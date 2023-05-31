Британская разведка пришла к выводу, что подразделения ЧВК «Вагнер» выведены на доукомплектование перед контрнаступлением ВСУ

ЧВК Вагнер останется на Украине и увеличит свое количество в два раза. (...) Вагнер выводят из Бахмута для укомплектования перед украинским контрнаступлением, чтобы использовать как оперативный резерв на самых горячих участках фронта

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выводятся из Бахмута, но останутся на Украине, при этом численность "Оркестра" увеличится, как минимум, в два раза. К такому выводу пришла британская разведка.ЧВК "Вагнер" никуда из Украины уходить не собирается, а наоборот, только увеличит свою численность в два раза, и это минимум. По данным британцев, российское командование специально выводит штурмовиков "Оркестра" из Бахмута для их укомплектования и перевооружения перед украинским контрнаступлением. В Лондоне предполагают, что отряды ЧВК будут использованы в качестве оперативного резерва для "затыкания дыр" на самых горячих участках фронта.Такие данные британцы передали в Генштаб ВСУ и офис Зеленского. Кроме того, Лондон рекомендовал Киеву усилить информационные удары по основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с целью его дискредитации перед руководством России. Судя по появляющимся в Сети вбросам в отношении куратора "музыкантов", украинский ЦИПСО работает не отрывая пальцев от клавиатуры.- говорится в новом прогнозе британцев.Ранее Пригожин заявил, что после 1 июня в Артемовске (Бахмуте) сотрудников ЧВК "Вагнер" не останется, все они отправятся в летние лагеря на доукомплектование, переобучение и отдых. Куратор "Оркестра" подтвердил, что компания останется на Украине и после переформирования будет выполнять боевые задачи на том участке фронта, который определит командование.