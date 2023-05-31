Официальный представитель МИД РФ высмеяла слова американского чиновника об украинском кризисе

Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации"

Война, которую в гибридном формате ведут страны Запада против России, продолжается уже на протяжении длительного периода времени. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявления американской администрации о том, что власти США не заинтересованы в эскалации вооруженного конфликта на Украине вследствие террористических атак ВСУ по территории России.- написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби заявил, что американские власти якобы не поощряют осуществление атак по территории России из-за опасений, что вооруженный конфликт на Украине перерастет в глобальную "войну против стран Запада".Также сообщается, что в посольстве Великобритании в ответ на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, подчеркнувшего, что любой из британских чиновников фактически является законной военной целью для российской армии, как сообщает РИА Новости , заявили, что Британия не ведет войну против России.Британские дипломаты добавили, что их страна якобы стремится к миру, для достижения которого необходимо вывести российские войска с украинской территории. Таким образом, в британском МИД продолжают повторять старый тезис о якобы "неспровоцированной агрессии" в отношении Украины.