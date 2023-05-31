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Саудовские и американские астронавты приводнились после возвращения с космической станции

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Саудовские и американские астронавты приводнились после возвращения с космической станции

Частный космический корабль с командой из двух саудовских и двух американских астронавтов, включая первую арабскую женщину, отправленную на орбиту, благополучно приводнился в Мексиканском заливе после исследовательской миссии на борту Международной космической станции (МКС).


Капсула SpaceX Crew Dragon с командой спустилась с парашютом в Мексиканский залив у побережья Панама-Сити, штат Флорида, во вторник вечером после 12-часового возвращения в атмосферу (после 10 дней пребывания на орбите).



Возвращение на Землю завершило вторую миссию на космическую станцию, организованную, оснащенную и обученную полностью за счет частных средств Axiom, возглавляемого бывшим руководителем программы NASA по МКС.

Экипаж Axiom 2 возглавляла отставной астронавт NASA Пегги Уитсон, 63 года, которая является рекордсменом США по времени, проведенному на орбите: 665 дней в космосе в течение трех длительных миссий на МКС, включая 10 выходов в открытый космос. Сейчас она является директором по пилотируемым космическим полетам компании Axiom.

Это был феноменальный полёт. Нам всё это очень понравилось

— сообщила Уитсон диспетчерам миссии через несколько мгновений после приводнения.

Назначенным пилотом Ax-2 был Джон Шоффнер, 67 лет, летчик, автогонщик и инвестор с Аляски.

В состав экипажа в качестве специалистов миссии вошли первые два астронавта из Саудовской Аравии, совершившие полет на борту частного космического корабля. Это были 31-летний Али Алькарни, летчик-истребитель Королевских ВВС Саудовской Аравии, и Райана Барнави, 34 года, ученый-биомедик, занимающийся исследованием стволовых клеток.

Барнави — первая женщина из арабского мира, когда-либо совершавшая полёт на околоземную орбиту, и первая женщина из Саудовской Аравии, совершившая полет в космос.

Миссия Axiom 2, стартовавшая 21 мая, стала последней в серии космических экспедиций, финансируемых за счет частных инвестиций и богатых пассажиров, а не за счет средств налогоплательщиков.

Автор:
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:46
    +2
    Рогозин похлопал в ладоши, прыгая на батуте wassat
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:38
      -1
      Рогозину не дали денег. Как администратор, Рогозин молодец. Он всё вырулил, жадные ребята посажены.
      У меня другой вопрос. Почему на Космос денег не дают. А это, вопрос, не к Рогозину.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 21:54
        0
        Цитата: Gnefredov
        Рогозину не дали денег. Как администратор, Рогозин молодец. Он всё вырулил, жадные ребята посажены.
        У меня другой вопрос. Почему на Космос денег не дают. А это, вопрос, не к Рогозину.

        Путин с Вами не согласен feel
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 20:55
    +3
    Какие взрослые астронавты, молодцы, держат форму
  3. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 21:00
    +1
    Цитата: Buyan
    Рогозин похлопал в ладоши, прыгая на батуте wassat

    А ему ни капли не стыдно,сто доводов в свою правоту приведёт и ещё будет доказывать,что США без нас в космос не допрыгнет
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:34
      0
      Стыдно- у кого видно, а у нашего брата- все прибрато. Да не стыдно ему. Такие люди стыд давно потеряли. Им главное- личные амбиции и естественно- нечто еще. А престиж государства, его будущее- пустой звук.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:10
    0
    А во сколько бабосиков это путешествие обошлось?
  5. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 21:32
    0
    Почему, в первое время, команда на морском корабле ходит в противогазах?
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 21:34
      0
      Топливо в корабле не самое полезное
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 21:48
    +1
    Цитата: Читателль 2013
    Какие взрослые астронавты, молодцы, держат форму

    О да. Америка умеет платить. Вы просто удивитесь, когда глянете на Жён/Супруг астронавтов. Высший класс девочки.
    Вот так тебя нация благодарит. Душе и телу приятно. А у нас, зла не хватает, вместо профессионального космонавта, актрису на орбиту запульнули.
    Стыдно! Обосрались мы, ребята и девчата. По полной программе обделались.
    PS к Украинцам это тоже относится. Европейцы, блин, сил и мозгов не хватило советские учебники истории прочитать, что бы будущее спроектировать.
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 22:00
    0
    Цитата: Корона без вируса
    Цитата: Gnefredov
    Рогозину не дали денег. Как администратор, Рогозин молодец. Он всё вырулил, жадные ребята посажены.
    У меня другой вопрос. Почему на Космос денег не дают. А это, вопрос, не к Рогозину.

    Путин с Вами не согласен feel
    [media=https://www.youtube.com/shorts/Jd0ke16NJX0]

    И вот прямо сюда, отекстовку. Вот сюда на ВО.
    Вас это не сильно напрягает?
    Спасибо.