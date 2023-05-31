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Обозреватель InfoBrics: Россия может предпринять крайние меры против Великобритании из-за ее позиции по Украине

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Обозреватель InfoBrics: Россия может предпринять крайние меры против Великобритании из-за ее позиции по Украине

Российская Федерация в перспективе может прибегнуть к крайним мерам воздействия, если Великобритания не откажется от своего русофобского курса. Об этом пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала БРИКС InfoBrics.


По утверждению публициста, политика британских властей направлена на дальнейшую эскалацию конфликта с самого начала специальной военной операции. Когда весной 2022 года был шанс на российско-украинские переговоры, вмешательство тогдашнего премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона в корне изменило сложившуюся ситуацию. Он призвал не идти ни на какие компромиссы.

С прошлого года Великобритания лишь демонстрировала все более враждебную политику по отношению к России. Она наращивала финансовую и военную помощь киевскому режиму, не реагируя на требования российской стороны отказаться от курса на эскалацию конфликта.

Добавим, что британская разведка, вероятно, была задействована в планировании целого ряда диверсионных операций, в том числе и в глубине Российской Федерации.

В связи с этим Москва может предпринять последние, крайние меры, которые положат конец отношениям между двумя странами

- подчеркнул обозреватель Боснич.

К этим крайним мерам можно отнести перспективу полного разрыва любых контактов с Великобританией. Например, Россия может разорвать с королевством дипломатические отношения. Но это, считает обозреватель, лишь приведет к дальнейшему усугублению ситуации и может стать очередным шагом в направлении к третьей мировой войне, то есть к ядерному конфликту Российской Федерации и стран Запада.
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23 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:31
    +8
    может прибегнуть к крайним мерам воздействия

    это какие? выразит крайнюю озабоченность?
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 17:33
      +3
      Написано же: «к этим крайним мерам можно отнести перспективу полного разрыва любых контактов с Великобританией»
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:36
        +7
        Каким образом эти "крайние меры"в виде разрыва дипотношений могут воздействовать на Британию?
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 17:58
          -2
          Цитата: dmi.pris1
          Каким образом эти "крайние меры"в виде разрыва дипотношений могут воздействовать на Британию?

          Попробуйьте сами подумать.
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 17:40
        +3
        Написано же: «к этим крайним мерам можно отнести перспективу полного разрыва любых контактов с Великобританией»

        эх, для начала запрет на вывод капитала из РФ надо обеспечить ... но эля с антошей запретили! низя!
    2. Андрей Андреев_2
      Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:37
      +2
      Да нет, очередные красные линии нарисует, но это в случае, если подвезут красную краску в военторг, старая закончилась на прошлых красных линиях, а импорт закрыт...поэтому задержка в рисовании)))) А если серьезно, то бритов давно мочить пора, вся мировая вонь и гниль от них идет! Посейдоном ли, Сарматом ли...но мочить необходимо!!!
    3. Frettaskyrandi
      Frettaskyrandi Сегодня, 18:03
      +3
      Драго Боснич - обозреватель такого же уровня, как местный "аналитик" Ставер или "военный эксперт" Рябов.
      Осенью прошлого года он пророчил Европе холод и голод, потом уверял, что у Европы уже закончилось оружие для поставок на Украину. В январе он писал, что стоит только Западу подумать о поставке на Украину самолетов, как это тут же приведет к принятию Россией крайних мер, а Израиль и Южная Корея уже фактически приняли решения поддержать Россию и стать ее союзниками.
  2. Паллада
    Паллада Сегодня, 17:35
    -2
    Тем самым этот хорват явно намекает, России что то нужно делать с этой тявкающей мелкобританией, нужно устроить цунами в каком либо порту. И еще они за восставших сипаев не сполна ответили.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 17:51
      +1
      каждый разумный и немного понимающий в экономике может намекать и на то, что - Великобритания планомерно вышла из ЕС. Я о брексите напоминаю.
      Т.е. это была планомерная работа по разделению экономических зон влияний и при этом финансовых бюджетов, и самое главное зон принятия решения и управления.
      По-факту Великобритания, как островное государство - теперь руководит кучкой Материковых государств в ЕС.
      Поэтому пускай сначала ЕС подумает над этим и предпримет шаги по снятию с себя Трензель.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:36
    -1
    Неужто фсин войдет в тауэр? И там будут "с почетом содержать врагов россии".
    А кто протолкнет их туда?
  4. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 17:39
    +2
    Крайние меры - это обнулить остров, на котором находится это гнилое государство. А все остальное это бла бла
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:39
    +6
    Наивный обозреватель просто не в курсе насчёт детей, капиталов и недвижимости.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:00
      -2
      Цитата: Аль Манах
      Наивный обозреватель просто не в курсе насчёт детей, капиталов и недвижимости.

      Детей можно передислоцировать например на юг Франции.
      Или вы думаете это большая проблема?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:40
    +2
    Надо России выражать крайнюю озабоченность - продолжая бомбить Киев ,без перекуров.США это понравилось,в смысле последние прилёты.
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:42
    +2
    А чего это разрыв дипотноений приведет к ядерной войне? Они сами стремятся к этому. Так надо им помочь и оборвать все...кабели и газопроводы и это ещё не будет крайней мерой потому,что крайняя мера это,действительно,смыв Лондона в уни...пардон, в океан.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:43
    0
    Цитата: Владимир80
    может прибегнуть к крайним мерам воздействия

    это какие? выразит крайнюю озабоченность?

    Вариантов много: от разрыва дипломатических отношений, до ударов по ангийским ЦПР во Львове и Киеве, как вариант можно повредить оптико волоконные кабели в Атлантическом Океане, но это вряд ли.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:02
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      оптико волоконные кабели в Атлантическом Океане, но это вряд ли.

      Ага, можно случайно, можно еще предоставить оружие Аргентине, в том числе Искандеры. Они знают что с ним делать.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:28
      0
      Вариантов ещё больше, от аннулирования лицензий и ареста активов, до уничтожения беспилотников и атаки заходящих в Черное море британских кораблей.
  9. Lapa
    Lapa Сегодня, 17:44
    +2
    Даже интересно стало, это наконец-то российская элита распродаст всю свою недвижимость, закроет счета и заберёт с учебы своих недорослей из учебных заведений Туманного Альбиона? :)
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Lapa
      Даже интересно стало, это наконец-то российская элита распродаст всю свою недвижимость, закроет счета и заберёт с учебы своих недорослей из учебных заведений Туманного Альбиона? :)

      А вы откройте списки людей которые под санкциями.
  10. igorra
    igorra Сегодня, 17:44
    +3
    Неужели в МИДе красная краска заканчивается? Вся наша элитка англофильская, и получается они попрут против своих детишек , проживающих в Лондоне, в квартирах купленных на непосильно "заработанных" денег? Не смешите народ, это как пчёлы против мёда.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:04
      -1
      Цитата: igorra
      Вся наша элитка англофильская, и получается они попрут против своих детишек , проживающих в Лондоне,

      Против всей этой элиты давно введены санкции.
      Хотя вам этого не понять.
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:31
    0
    "последние крайние меры" - это, типа Посейдон поросить. навестить устье Темзы? laughing