«Бобры» против «Панцирей». Технические аспекты украинской атаки

Пролет украинского БПЛА над подмосковным поселком. Фото Telegram / Dambiev
Утром 30 мая киевский режим попытался атаковать Москву с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов. Применялись недавно разработанные беспилотники ударного назначения с встроенной боевой частью. Несмотря на новизну, они не справились с поставленными задачами. Аппараты были сбиты или подавлены, в результате чего ущерб от атаки оказался минимальным.
Ход событий
Безуспешная попытка атаковать Москву имела место утром 30 мая. Несколько украинских БПЛА приблизились к столице с западного направления; вероятно, их направили на важные объекты на территории города. Однако аппараты попали в зону действия ПВО и РЭБ, в результате чего не выполнили поставленную задачу.
Вскоре министерство обороны раскрыло подробности этой ситуации. По его данным, в налете было задействовано восемь беспилотников самолетного типа. Пять воздушных целей были сбиты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» над Подмосковьем. Еще три подавили неназванные комплексы радиоэлектронной борьбы. Эти БПЛА отклонились от назначенного курса.
К сожалению, не обошлось без некоторого ущерба. Подавленные летательные аппараты, сбившись с исходного курса, оказались над Москвой и врезались в три жилых дома. Удары и подрывы испортили внешние элементы зданий, выбили окна и повредили квартиры. Двое жильцов пострадавших квартир обратились за помощью в связи с небольшими травмами.
Работа ЗРПК "Панцирь-С" по БПЛА. Фото Telegram / Dambiev
Специалисты министерства обороны и силовых ведомств изучили места происшествий. Были собраны обломки украинских БПЛА для проведения необходимых экспертиз. Следственный комитет завел дело по статье «Терроризм» и устанавливает причастных к атаке. Минобороны, в свою очередь, изучает сбитые БПЛА для дополнительного улучшения сил и средств ПВО.
Объективные свидетельства
Уже утром 30 мая, вскоре после налета, в социальных сетях начали появляться видеоролики, показывающие пролет украинских БПЛА и работу нашей ПВО. Кроме того, позже в крупных СМИ появились фотографии обломков сбитых или попавших в дома аппаратов. Все это позволяет определить возможный тип примененных беспилотников и делать следующие выводы.
Большая часть опубликованных видео показывает полет БПЛА самолетного типа, построенного по схеме «утка». Попавшие в кадр обломки позволяют оценить его размеры: размах крыла может составлять порядка 3-3,5 м. По всей видимости, именно такие аппараты использовались для удара.
Один из поврежденных домов в Москве. Фото Telegram / Dambiev
По горячим следам сообщалось, что в атаке использовался и уже известный беспилотный самолет UJ-22 Airborne. В качестве доказательства приводилось видео с его полетом где-то над МКАД. Однако это была ошибка – в кадр попал гражданский самолет Cessna 172, не имевший никакого отношения ко всей ситуации.
Беспилотный «Бобер»
Сбитые и подавленные украинские БПЛА были построены по схеме утка, а их планер выполнен из композитного материала. Похоже, что киевский режим начал применять ударные беспилотники типа «Бобер», разработанные и представленные в недавнем прошлом.
Судя по доступным данным, разработка «Бобра» началась еще в прошлом году. Заказчиком этой техники могло выступить Главное управление разведки. Исполнитель работ и изготовитель готовых БПЛА пока остается неизвестным. Сообщается, что разработку и производство такой техники оплатила не только организация-заказчик. В проект вложили 20 млн гривен, собранных волонтерами.
В первых числах мая один из украинских блогеров впервые показал готовое изделие «Бобер» либо его макет. Утверждалось, что только на пожертвования удалось построить пять таких изделий. Кроме того, безо всяких доказательств говорилось о начале применения этих БПЛА и о большом уроне, которые они якобы уже нанесли российской армии.
Блогер-жертвователь и БПЛА "Бобер". Фото Focus.ua
Впрочем, все это была лишь безосновательная похвальба. На момент первой демонстрации о применении «Бобра» ничего не было известно. Впервые такие БПЛА заметили в небе только в конце мая над Краснодаром – за несколько дней до событий в Москве. Впрочем, можно ожидать, что новые беспилотники продолжат использовать, и нашей ПВО вновь придется отражать атаки.
