Военное обозрение
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Президент Франции заявил о готовности Запада пересмотреть поддержку ВСУ при провале контрнаступления

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Президент Франции заявил о готовности Запада пересмотреть поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Если Украина потерпит неудачу в анонсированном ее руководством контрнаступлении ВСУ, Западу придется пересматривать поддержку Киева с упором на затягивание вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме безопасности в столице Словакии Братиславе.


Как отметил французский лидер, западным правительствам предстоит подготовить общественное мнение своих стран к тому, что поддерживать Украину придется долго, в условиях затянувшегося военного противостояния средней и высокой интенсивности. В этом случае за лето надо будет проанализировать формат помощи Украине, отметил Макрон.

По словам Макрона, Украина должна получать поддержку «всеми средствами», чтобы обеспечить эффективность своего контрнаступления. Он призвал к увеличению военной помощи киевскому режиму.

Между тем, сроки контрнаступления ВСУ постоянно откладываются – то его обещали начать в апреле, то в мае или конце мая, теперь неизвестно, состоится ли оно в июне. Но президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, будто бы сроки контрнаступления уже известны и оно начнется «скоро». Однако у военных экспертов, причем и западных, и даже украинских, есть сомнения как в готовности ВСУ к контрнаступлению, так и в успешности данного мероприятия.

Слова Макрона свидетельствуют о том, что даже если контрнаступление окажется провальным, Запад не намерен добиваться прекращения конфликта, а будет поддерживать его дальнейшую эскалацию. Человеческие жизни, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура западных лидеров, понятное дело, не интересуют.
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13 комментариев
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  1. vadson
    vadson Сегодня, 17:52
    0
    Макрону бы за своей задницей присматривать... А он все на рожон лезет, клоун
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:11
      +1
      Цитата: vadson
      Макрону бы за своей задницей присматривать... А он все на рожон лезет, клоун

      Ему не надо, он же ясно сказал, на следующий срок ему нельзя выдвигаться, поэтому ему наплевать на мнение народа.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:18
      -1
      А в каком направлении "пересматривать" ?
      Финансировать войну больше или меньше?
      Впрочем, слова "НАТО" достаточно - финансировать войну хотят больше.
      Тогда другой вопрос - а хребет не треснет?
      Сейчас не вторая половина 20-ого века, когда Холодная Война формировалась постепенно, десятилетиями, настраивая экономику на военные рельсы. За 3-4 года таких расходов рухнет вся экономика Запада.
      А самое весёлое - что экономика России это выдержит.
      Русский народ слишком миролюбив, так что понимает, что Добро должно быть с кулаками. Чтоб всякое Зло уконтропупить, что к нему полезет. Так что мы выдержим.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 18:36
        0
        Цитата: Shurik70
        А самое весёлое - что экономика России это выдержит.

        Западная экономика надорвётся, а российская от той же нагрузки нет? Это как вообще? У России экономика в разы меньше одной только штатовской, а тут ещё и европейская в ту же бочку. Не, на этом поле мы точно не победим. Лучше туда не лезть.
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 18:37
        0
        Цитата: Shurik70
        За 3-4 года таких расходов рухнет вся экономика Запада.

        За 3-4 года таких расходов европейская экономика стабилизируется, и получит сильный импульс развития.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:55
    +5
    Никуда вы не денетесь-прикажет сюзерен и продолжите поддержку в любом случае
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:56
    +2
    пустые слова.. на западе любят красиво говорить а по факту будет иначе
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:58
    +1
    Если хох.лонаступление провалится, боюсь им прикажут увеличить накачку окраены оружием...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:20
      -1
      Будут принудительно мобилизовывать европейцев, Турция и Алжир наполнятся светлокожими юношами
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:02
    +1
    Чебурашка-мутант... Маленький, смешной, живет с крокодилом... Но этого видно нашли не в коробке из-под апельсинов. а в контейнере с ядерными отходами - мутировал. Лягушек вон жрет...
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:19
    -1
    А они не готовят общественное мнение своих стран к тому, что населению западных стран придется рано или поздно ответить за то, что сделали их правители?
  7. solar
    solar Сегодня, 18:22
    0
    Президент Франции заявил о готовности Запада пересмотреть поддержку ВСУ при провале контрнаступления

    Заголовок интригу создает. Написали бы прямо, что в таком случае Макрон говорит об увеличении поддержки.
  8. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:27
    -1
    Французам похоже наплевать на свое собственное реномэ. Макрон тому подтверждение. Жить то они может быть хуже не будут, но недолго. Африка от них отвернулась, а без колоний им придется половину страны заболотить, чтобы лягушками прокормиться.