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Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал ударить по Крымскому мосту британскими ракетами «когда придёт время»

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Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал ударить по Крымскому мосту британскими ракетами «когда придёт время»

Украина все равно уничтожит Крымский мост, удар будет нанесен, когда для этого "наступит время". Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.


Украина не оставляет планов разрушить Крымский мост, связывающий материковую Россию и полуостров, в Киеве прямо спать не могут, как он им мешает. Заявления о необходимости уничтожения моста звучали от представителей киевского режима неоднократно, отметился этим и секретарь СНБО Данилов, причем он сразу заявил, что удар непременно произойдет.

По словам представителя Киева, на сегодняшний день у Украины есть чем бить по мосту - это британские крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования, способные поражать цели на дальности до 300 км. Удар же будет нанесен в тот момент, когда в Киеве поймут, что он "будет успешен". Решать это будут военные, потому что только они знают, куда, когда и чем наносить удары.

(...) это наша стратегия, это тактика, которую ведут наши вооруженные силы. Они знают, что делают, знают, когда им делать, как делать и какие объекты должны быть поражены в первую очередь, во вторую, в третью, четвертую, пятую

- заявил Данилов.

Он подчеркнул, что в свое время прилетит по всем объектам, в том числе и по Крымскому мосту. В Киеве не намерены спешить, ведь на этот раз они планируют получить 100-процентный результат и полностью разрушить мост.

Что это будет – решают наши военные

- добавил он.
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11 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:22
    +3
    Данилов: Украина все равно уничтожит Крымский мост,

    Вы же орали, что моста нет. Что это картинка request
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:27
      +1
      Пришло время замочить данилова в сортире
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:24
    +2
    О красных линиях...
    Они вдоль или поперек крымского моста идут... Или лежат там?
    Что дам скажет? А мосты днепра и карпатские перевалы с красными линиями? А бигбен?
    А краков(весь)?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:26
    -2
    Ну-ну, вперед))) Не припоминаю ни единой успешной атаки на мост крылатой ракетой. Это уж не говоря о том, что ПВО там многослойное, а КР для него - цель очень даже несложная
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: Bingo
      Ну-ну, вперед))) Не припоминаю ни единой успешной атаки на мост крылатой ракетой. Это уж не говоря о том, что ПВО там многослойное, а КР для него - цель очень даже несложная


      Дело даже не в ПВО. Если фура взрывчатки вкупе с топливными цистернами не смогли полностью парализовать движение по мосту, то сколько для этого понадобится ракет ?
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 18:28
    +1
    Почему бы не предложить Киеву так, чтобы они услышали - "ракетный удар по Крымскому мосту - бегите сразу из Киева. Такого города на карте больше не будет".
    Не подстанции или склады, а Киев. И не "Герань", а "в пашню". Готовы к размену - пробуйте.
    И, самое главное - чтобы это обещание было не "красной линией", а исполненной угрозой. Потому что то, что они попробуют - сомнений не вызывает.

    Да и столицам Западной Европы полезно было бы на тот фейерверк посмотреть. Примерить размер Киева к себе.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:39
      0
      Почему бы не предложить Киеву так, чтобы они услышали - "ракетный удар по Крымскому мосту - бегите сразу из Киева. Такого города на карте больше не будет".

      Что-бы так говорить, Путину надо стать Лукашенкой.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:28
    +1
    Задушу паскуду - Данилова собственными руками если у меня сорвется поездка в Крым! am
    1. Jager
      Jager Сегодня, 18:34
      0
      Не Вы один.
      Однако, я и без моста ездил, ещё на паромах.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 18:30
    0
    Даже не верится, что этот чмoшник родился в Красном Луче, ЛНР, территории нынешней России...
    Русским себя, поди, считает...
    Он мне напоминает "дикого прапора" из "ДМБ":
    - А может - бахнем?
    - Обязательно бахнем! И не раз. Весь мир в труху!.....но потом...
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:31
    0
    Украина все равно уничтожит Крымский мост, удар будет нанесен, когда для этого "наступит время". Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

    Заявление прозвучало. В России за это существует уголовное наказание.
    Мы теперь будем ждать выполнения угроз (как Байдена) или пора хреначить всё и всех подряд, чтобы даже желания куда-то плюнуть не возникло?!