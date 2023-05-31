Администрация США назвала сроки анонсированного контрнаступления украинских формирований

Украинская армия перейдет в наступление летом текущего года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.В интервью американскому телеканалу CNN Кирби отметил, что власти США стремятся к тому, чтобы обеспечить украинскую армию всеми средствами, необходимыми для ведения боевых действий в ходе анонсированного ранее наступления. По словам чиновника, американские власти намерены продолжать вооружать украинскую армию как минимум на протяжении летнего периода текущего года.На вопрос журналистов, известны ли правительству США конкретные сроки начала наступления украинской армии, Кирби ответил, что американское военное руководство находится в постоянном контакте с украинскими властями с самого начала планирования этих действий.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ уде идет, а командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о скором начале анонсированного ранее контрнаступления.По оценкам российских военных аналитиков, постоянные изменения сроков начала наступления ВСУ объявляются для того, чтобы, во-первых, держать в напряжении российское военное и политическое руководство, а во-вторых, в связи с требованиями западных союзников Украины предоставить быстрые и победоносные результаты в ответ на всестороннюю поддержку, включающую в себя поставки вооружений. Потом эти сроки опять переносятся, и мы видим это на протяжении уже не одного месяца.