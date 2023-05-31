Официальный представитель МИД РФ высмеяла слова американского чиновника об украинском кризисе

Война, которую в гибридном формате ведут страны Запада против России, продолжается уже на протяжении длительного периода времени. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления американской администрации о том, что власти США не заинтересованы в эскалации вооруженного конфликта на Украине вследствие террористических атак ВСУ по территории России.
Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации",
- написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби заявил, что американские власти якобы не поощряют осуществление атак по территории России из-за опасений, что вооруженный конфликт на Украине перерастет в глобальную "войну против стран Запада".
Также сообщается, что в посольстве Великобритании в ответ на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, подчеркнувшего, что любой из британских чиновников фактически является законной военной целью для российской армии, как сообщает РИА Новости, заявили, что Британия не ведет войну против России.
Британские дипломаты добавили, что их страна якобы стремится к миру, для достижения которого необходимо вывести российские войска с украинской территории. Таким образом, в британском МИД продолжают повторять старый тезис о якобы "неспровоцированной агрессии" в отношении Украины.