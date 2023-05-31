Правительство России поддержало законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Российское правительство поддержало внесенный ранее законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста. По словам главы комитета Госдумы по вопросам обороны Андрея Картаполова, комитет еще не получил соответствующий отзыв.Согласно внесенному ранее на рассмотрение Госдумы проекта закона о поэтапном повышении в России призывного возраста до 21 года, предусматривается переходный период на срок до 2026 года.Картаполов добавил, что в комитете знают, что законопроект получил поддержку правительства и получит продвижение после получения отзыва.Ранее в Минобороны заявили о создании электронного реестра воинского учета, при помощи которого граждане смогут удаленно взаимодействовать с военкоматами.При помощи электронного реестра граждане получат возможность вместо личного посещения военкомата для уточнения или изменения данных воинского учета в электронном виде направлять необходимые для этого документы. Также появилась возможность получать уведомления о постановке на воинский учет либо об внесении изменений в какие-либо сведения посредством личных кабинетов на портале "Госуслуги".Также сообщается, что президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, согласно которому вводятся новые ограничения для лиц, уклоняющихся от военной службы, а также возможность гражданам получать повестки в электронном виде.