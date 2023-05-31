Российские пограничники в Курской области сбили беспилотник Malloy Aeronautics T150 британского производства. Раньше украинские военные применяли его только в зоне боевых действий.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Хотя изначально летательный аппарат предназначался для снабжения украинских подразделений на линии фронта, боевики ВСУ стали применять его для атак на российских военных.
К дрону, обезвреженному в Курской области, была прикреплена мина. Также беспилотник оборудован дополнительным ретранслятором. Его можно задействовать в случае нарушения связи по основному каналу. Это был первый зафиксированный случай применения боевиками ВСУ британского БПЛА на приграничной российской территории.
Malloy Aeronautics T150 способен преодолевать расстояние до 70 километров, неся на себе три минометных боеприпаса калибра 82 мм. Ранее такие аппараты поступали на вооружение британских морских пехотинцев. Лондон впервые заявил о поставках данных БПЛА на Украину год назад.
Сегодня замглавы Совета безопасности РФ заявил, что Британия фактически ведет необъявленную войну против России. Исходя из этого, утверждает политик, любой британский госслужащий может считаться законной целью для наших военных.
Ранее глава пресс-службы Дмитрий Песков заявлял, что при ознакомлении с ходом спецоперации нужно опираться только на данные Минобороны России. По его словам, любой другой информацией, предоставляемой СМИ, следует пользоваться крайне осторожно.