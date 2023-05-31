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Президент Польши предостерег от заявлений о «поражении» России в украинском конфликте: «Путин не проиграл ни одной войны»

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Президент Польши предостерег от заявлений о «поражении» России в украинском конфликте: «Путин не проиграл ни одной войны»

В настоящее время утверждения о том, что Россия якобы «проиграла» в вооруженном конфликте с Украиной, являются преждевременными. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в беседе с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.


Как отметил глава польского государства, в настоящее время российские вооруженные силы «давят Украину». Сотни людей, подчеркнул Дуда, вероятно, говоря о украинских боевиках, ежедневно погибают на фронте. Но население России значительно превосходит украинское.

По словам Дуды, одним из доказательств подтверждения мнимого «поражения» России является вступление Финляндии в НАТО. Но вряд ли его можно считать подлинным свидетельством «поражения».

Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны

- заявил Дуда.

Таким образом, Анджей Дуда озвучил довольно неожиданную для представителей проукраинского западного блока точку зрения. Ведь на Западе доминирует позиция, что Россия якобы «проигрывает» в вооруженном конфликте на Украине.

С заявлениями о том, что Россия вряд ли потерпит «поражение» на Украине, обычно выступают отставные западные политики и военные, а действующие руководители европейских государств предпочитают от таких заявлений воздерживаться. Тем не менее, есть объективная оценка ситуации и от нее никуда не уйдешь, вне зависимости от соображений идеологического характера.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:18
    0
    Так они "проигрышем"называют вступление Финляндии в НАТО.При чем тут Украина?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Так они "проигрышем"называют вступление Финляндии в НАТО.При чем тут Украина?

      Он же говорит: "Это одно из доказательств..."
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:24
        +1
        Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны - заявил Дуда.

        Вообще-то, что это сейчас было? what
        Будем с интересом читать дальнейшее разъяснеия в стиле "...меня (его) не так поняли..."
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 16:40
          0
          Президент Польши предостерег от заявлений о «поражении» России в украинском конфликте: «Путин не проиграл ни одной войны»

          И с чего это вдруг польский нацист и русофоб Анджей Дуда - проамериканский президент Польши и приверженец Речи Посполитой - стал вдруг нежиданно таким умным? (Сарказм.)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:48
      0
      Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что его ведомство «документирует деятельность» якобы деда президента Польши Анджея Дуды, который «отличился особой жестокостью» в Белоруссии во время Второй Мировой войны. Некоторые белорусские и российские СМИ, а также Никита Михалков утверждали, что двоюродный дед Дуды был близким другом Степана Бандеры и служил в карательном батальоне. Это одна шайка-лейка с бандеровцами и ничего лить слезы про Волынь.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +5
    Пошли поляки косяком в гробах на родину,с Украины?
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:21
    +3
    Таким образом, Анджей Дуда озвучил довольно неожиданную для представителей проукраинского западного блока точку зрения.
    Очень интересно, как на это отреагирует его практически молочный брат Зеля. Подстава, однако.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 16:21
    +6
    О-ООО, Запад, вы ещё долго будете поперхаться всё глубже глотая нацистскую сволочь! А мы и так знаем, что Победа за нами.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:24
    +9
    Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны

    - заявил Дуда.

    А еще российские девчушки утерли нос всей Европе, так что та с перепугу от своей тупости, сделала вид, что такого не было, но этого не скроешь. Россия всегда была полна самородками и гениями.

    Организаторы Европейской математической олимпиады убрали из рейтинга победителей имена русских девочек, завоевавших четыре золотых медали.
    «Просвещённая» Европа показала своё «благородство» в полной мере: умных школьниц из России они допустили к участию в олимпиаде по математике, а затем скрыли имена победительниц.
    Школьницы из России Наталия Ленская, Алиса Волкова, Виктория Факанова и Ралина Юсупова показали блестящие знания по математике на Европейской математической олимпиаде. Олимпиада в Словении проходила онлайн с 14 по 17 апреля, наша команда присутствовала под нейтральным флагом.
    Русские умницы на протяжении двух дней проходили конкурсные испытания и показали блестящие познания в области математики.
    Девочки набрали 42 балла (это максимум) и завоевали четыре золотые медали. В Минпросвещения России не скрыли своего восторга по поводу результатов школьниц. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, это была блестящая победа.

    С победой вас русские умницы !!!
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:26
    0
    Цитата: tralflot1832
    Пошли поляки косяком в гробах на родину,с Украины?

    Они ещё задолго до начала СВО пошли. Видимо из-за этого ляхи слишком неравнодушны к русским.
  7. Million
    Million Сегодня, 16:27
    +1
    Польстил Путину.Или перепутал с Суворовым А.В.
    1. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 16:32
      -4
      Цитата: Million
      Польстил Путину.Или перепутал с Суворовым А.В.

      И какую же войну проиграл Путин?
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:29
    -3
    Цитата: Million
    Польстил Путину.Или перепутал с Суворовым А.В.

    Оба варианта ошибочны.
  9. tun5t
    tun5t Сегодня, 16:30
    0
    Странно, даже у нас видно, что не всё гладко, как объявляет верховный, особенно в начале СВО. Видимо крепкий "подзатыльник" получили польские вояки сидя в бункерах. Путин не проиграл не одной войны, поскольку и не было объявления войны и все спецоперации ещё не закончились, что в Сирии, что на окраине России. Поживём - увидим. Хотя в пророчествах Россия не будет проигравшей.
  10. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 16:34
    +1
    А что такое случилось?,Путин не проигрывает.. Поляк льёт воду на мельницу пропаганды России?) Видимо в бункере гур окраины не последние польские погоны захоронили.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:37
    0
    Интересно насчет четвертого раздела надо будет думать. И с, кем делить? С немцами и австрийцами?
    А продадим мы лучше часть бывшей Польши Китаю. А часть можно отдать Белорусии, вместе с Виленским краем.
  12. al3x
    al3x Сегодня, 16:44
    0
    На его веку, в должности президента, он разве чеченскому конфликту положил конец. О каких ещё войнах говорит Дуда? Всё остальное не войны, а военные операции, в которых точка ещё не поставлена.
  13. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 16:49
    0
    Хмм, а какую именно войну, ВВП выиграл?
  14. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 16:49
    0
    Знающие люди, объясните пожалуйста один момент - весь Запад треплет про войну, но ведь Украина так ине объявила войну? Хрена ли они там с упоением смакуют это?