Президент Франции заявил о необходимости Европы быть независимой от США в вопросах безопасности

Европейские страны не могут всецело зависеть от США в вопросах обороны и безопасности и должны сами обеспечивать свой военный суверенитет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По утверждению французского лидера, в текущей ситуации стоит «радоваться» поддержке со стороны руководства США, в том числе и в вопросах Украины. Однако есть вопрос, будет ли всегда Вашингтон столь же дружественно расположен по отношению к Европе.
Поэтому, подчеркнул Макрон, вопросы коллективной безопасности Европы не должны отдаваться на откуп американским избирателям. При этом, по словам французского президента, речь не идет о том, чтобы подменить НАТО на какую-то другую структуру, например, на франко-германский оборонный союз.
Президент Франции также заявил о важности формирования развитой военной промышленности Евросоюза. О необходимости развития военно-промышленного комплекса европейских стран, по его словам, можно говорить на основе анализа текущей ситуации. Ведь из-за событий на Украине европейские страны опустошили все свои запасы вооружений и боеприпасов.
Если не производить собственное оружие, то Европа вновь и вновь будет оказываться в схожей ситуации. Соответственно, считает Макрон, не очень правильно делать ставку и на приобретение товаров военного назначения за рубежом.
Отдельное внимание Макрон уделил судьбе ДРСМД (Договор о ракетах средней и малой дальности), отметив, что этот договор прекратил существовать, оставив Европу незащищенной, так как европейские страны в нем не участвовали.