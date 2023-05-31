В связи с этим Москва может предпринять последние, крайние меры, которые положат конец отношениям между двумя странами

Российская Федерация в перспективе может прибегнуть к крайним мерам воздействия, если Великобритания не откажется от своего русофобского курса. Об этом пишет обозреватель Драго Боснич в статье для портала БРИКС InfoBrics.По утверждению публициста, политика британских властей направлена на дальнейшую эскалацию конфликта с самого начала специальной военной операции. Когда весной 2022 года был шанс на российско-украинские переговоры, вмешательство тогдашнего премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона в корне изменило сложившуюся ситуацию. Он призвал не идти ни на какие компромиссы.С прошлого года Великобритания лишь демонстрировала все более враждебную политику по отношению к России. Она наращивала финансовую и военную помощь киевскому режиму, не реагируя на требования российской стороны отказаться от курса на эскалацию конфликта.Добавим, что британская разведка, вероятно, была задействована в планировании целого ряда диверсионных операций, в том числе и в глубине Российской Федерации.- подчеркнул обозреватель Боснич.К этим крайним мерам можно отнести перспективу полного разрыва любых контактов с Великобританией. Например, Россия может разорвать с королевством дипломатические отношения. Но это, считает обозреватель, лишь приведет к дальнейшему усугублению ситуации и может стать очередным шагом в направлении к третьей мировой войне, то есть к ядерному конфликту Российской Федерации и стран Запада.