Военное обозрение
Войти Регистрация

Евросоюз пообещал Молдавии выделить 1,6 миллиарда евро на экономическое развитие

5
Евросоюз пообещал Молдавии выделить 1,6 миллиарда евро на экономическое развитие

В ближайшее время Евросоюз перечислит властям Молдавии макрофинансовую помощь в размере 1,6 млрд евро. Об этом заявила приехавшая с визитом в Кишинев руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


Как отметила глава Еврокомиссии, сумма макрофинансовой помощи будет значительно увеличена. Ранее ЕС планировал выделить Молдавии около 600 млн евро. В новый пакет финансовой помощи войдут пять инициатив, отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также напомнила, что с октября 2021 года Евросоюзом было перечислено Молдавии более миллиарда евро. В настоящее время, если ЕС выделит дополнительный пакет помощи, можно будет говорить уже о 1,6 млрд евро.

Как утверждает фон дер Ляйен, финансовая помощь позволит создать благоприятный климат для молдавского бизнеса и привлечь в республику инвестиции. Кроме того, она пообещала Кишиневу 100 млн евро на энергетическую безопасность, 50 млн евро на ремонтные работы на местной железной дороге.

Таким образом, мы видим, что Запад активно взялся за Молдавию, которая интересует его в общем контексте геополитического противостояния с Российской Федерацией. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Молдавия фактически потеряла суверенитет.

Прозападный президент страны Майя Санду фактически ведет страну к утрате государственной независимости и поглощению Румынией. Например, молдавский язык официально переименован в румынский, и это только один из шагов по направлению к постепенному стиранию основ национальной идентичности молдавского народа.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:11
    +2
    Евросоюз пообещал Молдавии выделить 1,6 миллиарда евро на экономическое развитие

    Тут, у них по соседству, одним уже помощь оказали, так они уже почти 10 лет воюют. У молдован столько времени нет.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:18
      0
      Отдавать долг чем будут? Вином,виноградом,землёй.?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:30
        0
        Как утверждает фон дер Ляйен, финансовая помощь позволит создать благоприятный климат для молдавского бизнеса и привлечь в республику инвестиции.


        Значит, winked будут грабить!

    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:34
      0
      Цитата: AlexGa
      Тут, у них по соседству, одним уже помощь оказали, так они уже почти 10 лет воюют. У молдован столько времени нет.

      "До последнего молдаванина" - это гораздо меньше, чем "до последнего украинца".
      Выход один - как можно быстрее официально стать провинцией Румынии.

      А молдаване об этом всём знают?
  2. Комментарий был удален.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 18:36
    0
    просто так не обещают!....отдавать будут тем,что скажут-пакостями для нашей страны. Они Грузинов также "просили-но те 2008г" пока еще помнят