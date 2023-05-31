Британская разведка пришла к выводу, что подразделения ЧВК «Вагнер» выведены на доукомплектование перед контрнаступлением ВСУ

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" выводятся из Бахмута, но останутся на Украине, при этом численность "Оркестра" увеличится, как минимум, в два раза. К такому выводу пришла британская разведка.
ЧВК "Вагнер" никуда из Украины уходить не собирается, а наоборот, только увеличит свою численность в два раза, и это минимум. По данным британцев, российское командование специально выводит штурмовиков "Оркестра" из Бахмута для их укомплектования и перевооружения перед украинским контрнаступлением. В Лондоне предполагают, что отряды ЧВК будут использованы в качестве оперативного резерва для "затыкания дыр" на самых горячих участках фронта.
Такие данные британцы передали в Генштаб ВСУ и офис Зеленского. Кроме того, Лондон рекомендовал Киеву усилить информационные удары по основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с целью его дискредитации перед руководством России. Судя по появляющимся в Сети вбросам в отношении куратора "музыкантов", украинский ЦИПСО работает не отрывая пальцев от клавиатуры.
ЧВК Вагнер останется на Украине и увеличит свое количество в два раза. (...) Вагнер выводят из Бахмута для укомплектования перед украинским контрнаступлением, чтобы использовать как оперативный резерв на самых горячих участках фронта
- говорится в новом прогнозе британцев.
Ранее Пригожин заявил, что после 1 июня в Артемовске (Бахмуте) сотрудников ЧВК "Вагнер" не останется, все они отправятся в летние лагеря на доукомплектование, переобучение и отдых. Куратор "Оркестра" подтвердил, что компания останется на Украине и после переформирования будет выполнять боевые задачи на том участке фронта, который определит командование.