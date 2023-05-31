Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны

В настоящее время утверждения о том, что Россия якобы «проиграла» в вооруженном конфликте с Украиной, являются преждевременными. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в беседе с издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.Как отметил глава польского государства, в настоящее время российские вооруженные силы «давят Украину». Сотни людей, подчеркнул Дуда, вероятно, говоря о украинских боевиках, ежедневно погибают на фронте. Но население России значительно превосходит украинское.По словам Дуды, одним из доказательств подтверждения мнимого «поражения» России является вступление Финляндии в НАТО. Но вряд ли его можно считать подлинным свидетельством «поражения».- заявил Дуда.Таким образом, Анджей Дуда озвучил довольно неожиданную для представителей проукраинского западного блока точку зрения. Ведь на Западе доминирует позиция, что Россия якобы «проигрывает» в вооруженном конфликте на Украине.С заявлениями о том, что Россия вряд ли потерпит «поражение» на Украине, обычно выступают отставные западные политики и военные, а действующие руководители европейских государств предпочитают от таких заявлений воздерживаться. Тем не менее, есть объективная оценка ситуации и от нее никуда не уйдешь, вне зависимости от соображений идеологического характера.