Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны КНР: При перехвате самолета ВВС США в Южно-Китайском море летчики НОАК действовали «законно и профессионально»

6
Минобороны КНР: При перехвате самолета ВВС США в Южно-Китайском море летчики НОАК действовали «законно и профессионально»

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США совершал полет над нейтральными водами в Южно-Китайском море 26 мая. В какой-то момент сопровождавший его китайский истребитель J-16 совершил резкий маневр условного перехвата, пролетев совсем близко по курсу следования американского самолета.


Позднее Пентагон опубликовал кадры «воздушного боя», снятые находящимся на борту RC-135 оператором. В Минобороне США поспешили обвинить пилота ВВС НОАК в «излишне агрессивном маневре», приведшем к попаданию американского разведывательного самолета в спутную струю, образовавшуюся при близком пролете истребителя.

Ответ на претензии американского командования от НОАК не заставил себя долго ждать. Сегодня вышло официальное заявление представителя южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдуна. В нем сказано, что при перехвате самолета-разведчика ВВС США в Южно-Китайском море летчики НОАК действовали «законно и профессионально».

Представитель НОАК особо отметил, что 26 мая самолет ВВС США RC-135 намеренно вторгся в зону проведения учений военными Китая в Южно-Китайском море для осуществления разведывательной деятельности. Далее Чжан Наньдун подчеркнул, что войска южной зоны боевого командования НОАК постоянно поддерживают высокий уровень боевой готовности в данном регионе, направленный на защиту суверенных интересов КНР.

Южно-Китайское море по-праву считается регионом огромной экономической и стратегической важности для нескольких прибрежных государств и всей Юго-Восточной Азии. При этом Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

Военные корабли ВМС США часто входят в эту акваторию, задействуя в том числе морскую авиацию. При этом Вашингтон утверждает, что делается это с соблюдением международных норм судоходства и полетов. Совсем иной точки зрения придерживаются в Пекине, где неоднократно обвиняли Соединенные Штаты в преднамеренных провокационных действиях по подрыву суверенитета и безопасности Китая в данном регионе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:38
    +2
    Собственно, как все нормальные пилоты действуют, когда наглая американская или английская морда лезет в чужой монастырь
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:46
      -1
      Цитата: Tusv
      Собственно, как все нормальные пилоты действуют, когда наглая американская или английская морда лезет в чужой монастырь

      Tempora mutantur et nos mutamur in illis

      [center]
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:28
        0
        Им нечем было сбить нарушителей.
        А американцы уважают только силу.
        Как только у Китая появились средства сбить американцев - нарушения тут же прекратились.
        А на законы и любые международные нормы англосаксам плевать.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:29
        0
        Цитата: Румaтa
        Tempora mutantur et nos mutamur in illis
        В разгар холодной войны Китай был кабы стратегическим партнером США, потому и такие последние Китайские предупреждения. А Нам они скидывали мешки с песком на позиции ПВО с ИЛ-28 без всякий предупреждений. А теперь то все наоборот. Где то у американцев методичка не сработала
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 17:52
    -1
    Ай да молодцы китайцы! Красочка то теперь на амерском шпионе пооблезет!
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:17
    0
    good
    Америку "вертят на предмете" постепенно все нормальные страны! wassat