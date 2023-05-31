Венгрия призвала Евросоюз продлить ограничения на импорт украинского зерна

Власти Венгрии попросили Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур в ряд стран Восточной Европы как минимум до конца текущего года года.Помимо собственного рынка сельхозпродукции, Венгрия просит Еврокомиссию оставить введенный 2 мая запрет на ввоз украинского продовольствия в Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию.Именно сельхозпроизводители этих стран более всего пострадали, когда к ним хлынуло дешевое украинское зерно и подсолнечник после отмены Европарламентом импортных пошлин на ввозимую в ЕС продукцию из Украины. Тогда в этих государствах Восточной Европы начались массовые протесты местных фермеров, что и вынудило ЕК временно разрешить местным властям пропускать украинское продовольствие через свои территории только транзитом.Помимо резкого снижения цен на зерновые и масленичные культуры, а также продукцию их переработки, венгерские фермеры столкнулись с затовариванием хранилищ с урожаем прошлого года. Теперь Будапешт просит Брюссель помочь решить и эту проблему. Власти Венгрии запросили у Евросоюза дополнительные финансовые субсидии, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна, застрявших на внутренних элеваторах до сбора урожая этого года.Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства страны Жолт Фельдман, выступая во вторник на конференции министров сельского хозяйства стран-членов ЕС, сообщил, что из-за демпинга со стороны украинских поставщиков продовольствия венгерские фермеры уже понесли убытки на сумму около пяти миллиардов долларов. При этом вопрос о компенсациях со стороны Евросоюза все еще не решен, а «венгерские контейнеры наполовину заполнены непроданным или привезенным из Украины урожаем», подчеркнул Фельдман.