«Калибр-М» – длинная рука Российского ВМФ

«Стратегический вариант ракеты рассчитан на то, чтобы пролететь со скоростью 0,7 Маха максимально возможное расстояние на высоте 20 тысяч футов. Это считается для ракеты небольшой скоростью, но она обеспечивает наибольшую экономию топлива и, следовательно, увеличивает радиус действия.



Инерциальная система наведения, управляющая автопилотом во время полёта, периодически перестраивается с учётом меняющихся условий при помощи датчика под названием TERCOM. TERCOM может следовать по заранее запрограммированному маршруту с такой точностью, можно сказать, убийственной, что ракета способна уничтожить мишени, даже сверхзащищённые и практически недоступные для более мощных ракет, например, МБР.



Когда ракета достигает вражеской территории, система наведения переводит её на столь малую высоту, что позволяет ей избежать обнаружения радиолокационными средствами, и даже если радиолокатор засечёт цель, «Томагавк» на экране будет похож на чайку. В пределах 500 миль от мишени ракета снижается на высоту всего 50 футов, увеличивая при этом скорость до 1,2 Маха для последнего броска».

10 лет назад в одном малозамеченном телевизионном сюжете президент в очень короткой фразе по сути объявил программу перевооружения стратегическими крылатыми ракетами. Фраза эта буквально звучала следующим образом: «Через три года количество КР в Вооружённых силах России должно увеличиться в 5 раз, а к 2020 году – в 30 раз». Безусловно, речь шла о ракетах Х 555 (переходная модель как временная мера), Х 101/102 в АДД и 3М14 в ВМФ. На момент произнесения президентом этих слов, в Российских Вооружённых силах имелось не более 40 ракет новых типов. Следовательно, в итоге к 2020 году перевооружения арсенал стратегических КР России должен был составить 1 200 единиц.Последнее время зарубежная печать изобилует статьями о якобы нарушениях российской стороной договора по РСМД и готовности США в ответ выйти из договора, разместив в Европе КР средней дальности в ядерном оснащении. Ну что ж, если желание обоюдное, видно, договор изжил себя, и пришло время похоронить его.Научно-технический прогресс, стимулированный Второй мировой войной, подтолкнул таких креативных инженеров-конструкторов, как Роберт Луссер, Вернер фон Браун (Германия), Владимир Челомей, Сергей Королёв (СССР), Глен Мартин, Джеймс С. Макдоннелл (США) – трёх неиссякаемых источников инженерных и конструкторских талантов, к созданию новых видов оружия . Наибольших успехов достигла Германия, где появилось одно из таких новшеств. Управляемые крылатые ракеты раз и навсегда изменили военное дело в мире.Фау 1 обладала относительно невысокой боевой эффективностью, но произвела чрезвычайно большой психологический эффект на противника. Вследствие чего она послужила вожделенным предметом для копирования. В США и в СССР после войны ракеты были созданы методом обратной разработки конструкции, по остаткам германских ракет, их точные копии – ракеты JB 2 «Лун» и 10Х. Разочарование пришло практически сразу и в СССР, и в США – блестящая изначально идея не могла быть успешно реализована в технологически отсталой фашистской Германии. Ракеты имели крайне низкие тактико-технические характеристики и не могли удовлетворить военных обеих сверхдержав. Малая дальность полёта – 250 км, низкая точность КВО – 15 тысяч метров.И речи не могло быть о том, чтобы принимать ракеты в таком виде на вооружение. В целом американская крылатая ракета «Лун» была усовершенствованной и более тщательно изготовленной копией Фау 1, создаваемой в обстановке достаточного количества подготовленных инженерных кадров. Основным отличием от Фау 1 была система управления. Вместо примитивной инерциальной системы была применена радиокомандная система, с управлением с борта переоборудованной дизельной ПЛ.Позиция ракеты в текущий момент времени определялась принимаемым сигналом бортового радиомаяка. В идеальных обстоятельствах точность системы составляла отклонение в 400 метров на дальности 160 километров.