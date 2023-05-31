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Украинская пресса назвала 1-5 июня «самыми важными датами» на фронте

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Украинская пресса назвала 1-5 июня «самыми важными датами» на фронте

Наиболее важными ближайшими днями для ситуации в зоне боевых действий украинского конфликта являются 1-5 июня. Об этом пишет украинская пресса, пытаясь анализировать предстоящие сроки контрнаступления ВСУ.


Во-первых, подчеркивает украинская пресса, в эти дни утвержден отвод сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) и окончательная передача позиций ВС РФ.

Во-вторых, не очень понятно, действительно ли выйдут «музыканты» из города или нет, а также какими будут последствия вывода для ЧВК и лично его куратора Евгения Пригожина.

В-третьих, в случае вывода «оркестра» из Артемовска Министерству обороны РФ придется перебрасывать большие боеспособные резервы на данное важное направление, а это, как считают на Украине, отразится на обороноспособности ВС РФ на других направлениях.

В-четвертых, проведение ротации под постоянными артиллерийскими обстрелами является очень сложной задачей в любой ситуации и чревато большими потерями. Но если такие потери будут, тем более, если Минобороны оставит какие-то позиции, то последует, как считают на Украине, негативная реакция Пригожина.

Поэтому первые дни июня, по версии украинской прессы, будут наиболее значимыми, влияющими, в том числе, и на сроки начала контрнаступления ВСУ. К тому же, остается не очень понятным и состояние украинских вооруженных сил, их готовность к контрнаступлению, потенциально сопровождающемуся большими потерями. Украинское издание прогнозирует, что, если под Артемовском и возобновятся бои, они могут иметь отвлекающий характер, а основной бросок ВСУ попытаются сделать на других направлениях, в первую очередь – на Запорожском направлении.
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:08
    +1
    Пусть украинская пресса не радуется, ЧВК "Вагнер" будет выходить из Артемовска через Часов Яр на Славянск.
  2. Labrador
    Labrador Сегодня, 17:09
    +2
    Очередные влажные мечты и АНАЛитика от уроСМИ? Какие они все проницательные. Уже как с марта месяца вангуют. Хорошо хоть длительных прогнозов не дают - запоминать сложнее было бы.
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:10
    +3
    Поэтому первые дни июня ... будут ... влияющими, в том числе, и на сроки начала контрнаступления ВСУ
    Похоже, что-то пошло не по плану и начало весеннего укронатсупления несколько подзатянулось. Наверное, земля всё ещё не просохла до нужной кондиции.
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 17:13
      0
      Такими частыми прогнозами, вбросами о контрнаступе, можно притупить бдительность, история про; Волк! Волк! .. так что, всем кто на фронте, не раслабять булки!
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: nik-mazur
      Наверное, земля всё ещё не просохла до нужной кондиции.

      Или планировщики контрнаступа планируют не просыхая.
  4. Тополь
    Тополь Сегодня, 17:11
    +3
    Могут, конечно, попробовать прощупать нашу оборону на этом направлении. Нашим надо быть начеку.
    Особенно укров волнует дальнейшая судьба ЧВК, хорошо они там шумерам хвост накрутили.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:23
    +3
    Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Не уж, граждане 404 страны, Мы верим данным разведки, а не СМИ
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:29
    +2
    Так и скажите, что ждете 21 июня, Это ведь такая традиция у фашистов.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:47
    0
    Ну в этот раз укросми более менее адекватно. И с выводом чвк, и с запорожским направлением. Наши войска предпочитают дождаться украинского наступа, чтобы перемолоть их на выгодных позициях. Но дождаться его похоже нереально. То погода мешает, то бубенцы звенят. У нашего командования подгорает уже. Вот-вот наше наступление начнется. Да и чвк скорее всего просто на другой участок переводят, поскольку они уже поднаторели в штурме Артёмовска, отправят на штурм следующего города, пока регулярные войска наступление вести будут. Думаю контракт уже заключен. Интересно сколько им за Артёмовск премиальных забашляли
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:57
    +1
    отправят на штурм следующего города

    Это навряд ли. Скорее создадут оперативный резерв, который после остановки наступления укро, будет использован для окружения и уничтожения так называемой "гвардии наступления" .