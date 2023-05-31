Военное обозрение
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Администрация США назвала сроки анонсированного контрнаступления украинских формирований

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Администрация США назвала сроки анонсированного контрнаступления украинских формирований

Украинская армия перейдет в наступление летом текущего года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.


В интервью американскому телеканалу CNN Кирби отметил, что власти США стремятся к тому, чтобы обеспечить украинскую армию всеми средствами, необходимыми для ведения боевых действий в ходе анонсированного ранее наступления. По словам чиновника, американские власти намерены продолжать вооружать украинскую армию как минимум на протяжении летнего периода текущего года.

На вопрос журналистов, известны ли правительству США конкретные сроки начала наступления украинской армии, Кирби ответил, что американское военное руководство находится в постоянном контакте с украинскими властями с самого начала планирования этих действий.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ уде идет, а командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о скором начале анонсированного ранее контрнаступления.

По оценкам российских военных аналитиков, постоянные изменения сроков начала наступления ВСУ объявляются для того, чтобы, во-первых, держать в напряжении российское военное и политическое руководство, а во-вторых, в связи с требованиями западных союзников Украины предоставить быстрые и победоносные результаты в ответ на всестороннюю поддержку, включающую в себя поставки вооружений. Потом эти сроки опять переносятся, и мы видим это на протяжении уже не одного месяца.
Использованы фотографии:
Pixabay
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18 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:15
    +2
    Украинская армия перейдет в наступление летом текущего года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
    О. Ну хоть кто-то назвал примерный период. В 100500 раз. Потом на осень перенесут, видимо.
    1. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 17:36
      +1
      К сожалению, не перенесут. Лето тяжелым будет.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 17:18
    +4
    Администрация США назвала сроки анонсированного контрнаступления украинских формирований

    Серьезно ?
    Так может Украина тут не при чем и мы воюем с американцами , а украинцы такие же жертвы
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:59
      0
      Отличный анонс! С 1 июня по 31 августа! Ждите!

      Я подозреваю, что бандеровцы нанесут удар 22 июня. Они же свастиками все увешались...
  3. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 17:21
    +4
    По словам чиновника, американские власти намерены продолжать вооружать украинскую армию как минимум на протяжении летнего периода текущего года.
    .
    А мы ждём,пока полностью вооружат
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 17:31
      +1
      Ваши предложения по разоружению ? Или что нам делать чтобы украинцев не вооружили полностью ?
      Напишите, а то лишь бы ляпнуть
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:53
        0
        Напомню Вам,что год с лишним назад перед нашими ВС стояла цель-демилитаризация.Она с треском провалилась.Причины-грубейшие ошибки планирования,обеспечение операций,очковтирательство на самом высоком уровне.Что делать?То,что сделал Иосиф Виссарионович летом 1941 года-обьявить Отечественную Войну.С соответствующими решениями в политике,экономике,обществе.В любом случае ,мы к этому придем.Просто может быть запоздало с огромными жертвами
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 18:09
          0
          Цитата: dmi.pris1
          То,что сделал Иосиф Виссарионович летом 1941 года-обьявить Отечественную Войну.С соответствующими решениями в политике,экономике,обществе.В любом случае ,мы к этому придем.Просто может быть запоздало с огромными жертвами

          Ну т.е. отбросить в развитии свою страну лет на 20-30 назад, для вас это норма?
          А еще устроить еще одну демографическую яму?
          1. ARIONkrsk
            ARIONkrsk Сегодня, 18:14
            0
            Цитата: topol717
            Цитата: dmi.pris1
            То,что сделал Иосиф Виссарионович летом 1941 года-обьявить Отечественную Войну.С соответствующими решениями в политике,экономике,обществе.В любом случае ,мы к этому придем.Просто может быть запоздало с огромными жертвами

            Ну т.е. отбросить в развитии свою страну лет на 20-30 назад, для вас это норма?
            А еще устроить еще одну демографическую яму?

            Если бы власть хотела, могли бы и наемников набрать из Сирии, КНДР, африки и др.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:23
            0
            На сколько лет отбросит Россию поражение ?А то,что творится на фронте,на границе,ну никак нельзя назвать путем к победе.
        2. tatra
          tatra Сегодня, 18:12
          0
          Отечественная война -это защита своего Государства от напавшего на него врага .
    2. Комментарий был удален.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:28
    0
    да они хоть что могут анонсировать у РФ должна быть разведка и РФ сама решать должна когда что будет и не давать инициативу противнику ! и да США уже открыто войну горячею ведет против РФ это уже можно так понимать ! когда удары по базам сша ?
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 17:28
    +3
    "уде идёт". Рептилии разобрались с долгом, как будто это было какой-то проблемой, и продолжили жертвоприношение туземцами. Наступления с отступлениями ящерам до фени.
  6. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 17:29
    +4
    Они пнреносят, потому что идёт плановое выбивание оружия у украинцев ВКС России. Натовское снабжение не поспевает за расходом , вот подкопят и пойдут на Москву.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:30
    0
    власти США стремятся к тому, чтобы обеспечить украинскую армию всеми средствами, необходимыми для ведения боевых действий в ходе анонсированного ранее наступления.

    То бишь взорвавшие снаряды с обедненным ураном янки не волнуют. Следовательно можно мочить Спец БЧ все аэродромы и ЖД перегоны. Не ну "старший приказал" молчать в тряпочку усим йоропейцам
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:18
      0
      А с какого перепугу заштатников будет волновать обедненный уран на Русской Земле?И да,напомню,что Вы предлагаете ударить по той же Русской Земле ,пусть и оккупированной,ядерным оружием.Это как?
  8. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 17:45
    +2
    31 августа тоже лето...)))
    А там неделя боёв и...
    опять эти дожди танцорам мешать начнут...)
  9. tatra
    tatra Сегодня, 18:17
    0
    Конечно ,сидя на диване можно поиздеваться над никак не начинающимся контрнаступлением ВСУ ,только вот российским военным на Украине совсем не до смеха ,они в постоянном напряжении ,когда никто не знает ,когда всё начнется , и уже многие считают ,что элемент психологического давления на российских военных .