В октябре 1945 года ВВС США начали амбициозную и долгосрочную программу по разработке большого семейства управляемых крылатых ракет. Все проекты перечислять бессмысленно, вот только те, которые были доведены до серийного производства и приняты на вооружение – MGM 1 «Матадор», SSM-N 9 «Регулус», AGM 28 «Хаунд Дог», MGM 13 «Мэйс». Наиболее заметным и дорогостоящим по понятным причинам был проект стратегической дозвуковой КР межконтинентальной дальности, получивший вначале проектный индекс MX775A «Снарк».Ракета рождалась в муках, и роды длились довольно долго, всё-таки первая в своём классе. Один факт: лётные испытания ракеты проходили с 6 августа 1953 года по 5 декабря 1960 года. За это время проведено 76 (!) пусков. Только третья часть из них были успешными. За это время создано 6 модификаций ракеты. Первые четыре с N 69A по N 69D были оснащены инерциальной навигационной системой наведения N5A. Тестовые пуски проводились до 20 ноября 1957. Всего 33 пуска.Первые лётные испытания давали крайне неудовлетворительные результаты: среднее КВО ракеты в ходе этих тестовых пусков оказалось равным 32 км. Проблему удалось решить в модификации N 69E, дополнив ИНС системой астрокоррекции KS 120 компании «Коллсман», что позволило значительно улучшить точность. Наиболее точный испытательный пуск проведён 25 сентября 1959 года, отклонение от точки прицеливания влево 7,7 км и недолёт 0,55 км.Проблемы с точностью ещё долго будут негативно сказываться на судьбе многих удачных советских и американских проектов КР. Один из таких – проект советской стратегической КР морского базирования П 5. Ракета по запасу топлива могла пролететь 500 км и больше, топлива в баках оставалось на 500 км. На дальности 1 000 км точность вывода ракеты к цели была настолько низкой, что цель не попадала даже в зону слабых разрушений при подрыве ядерной БЧ. На ракете установлен аналоговый автопилот АП 70А с прецизионным автоматом курса и гировертикалью, после модернизации 1958–1962 гг. на ракете П 5Д – АП 70Д введён допплеровский измеритель угла сноса ракеты по курсу и радиовысотомер РВ 5М.Но даже после модернизации системы управления КВО составляло ещё значительную величину – 3 000 метров. Операционная дальность полёта ракеты была намеренно ограничена половиной от максимальной дальности. Американские и советские ракетостроители низкую точность своих изделий компенсировали единственно доступным в то время техническим решением – повышенной мощностью термоядерной БЧ.Условно историю развития СКР можно разделить на два этапа или, если хотите, на два поколения.Первый этап или «поколение Фау» длился с 1944 по 1962 год. К нему можно отнести все вышеперечисленные ракеты.Второй этап можно назвать эпохой «Томагавков». Одной из последних ракет первого поколения была американская КРВБ AGM 28 Hound Dog. Производство КРВБ Hound Dog ещё некоторое время продолжалось скорее по инерции. 744 стратегических бомбера Б 52, производство которых также закончилось в 1962 году, ничего кроме бомб свободного падения не имели, должны были получить хоть какое-нибудь более или менее эффективное оружие. А на безрыбье, как говорится, и рак – рыба.Между 1962 и 1972 гг. работы по стратегическим КР класса «земля-земля» и в США, и в СССР были практически полностью остановлены и не велись даже на уровне НИОКР.17 декабря 1971 года руководство американского морского флота инициировало программу создания стратегической крылатой ракеты для атомных ПЛ. Опираясь на достижения научно-технической революции 1960-х годов, наработки в области создания миниатюрных, экономичных турбовентиляторных двигателей, а также широкого внедрения в военной и гражданской электронике и компьютерной технике интегральных микросхем вместо старой элементной базы, основанной на транзисторных и ламповых схемах, ведущие американские фирмы-производители ракетной техники возобновили НИОКР по крылатым ракетам.