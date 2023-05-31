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Президент Франции заявил о необходимости Европы быть независимой от США в вопросах безопасности

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Президент Франции заявил о необходимости Европы быть независимой от США в вопросах безопасности

Европейские страны не могут всецело зависеть от США в вопросах обороны и безопасности и должны сами обеспечивать свой военный суверенитет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.


По утверждению французского лидера, в текущей ситуации стоит «радоваться» поддержке со стороны руководства США, в том числе и в вопросах Украины. Однако есть вопрос, будет ли всегда Вашингтон столь же дружественно расположен по отношению к Европе.

Поэтому, подчеркнул Макрон, вопросы коллективной безопасности Европы не должны отдаваться на откуп американским избирателям. При этом, по словам французского президента, речь не идет о том, чтобы подменить НАТО на какую-то другую структуру, например, на франко-германский оборонный союз.

Президент Франции также заявил о важности формирования развитой военной промышленности Евросоюза. О необходимости развития военно-промышленного комплекса европейских стран, по его словам, можно говорить на основе анализа текущей ситуации. Ведь из-за событий на Украине европейские страны опустошили все свои запасы вооружений и боеприпасов.

Если не производить собственное оружие, то Европа вновь и вновь будет оказываться в схожей ситуации. Соответственно, считает Макрон, не очень правильно делать ставку и на приобретение товаров военного назначения за рубежом.

Отдельное внимание Макрон уделил судьбе ДРСМД (Договор о ракетах средней и малой дальности), отметив, что этот договор прекратил существовать, оставив Европу незащищенной, так как европейские страны в нем не участвовали.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:15
    +1
    Макрон - не порядочный политик! Как ковыль - куда ветер туда и он! И этот мусье, такой-же "без стержня" negative
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:11
      0
      Президент Франции заявил о необходимости......

      Дальше можно не читать. Кто этому клоуну даст это сделать.
  2. gmss
    gmss Сегодня, 19:30
    +1
    сразу вспомнилось, как трамп стряхивал перхоть с пиджачка этого петуха, и предполагаю что это заявление о независимости от сша он мог сделать закрывшись у себя дома в туалете и шепотом!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:34
    +1
    Комментарий будет коротким - Макрон, просто, балабол! yes
  4. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:37
    +1
    Если не производить собственное оружие, то Европа вновь и вновь будет оказываться в схожей ситуации. Соответственно, считает Макрон, не очень правильно делать ставку и на приобретение товаров военного назначения за рубежом.

    Какой же он наивный (или глупый?)! Сейчас Штаты делают всё, чтобы загрузить заказами свой ВПК по максимуму. Поэтому и "разбувается" вся Европа, передавая свою военную технику ВСУ. А потом - все в очередь за заказами танков и самолётов к заокеанскому "суверену". Война войной, а бизнес никто не отменял!
  5. notingem
    notingem Сегодня, 19:42
    +1
    У макарона последний срок.Может болтать что хочет не переизберут.ЗАКОН. Хотя может и галюцинагенную жабу проглотил
  6. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 19:56
    +2
    Макрон заявил
    - да ничего он не заявил, а только ОЗВУЧИЛ то, что ему товарищ Си сказал держа его за причинное место...