Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации предпринимали активные атаки на Купянском направлении. Об этом сообщает украинский генеральный штаб в своей традиционной сводке.
На Купянском направлении российские войска атаковали позиции украинских формирований к западу от Масютовки Харьковской области. Кроме того, украинский генштаб рассказал об атаках ВС РФ в направлении Новоселовского и Стельмаховки. Напомним, что эти населенные пункты расположены на пока еще оккупированной украинскими формированиями части Луганской Народной Республики.
Помимо Купянского направления, российские войска действовали сегодня в районе Белогоровки на Красно-Лиманском направлении. Наблюдалась активность российских войск на Марьинском направлении – в самой Марьинке, где продолжаются ожесточенные городские бои.
На Артемовском направлении ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе Белой Горы и Орехово-Василевки. Наиболее активные бои сейчас идут по флангам Артемовского направления. На таких направлениях как Запорожское, Херсонское, Шахтерское сегодня ситуация не менялась.
Интересно, что украинский генштаб также пишет об отсутствии серьезных боев на Авдеевском направлении. В свою очередь, в сообщении Министерства обороны РФ утверждается, что наиболее активные на Донецком фронте бои сегодня как раз велись на Авдеевском направлении.
В районе самой Авдеевки и поселка Химик были поражены ударами авиации ВКС РФ позиции украинских формирований, а также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.