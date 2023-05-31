Украинская пресса: Начальник военной разведки Украины помог обвиняемому в коррупции депутату сбежать за границу

Депутат киевского совета от пропрезидентской партии «Слуга народа» Владислав Трубицын, несмотря на то, что его обвиняли в коррупции, смог покинуть Украину. Помощь ему оказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов, сообщает украинская пресса.
Депутата обвиняли во взяточничестве и теоретически покинуть страну он не мог, но Украина была бы не Украиной, если бы главную роль не сыграли связи. 13 мая 2023 года Трубицын уехал из страны в направлении Польши. Разрешение на выезд ему выдал начальник Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнека на основании письма начальника ГУР Кирилла Буданова.
Как выяснилось, депутат проехал через пункт пропуска «Рава-Русская» на собственном автомобиле Mercedes S 600. Ровно через три дня после его бегства Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела Трубицына.
Письмо Буданова в погранслужбу было датировано 27 января 2023 года. Начальник разведки просил главного пограничника Украины содействовать беспрепятственному пересечению государственной границы с целью выезда в командировку пяти лицам, включая Трубицына. Вместе с ним ехали также 27-летний Юрий Лихачев, с которым Трубицын уже бывал за границей, и коллекционер антиквариата Руслан Шапиро. Еще двое граждан люди малоизвестные, возможно – сопровождающие Трубицына охранники.
Таким образом, фактически Буданов содействовал убытию из страны обвиняемого в коррупции депутата, а с ним также и лиц вполне боеспособного возраста, используя свое служебное положение. Что касается причины, по которой эта история раскручивается в украинской прессе, то она может быть теоретически связана с амбициями Буданова – его рассматривают как конкурента министра обороны Алексея Резникова и главкома ВСУ Валерия Залужного. Кому-то понадобилось «бросить тень» на слишком активного и амбициозного шефа военной разведки.