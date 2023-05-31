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Британская разведка пришла к выводу, что подразделения ЧВК «Вагнер» выведены на доукомплектование перед контрнаступлением ВСУ

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Британская разведка пришла к выводу, что подразделения ЧВК «Вагнер» выведены на доукомплектование перед контрнаступлением ВСУ

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выводятся из Бахмута, но останутся на Украине, при этом численность "Оркестра" увеличится, как минимум, в два раза. К такому выводу пришла британская разведка.


ЧВК "Вагнер" никуда из Украины уходить не собирается, а наоборот, только увеличит свою численность в два раза, и это минимум. По данным британцев, российское командование специально выводит штурмовиков "Оркестра" из Бахмута для их укомплектования и перевооружения перед украинским контрнаступлением. В Лондоне предполагают, что отряды ЧВК будут использованы в качестве оперативного резерва для "затыкания дыр" на самых горячих участках фронта.

Такие данные британцы передали в Генштаб ВСУ и офис Зеленского. Кроме того, Лондон рекомендовал Киеву усилить информационные удары по основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с целью его дискредитации перед руководством России. Судя по появляющимся в Сети вбросам в отношении куратора "музыкантов", украинский ЦИПСО работает не отрывая пальцев от клавиатуры.

ЧВК Вагнер останется на Украине и увеличит свое количество в два раза. (...) Вагнер выводят из Бахмута для укомплектования перед украинским контрнаступлением, чтобы использовать как оперативный резерв на самых горячих участках фронта

- говорится в новом прогнозе британцев.

Ранее Пригожин заявил, что после 1 июня в Артемовске (Бахмуте) сотрудников ЧВК "Вагнер" не останется, все они отправятся в летние лагеря на доукомплектование, переобучение и отдых. Куратор "Оркестра" подтвердил, что компания останется на Украине и после переформирования будет выполнять боевые задачи на том участке фронта, который определит командование.
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9 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:42
    +1
    ЧВК Вагнер останется на Украине

    Ну что же , все логично . Вагнера успеха !!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:27
      +1
      Британская разведка пришла к выводу, что подразделения ЧВК «Вагнер» выведены на доукомплектование перед контрнаступлением ВСУ

      Это, прямо не разведка какая-то, а популярная, громко-орущая дискотека winked
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:54
    +4
    Британская разведка пришла к выводу

    Британская разведка как британские учёные.
    Заявлений самого Пригожина в открытых СМИ им недостаточно?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:57
    +1
    Британская разведка могла напрямую позвонить в пресслужбу Пригожина и задать беспокоящие её вопросы.Пригожин бы рассширенно и с удовольствием ответил бы.В общении с западом Пригожин чрезвычайно искромётен.
  4. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 18:13
    0
    Хорошо бы всех ему передать от инженера-строителя
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:18
    +1
    Судя по заявлениям Британской разведки, создается впечатление, что туда пришли работать Британские ученые! wassat
  6. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 18:19
    0
    Британская разведка тупизной и породоксальностью своих выводов, не уступает известным "британским учёным"
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: OldMetall
      Британская разведка тупизной и породоксальностью своих выводов, не уступает известным "британским учёным"

      Так чай земляки! Туманно там, не видно ни зги, вот и "открывают америки"...
  7. Roust
    Roust Сегодня, 18:26
    0
    Оркестр заслужил Гордость и Вечную Память Народов России и, конечно же, заслуженный отдых после "концертов" на сценах боя, где нацисты, оставшись в живых, завидуют мёртвым, уходящим к бандере под Похоронный марш музыкантов Вагнера.