Крупнейшие компании, такие как General Dynamics, Boeing и LTV, приступили к разработке малоразмерных дозвуковых крылатых ракет воздушного и морского базирования. В июне 1972 года программа получила наименование SLCM (Sea-Launched Cruise Missile) – крылатая ракета морского базирования. В январе 1973 года были отобраны два самых многообещающих проекта для участия в конкурсных испытаниях. Первый, фирмы General Dynamics – ракета UBGM 109A, и второй, фирмы LTV – ракета UBGM 110A. В феврале 1976 года начались бросковые испытания макетов ракет с опытовой ПЛ из подводного положения. Ракета BGM 109A объявлена победителем конкурса ещё на начальном этапе испытаний. В марте того же года флотское начальство принимает решение о том, что SLCM должна стать основным оперативно-тактическим и стратегическим оружием надводных кораблей.В марте 1980 года состоялось первое лётное испытание ракеты BGM 109A, пуск произведён с борта эсминца ВМС США «Меррилл» (DD 976). В июне этого же года прошли успешные лётные испытания лодочного варианта ракеты. Это событие стало знаковым в истории ракетного оружия на море – произведён первый в мире пуск стратегической КР с борта подводной лодки ВМС США «Гитарро» SSN 665. В течение трёх лет проводились интенсивные лётные испытания ракет BGM 109A, произведено более 100 ракетных тестов. В результате в марте 1983 года представитель ВМС США по связям с общественностью объявил о том, что «ракета достигла эксплуатационной готовности и рекомендуется к принятию на вооружение».Система управления и наведения КР «Томагавк» представляет собой комплекс трёх систем, выстроенных последовательно, так, что каждая следующая исправляет ошибки предыдущей. Первая – основная инерциальная навигационная система управления Litton LN 35 P 1000 работает на протяжении всего маршрута полёта (вес – 11 кг). В неё включены бортовой компьютер, инерциальная платформа и барометрический высотомер. Инерциальная платформа состоит из трёх гироскопов и трёх акселерометров.Система обеспечивает ведение ракеты по маршруту с ошибкой 0,5 мили на час полёта, т. е. ракета, пролетев дистанцию на максимальную дальность, отклонилась бы от расчётной точки прицеливания на 2 400 метров, если бы не сработали две корректирующие системы.Вторая система – корреляционная по контуру рельефа местности McDonnell Douglas AN/DPW 23 TERCOM (Terrain Contour Matching), работает на среднем и конечном участках полёта ракеты. Она включает компьютер, радиовысотомер. В компьютере на жёстком диске содержится набор эталонных карт районов по маршруту полёта ракеты. Ширина луча радиовысотомера – 13–15 градусов (диапазон частот – 4–8 ГГц).Принцип работы системы TERCOM основан на сопоставлении рельефа местности конкретного района нахождения ракеты с эталонными картами рельефа местности по маршруту её полёта. Определение рельефа местности осуществляется путём сравнения данных радио- и барометрического высотомеров. Первый измеряет расстояние до поверхности земли (реальную высоту), второй – высоту полёта относительно уровня моря.Информация о рельефе местности хранится в памяти бортового компьютера, где сопоставляется с данными фактической местности. Компьютер выдаёт сигналы коррекции для инерциальной системы управления. Весь маршрут полёта КР над сушей разбивается на 64 района коррекции протяжённостью по 8 км и шириной от 2 до 48 км. Система сокращает ошибку инерциальной системы до 80 метров, вне зависимости от дальности.Третья система – электронно-оптическая корреляционная AN/DXQ 1 DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation), которая позволяет существенно повысить точность стрельбы. В ней используются цифровые изображения в оптическом и инфракрасном диапазоне предварительно отснятых районов местности по маршруту полёта КР. DSMAC начинает работать на конечном участке траектории полёта ракеты, после последней коррекции по системе TERCOM.С помощью телевизионного датчика производится осмотр подстилающей поверхности в районе цели. Полученные изображения в цифровой форме вводятся в компьютер, который сравнивает их с эталонами, хранящимися на жёстком диске. Любые отклонения приводят к коррекции курса ракеты. Система DSMAC сокращает КВО до 15 метров, результат также не зависит ни от дальности, ни от времени, в течение которого ракета находится в полёте.