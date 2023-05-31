Президент Франции заявил о готовности Запада пересмотреть поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Если Украина потерпит неудачу в анонсированном ее руководством контрнаступлении ВСУ, Западу придется пересматривать поддержку Киева с упором на затягивание вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме безопасности в столице Словакии Братиславе.Как отметил французский лидер, западным правительствам предстоит подготовить общественное мнение своих стран к тому, что поддерживать Украину придется долго, в условиях затянувшегося военного противостояния средней и высокой интенсивности. В этом случае за лето надо будет проанализировать формат помощи Украине, отметил Макрон.По словам Макрона, Украина должна получать поддержку «всеми средствами», чтобы обеспечить эффективность своего контрнаступления. Он призвал к увеличению военной помощи киевскому режиму.Между тем, сроки контрнаступления ВСУ постоянно откладываются – то его обещали начать в апреле, то в мае или конце мая, теперь неизвестно, состоится ли оно в июне. Но президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, будто бы сроки контрнаступления уже известны и оно начнется «скоро». Однако у военных экспертов, причем и западных, и даже украинских, есть сомнения как в готовности ВСУ к контрнаступлению, так и в успешности данного мероприятия.Слова Макрона свидетельствуют о том, что даже если контрнаступление окажется провальным, Запад не намерен добиваться прекращения конфликта, а будет поддерживать его дальнейшую эскалацию. Человеческие жизни, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура западных лидеров, понятное дело, не интересуют.