климатическое оружие, дожди задают жару! laughing
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:57
    +1
    "Украина собирается перейти в наступление летом, США "находятся в контакте" с начала планирования, готовят новые поставки вооружений "— Белый дом. .Другими словами - предыдущие поставки ушатали русские , везем следующие. laughing
  6. tun5t
    tun5t Сегодня, 15:58
    -1
    Сочуствие предателям нам не должна быть свойственна, окраина сделала свой выбор, вот и вперёд. Вспомните все истину - "даже лист не шелохнётся без Воли Аллаха; Всё по воле Божией" - вспомните, что бы укрепится и похорошело.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:58
    -1
    представляет собой «вой шакала»

    Не шакала, а койота.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:02
    0
    Не помню дословно. Кто-то из наших генералов накануне Курской битвы сказал:
    - Ждём наступления немцев как избавления.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:02
    +4
    Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары

    Всегда была интересна эта тема)
    Что заставляет людей навешивать на противника уничижительные эпитеты? В чем сакральный смысл этой процедуры? Я сейчас не только про этого Белика, кто читает - поймёт, о чем речь
    Желание впечатлить окружающих? В этом есть что-то героическое? Про этого Белика и прочих будут слагать саги и баллады?
    Я бы понял, если бы от каких-то определенных слов или словосочетаний росла мощь нашей страны, или враг в страхе бежал бы, а ещё лучше - капитулировал... я бы тогда эти слова, как мантру, читал бы с утра до вечера
    Детство какое-то, ей богу...
    p.s.
    минусаторы? вперед!))
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:06
      +4
      Что заставляет людей навешивать на противника уничижительные эпитеты

      это примитивная неумная пропаганда, своего рода устное "шапкозакидательство", явление вредное и опасное
    2. KLM77
      KLM77 Сегодня, 16:14
      0
      Какие претензии к депутату , болтать они все горазды! Болтают-болтают, а ничего не меняется.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:15
    0
    Фиаско на камеру Пэтриота,бздынь по зданию ГУР заставил Белый Дом начертить красную линию ВСУ! Кому - кому ,они красную линию начертили?Срочно надо шандарахнуть ещё по центру решений ,ни что так не отрезвляет американцев ,как мозги их " отпусников" с большими погонами на бетонных переборках в
    бункере ,который прикрывался не имеющим аналогов в мире( хотябы по цене)противракетным комплексом Пэтриот.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:38
    0
    Вот нам не пофиг, что они говорят про наступления, тут вот я не знал кто это депутаты Белик, вообще в душе не чаял, а оно вон оно как.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:43
    0
    Цитата: Владимир80
    это примитивная неумная пропаганда, своего рода устное "шапкозакидательство", явление вредное и опасное

    Честное слово, хотел бы так думать, и надеялся бы, что это именно так.
    Но, боюсь, тут другое.
    Эти ребята, в верхах, уверены, что мы с вами понимаем именно такой язык, и что, произнося эти слова с высоких трибун, они, таким образом, становятся ближе к народу, становятся частью народа, говорят языком народа...
    Когда всё это понимаешь, на душе становится гадко(