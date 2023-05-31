Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал ударить по Крымскому мосту британскими ракетами «когда придёт время»

(...) это наша стратегия, это тактика, которую ведут наши вооруженные силы. Они знают, что делают, знают, когда им делать, как делать и какие объекты должны быть поражены в первую очередь, во вторую, в третью, четвертую, пятую

Что это будет – решают наши военные

Украина все равно уничтожит Крымский мост, удар будет нанесен, когда для этого "наступит время". Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Украина не оставляет планов разрушить Крымский мост, связывающий материковую Россию и полуостров, в Киеве прямо спать не могут, как он им мешает. Заявления о необходимости уничтожения моста звучали от представителей киевского режима неоднократно, отметился этим и секретарь СНБО Данилов, причем он сразу заявил, что удар непременно произойдет.По словам представителя Киева, на сегодняшний день у Украины есть чем бить по мосту - это британские крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования, способные поражать цели на дальности до 300 км. Удар же будет нанесен в тот момент, когда в Киеве поймут, что он "будет успешен". Решать это будут военные, потому что только они знают, куда, когда и чем наносить удары.- заявил Данилов.Он подчеркнул, что в свое время прилетит по всем объектам, в том числе и по Крымскому мосту. В Киеве не намерены спешить, ведь на этот раз они планируют получить 100-процентный результат и полностью разрушить мост.- добавил он.