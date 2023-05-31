Украинская пресса назвала 1-5 июня «самыми важными датами» на фронте

Наиболее важными ближайшими днями для ситуации в зоне боевых действий украинского конфликта являются 1-5 июня. Об этом пишет украинская пресса, пытаясь анализировать предстоящие сроки контрнаступления ВСУ.Во-первых, подчеркивает украинская пресса, в эти дни утвержден отвод сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута) и окончательная передача позиций ВС РФ.Во-вторых, не очень понятно, действительно ли выйдут «музыканты» из города или нет, а также какими будут последствия вывода для ЧВК и лично его куратора Евгения Пригожина.В-третьих, в случае вывода «оркестра» из Артемовска Министерству обороны РФ придется перебрасывать большие боеспособные резервы на данное важное направление, а это, как считают на Украине, отразится на обороноспособности ВС РФ на других направлениях.В-четвертых, проведение ротации под постоянными артиллерийскими обстрелами является очень сложной задачей в любой ситуации и чревато большими потерями. Но если такие потери будут, тем более, если Минобороны оставит какие-то позиции, то последует, как считают на Украине, негативная реакция Пригожина.Поэтому первые дни июня, по версии украинской прессы, будут наиболее значимыми, влияющими, в том числе, и на сроки начала контрнаступления ВСУ. К тому же, остается не очень понятным и состояние украинских вооруженных сил, их готовность к контрнаступлению, потенциально сопровождающемуся большими потерями. Украинское издание прогнозирует, что, если под Артемовском и возобновятся бои, они могут иметь отвлекающий характер, а основной бросок ВСУ попытаются сделать на других направлениях, в первую очередь – на Запорожском направлении.