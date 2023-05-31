Саудовские и американские астронавты приводнились после возвращения с космической станции

Это был феноменальный полёт. Нам всё это очень понравилось

Частный космический корабль с командой из двух саудовских и двух американских астронавтов, включая первую арабскую женщину, отправленную на орбиту, благополучно приводнился в Мексиканском заливе после исследовательской миссии на борту Международной космической станции (МКС).Капсула SpaceX Crew Dragon с командой спустилась с парашютом в Мексиканский залив у побережья Панама-Сити, штат Флорида, во вторник вечером после 12-часового возвращения в атмосферу (после 10 дней пребывания на орбите).Возвращение на Землю завершило вторую миссию на космическую станцию, организованную, оснащенную и обученную полностью за счет частных средств Axiom, возглавляемого бывшим руководителем программы NASA по МКС.Экипаж Axiom 2 возглавляла отставной астронавт NASA Пегги Уитсон, 63 года, которая является рекордсменом США по времени, проведенному на орбите: 665 дней в космосе в течение трех длительных миссий на МКС, включая 10 выходов в открытый космос. Сейчас она является директором по пилотируемым космическим полетам компании Axiom.— сообщила Уитсон диспетчерам миссии через несколько мгновений после приводнения.Назначенным пилотом Ax-2 был Джон Шоффнер, 67 лет, летчик, автогонщик и инвестор с Аляски.В состав экипажа в качестве специалистов миссии вошли первые два астронавта из Саудовской Аравии, совершившие полет на борту частного космического корабля. Это были 31-летний Али Алькарни, летчик-истребитель Королевских ВВС Саудовской Аравии, и Райана Барнави, 34 года, ученый-биомедик, занимающийся исследованием стволовых клеток.Барнави — первая женщина из арабского мира, когда-либо совершавшая полёт на околоземную орбиту, и первая женщина из Саудовской Аравии, совершившая полет в космос.Миссия Axiom 2, стартовавшая 21 мая, стала последней в серии космических экспедиций, финансируемых за счет частных инвестиций и богатых пассажиров, а не за счет средств налогоплательщиков.