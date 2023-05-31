Недавнее заявление сенатора США Линдси Грэма о предстоящем начале контрнаступления ВСУ представляет собой «вой шакала» на фоне мощных ударов ВС РФ по украинским военным объектам. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
По словам депутата Госдумы, президент Украины Владимир Зеленский привык врать. Поэтому он обманывает даже своих заокеанских союзников, в том числе «любимого собеседника» сенатора Грэма, рассуждая о планах контрнаступления украинских формирований.
Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары по складам и местам скопления техники украинских войск
- подчеркнул Белик в беседе с РИА Новости.
Ранее сенатор Грэм после визита в Киев заявил о том, что Зеленский якобы предоставил ему план Украины по проведению контрнаступления ВСУ, которое станет «впечатляющей демонстрацией силы украинцев». Сенатор отметил, что украинские формирования якобы приступили к неким «операциям формирования», призванным «растянуть российскую оборону».
Правда, пока мы видим регулярные мощные удары ВС РФ по складам боеприпасов, вооружений и военной техники Украины, по объектам в Киеве, и на их фоне – диверсии украинской стороны против мирного населения в приграничных районах России или в глубине страны с помощью беспилотников.
Депутат Белик отметил, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Но слову «контрнаступление» на Украине уже придают некий сакральный смысл.