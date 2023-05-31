Минобороны КНР: При перехвате самолета ВВС США в Южно-Китайском море летчики НОАК действовали «законно и профессионально»

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США совершал полет над нейтральными водами в Южно-Китайском море 26 мая. В какой-то момент сопровождавший его китайский истребитель J-16 совершил резкий маневр условного перехвата, пролетев совсем близко по курсу следования американского самолета.
Позднее Пентагон опубликовал кадры «воздушного боя», снятые находящимся на борту RC-135 оператором. В Минобороне США поспешили обвинить пилота ВВС НОАК в «излишне агрессивном маневре», приведшем к попаданию американского разведывательного самолета в спутную струю, образовавшуюся при близком пролете истребителя.
Ответ на претензии американского командования от НОАК не заставил себя долго ждать. Сегодня вышло официальное заявление представителя южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдуна. В нем сказано, что при перехвате самолета-разведчика ВВС США в Южно-Китайском море летчики НОАК действовали «законно и профессионально».
Представитель НОАК особо отметил, что 26 мая самолет ВВС США RC-135 намеренно вторгся в зону проведения учений военными Китая в Южно-Китайском море для осуществления разведывательной деятельности. Далее Чжан Наньдун подчеркнул, что войска южной зоны боевого командования НОАК постоянно поддерживают высокий уровень боевой готовности в данном регионе, направленный на защиту суверенных интересов КНР.
Южно-Китайское море по-праву считается регионом огромной экономической и стратегической важности для нескольких прибрежных государств и всей Юго-Восточной Азии. При этом Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Военные корабли ВМС США часто входят в эту акваторию, задействуя в том числе морскую авиацию. При этом Вашингтон утверждает, что делается это с соблюдением международных норм судоходства и полетов. Совсем иной точки зрения придерживаются в Пекине, где неоднократно обвиняли Соединенные Штаты в преднамеренных провокационных действиях по подрыву суверенитета и безопасности Китая в данном регионе.