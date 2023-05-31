Генпрокуратура РФ направила в суд дело сектантов, собиравших деньги для ВСУ

Генеральная прокуратура России направила в Раменский городской суд дело в отношении двух сектантов, которые собирали деньги с жителей Московской области, а затем направляли полученные средства для нужд украинских военных. Соответствующее заявление об утверждении обвинительного заключения в отношении организаторов сектантского движения «Новое поколение»* опубликовано на сайте ведомства.На скамье подсудимых окажутся Николай Улитин и Святослав Югов, которые по версии следствия организовали на территории России деятельность четырех неправительственных организаций Международного христианского движения «Новое поколение»*. При этом оба знали, что эти организации, признанные РПЦ сектантскими, объявлены вне закона как представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.В частности, Улитин и Югов провели в Подмосковье в период с 30 ноября по 2 декабря 2022 года конференцию участников церквей «Нового поколения»*, собрав на нее более 90 человек. В своих выступлениях сектанты призывали собравшихся к вступлению в запрещенную религиозную организацию и призывали к пропаганде ее деятельности в других регионах России.Изначально созданное в Риге еще в 1989 году так называемое движение пятидесятников «Новое поколение»* постепенно расширило свою деятельность, открыв филиалы практически во всех республиках бывшего СССР. Нашли сектанты единомышленников и за рубежом, в частности, в США, Канаде, Южной Америке и Европе.Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность четырех религиозных организаций на территории РФ в августе 2021 года. В список попали два отделения «Нового поколения»* в Латвии и еще два, находящихся на Украине. Такое ограничение означает запрет на создание и ликвидацию уже существующих религиозных организаций, равно как и их структурных подразделений, в России. За нарушение виновным грозит административная и уголовная ответственность.О том, что члены «Нового поколения»* собирают средства для ВСУ стало известно в июле прошлого года. Тогда российские силовики задержали бывшего члена секты Николая Кума, который признался, что организаторы религиозного движения направляют деньги, собранные со своих сторонников, украинским военным. Задержанный также рассказал, что на Украину сектанты переправляют на машинах Красного Креста взрывчатку.* Деятельность организации признана нежелательной в России