В ближайшее время Евросоюз перечислит властям Молдавии макрофинансовую помощь в размере 1,6 млрд евро. Об этом заявила приехавшая с визитом в Кишинев руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Как отметила глава Еврокомиссии, сумма макрофинансовой помощи будет значительно увеличена. Ранее ЕС планировал выделить Молдавии около 600 млн евро. В новый пакет финансовой помощи войдут пять инициатив, отметила фон дер Ляйен.Глава ЕК также напомнила, что с октября 2021 года Евросоюзом было перечислено Молдавии более миллиарда евро. В настоящее время, если ЕС выделит дополнительный пакет помощи, можно будет говорить уже о 1,6 млрд евро.Как утверждает фон дер Ляйен, финансовая помощь позволит создать благоприятный климат для молдавского бизнеса и привлечь в республику инвестиции. Кроме того, она пообещала Кишиневу 100 млн евро на энергетическую безопасность, 50 млн евро на ремонтные работы на местной железной дороге.Таким образом, мы видим, что Запад активно взялся за Молдавию, которая интересует его в общем контексте геополитического противостояния с Российской Федерацией. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Молдавия фактически потеряла суверенитет.Прозападный президент страны Майя Санду фактически ведет страну к утрате государственной независимости и поглощению Румынией. Например, молдавский язык официально переименован в румынский, и это только один из шагов по направлению к постепенному стиранию основ национальной идентичности молдавского народа.