Узнаваемый облик
Об украинском БПЛА «Бобер» пока известно не слишком много. Показан его внешний вид и известны некоторые особенности конструкции. Примечательно, что эти подробности стали известны по результатам недавнего неудачного применения – их удалось установить по найденным обломкам. В то же время, большая часть тактико-технических характеристик пока не раскрыта.
«Бобер» построен по схеме «утка» и имеет продолговатый торпедообразный фюзеляж. В носовой части планера помещено горизонтальное оперение небольшого размаха. Прямое крыло смещено к хвосту. Длину изделия можно оценить в 2-2,5 м, размах крыла – порядка 3-3,5 м. Взлетный вес неизвестен, но вряд ли превышает десятки килограммов. Взлет осуществляется при помощи трехточечного шасси.
БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания с размещением в хвосте фюзеляжа; используется толкающий воздушный винт. Скорость полета можно оценить в 150-200 км/ч. Украинская сторона утверждает, что дальность достигает 1000 км. Правда ли это, пока не ясно – известные атаки не требовали максимального радиуса.
Несработавшая боевая часть типа К3-6. Фото Telegram / Shot
Беспилотник оснащен только автопилотом, позволяющим лететь по заданному маршруту к указанной точке. Навигация осуществляется по сигналам спутниковых систем. Какие-либо средства для обнаружения цели на конечном участке полета отсутствуют. Вероятно, связь с оператором тоже не предусматривается.
«Бобер» имеет встроенную боевую часть и поражает цель путем прямого падения на нее. В качестве БЧ используется стандартный инженерный заряд К3-6 советской разработки. Неразорвавшееся изделие этого типа обнаружили на одном из БПЛА, попавших в московский жилой дом. К3-6 представляет собой переносной кумулятивный заряд длиной 240 мм массой менее 5 кг, из которых 1,8 кг приходится на взрывчатое вещество. Такой боезаряд способен пробить не менее 200-210 мм брони или от 500-550 мм бетона.
Реальные результаты
Таким образом, украинский «Бобер» представляет собой очередной беспилотный «самолет-снаряд», предназначенный для поражения неподвижных целей с известными координатами. К его сильным сторонам можно отнести простоту конструкции, отсутствие сложных и дорогих компонентов, а также высокую дальность полета. Впрочем, уже выяснилось, что такой БПЛА не может в полной мере реализовать свои преимущества в реальной обстановке – результаты налета 30 мая показали его фактический потенциал.
В теории, широкое использование пластика / композитов, плавные обводы планера и правильный профиль полета должны сокращать вероятность обнаружения и поражения. На практике наши ЗРПК «Панцирь-С» смогли засечь «Бобров» и успешно атаковать их. Пять из восьми летевших БПЛА были именно сбиты.
Обломок БПЛА. Фото Telegram / Dambiev
Полет к цели при помощи спутниковой навигации тоже имеет свои ограничения и проблемы. Наши средства РЭБ подавили соответствующие сигналы, из-за чего беспилотники противника не смогли продолжать полет по заданному маршруту. К сожалению, сбившись с исходной траектории, они попали в жилые дома.
Повреждения трех домов показывают реальный уровень могущества подобного ударного беспилотника. Два заряда К3-6 смогли лишь повредить внешние элементы зданий, выбить стекла и ранить нескольких человек, а третий вообще не сработал. Какой ущерб смогли бы нанести такие заряды защищенному военному объекту – большой вопрос.
Задача для обороны
Таким образом, украинская попытка атаковать Москву провалилась. Беспилотники не смогли добраться до важных военных или инфраструктурных объектов и ударили по жилой застройке, причем ущерб оказался минимальным. Все это показывает, что киевский режим готов на любые меры для противодействия России. В то же время, он не располагает достаточными средствами для ощутимого или заметного воздействия. Как видим, теперь большие надежды возлагаются на новый БПЛА «Бобер», но и он их не оправдывает – как и целый ряд образцов до него.
Следует учесть, что недавняя атака на Москву сорвалась не только из-за несовершенства украинских ударных средств. Ключевую роль в этом сыграли наши комплексы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Они реализовали свои преимущества, а также использовали недостатки вражеской техники и получили желаемый результат. Очевидно, что ПВО и РЭБ продолжат свою работу и предотвратят или пресекут следующие подобные атаки.