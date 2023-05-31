Президент Сербии попросил Эрдогана повлиять на ситуацию в Косово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может использовать свое влияние и добиться установления мира на Западных Балканах. Об этом сообщили в администрации президента Сербии Александра Вучича, комментируя телефонные переговоры двух глав государств.Вучич в телефонной беседе просил Эрдогана вмешаться в ситуацию. Сербский лидер прекрасно понимает, что Эрдоган в частности и Турция в целом пользуются большим влиянием на мусульманскую часть населения Балкан, включая исторически тесно связанных с Турцией албанцев.Сербский лидер обратился к турецкому коллеге, рассказав ему о событиях в регионе Косово и о насилии над сербской общиной. Как считает Вучич, если Эрдоган применит свое влияние, можно будет установить стабильность в регионе. Кроме того, турецкого президента пригласили посетить Белград с официальным визитом.Напомним, что в последние дни наблюдается дальнейшая эскалация конфликтной ситуации в Косово. Все началось с несогласия сербского населения на севере края с результатами выборов в муниципальные органы власти. Поскольку сербы их бойкотировали, на выборах победили албанские кандидаты. После этого сербы вышли на улицы, где их стала разгонять албанская полиция Косово. На «помощь» косовским полицейским пришли дислоцирующиеся в крае силы KFOR, представленные военнослужащими ряда стран НАТО.На кадрах из сербских городов северной части Косово мелькают военнослужащие с американскими и польскими эмблемами на форменном обмундировании. Руководство НАТО также решило нарастить численность войск Североатлантического альянса в Косово и Метохии, якобы для предотвращения дальнейших столкновений, но фактически – для помощи албанским властям края.