Любопытный факт: только на морском «Томагавке» установлена трёхмодульная система управления, на аналогах КРНБ BGM 109G и КРВБ AGM 86B, проект компании «Боинг», стоят двухмодульные системы управления, эти ракеты менее точные (КВО – 80 метров). Поэтому компания «Боинг» свою модель КРВБ AGM 86B оснастила более мощной 200-килотонной модификацией ядерного заряда W 80 Mod 1.BGM 109B, Блок 1A – противокорабельная ракета, позже переименованная в связи с новыми условиями классификации морского ракетного оружия в RGM/UGM 109BTASM («Томагавк» Anti Ship Missile), создавалась одновременно с ядерным вариантом BGM 109ATLAM-N («Томагавк» Land Attack Missile – Nuclear), была фактически первой ракетой, принятой на вооружение. На ракете TASM вместо коррелирующей системы TERCOM, очевидно бесполезной при полётах над морской поверхностью, установлена активная радиолокационная головка самонаведения AN/DSQ 28 J-диапазона.Ракета оснащена 1 000-фунтовой (454-кг) полубронебойной головной частью WDU 25B. Чтобы обеспечить помехозащищённость, предусматривается работа ГСН на переменной частоте, меняющейся по случайному закону. BGM 109D («Томагавк» Блок 2B) переименована в RGM/UGM 109D прежде, чем поступила на вооружение американского флота, в 1988 году. TLAM-D («Томагавк» Land Attack Missile – Dispenser) – ракета для ударов по наземным целям, оснащена кассетной БЧ, предназначена для борьбы с легкобронированной техникой и живой силой противника.Кассетная боевая часть содержит 166 малокалиберных боеприпасов BLU 97B комбинированного осколочного и кумулятивного действия, каждый 1,5 кг весом в 24 пакетах. BGM 109E и BGM 109F должны были стать следующим поколением КР «Томагавк», но в конце 1980-х годов программа была закрыта по финансовым соображениям.Позже индекс – 109E многократно использовался для обозначения модельного ряда ракет «Томагавк» Блок 4 другой программы Tactical «Томагавк». BGM 109E должна была заменить противокорабельную BGM 109B, BGM 109F должна была стать эффективным средством, выводящим из строя аэродромные ВПП при помощи кассетной БЧ BLU 106B, снаряжённой бетонобойными суббоеприпасами.Ракеты TLAM-C и TLAM-D были позже модернизированы в конфигурацию Блок 3.Одним из главных отличий ракеты «Томагавк» Блок 3 от предыдущей модификации стало то, что в состав бортовой аппаратуры вошла навигационная система на базе ИНС на кольцевых лазерных гироскопах, интегрированная с пятиканальным приёмником космической радионавигационной системы NAVSTAR – GPS. Данная навигационная система обеспечивает коррекцию местоположения ракеты на всём протяжении маршрута полёта до выхода её в район цели. Это обновление включает в себя также улучшенную систему наведения на конечном участке DSMAC2А. Ракета получила обновлённый двигатель F107-402 с улучшенной топливной эффективностью.В Блок 3 также предусмотрена улучшенная система поддержки планирования полётной миссии. Программирование системы наведения ракет «Томагавк» предыдущих модификаций перед запуском – очень трудоёмкий и длительный процесс, который отнимал много времени, в системе Блок 3 значительно автоматизирован и упрощён.Кроме того, Блок 3 TLAM-C получил улучшенную и более лёгкую боеголовку WDU 36B, весом 320 килограммов. В ней используется более мощная взрывчатка и лёгкий титановый корпус полубронебойной БЧ, для обеспечения того же разрушительного потенциала, что и старая боеголовка от ракеты «Буллпап». Все эти мероприятия в сумме дали большую дальность Блок 3 TLAM-C, до 1 600 километров.Корпус «Томагавков» серий Блок 1–3 разделён на 6 отсеков, в которых размещается боевая часть, двигатель, бортовая электроника и другое оборудование. В 4 отсеках из 6, помимо всего прочего, размещаются мягкие резиновые баковые секции для топлива. Только в модификации TLAM-N установлены все четыре баковые секции в ракетных отсеках со второго по пятый. На противокорабельной версии установлены только баковые секции № 3 и 4. TLAM-C оснащены тремя секциями. Поэтому ядерный «Томагавк» имеет вдвое большую дальность полёта, чем остальные «Томагавки».Вот как сам главный конструктор ракеты Роберт Олдридж, ведущий инженер «Джеренал Дайнемикс», описывал своё изделие в журнале «Нейшн» в статье «Пентагон на тропе войны» от 27 марта 1982 года:НИОКР над новым поколением стратегических КР в США в начале 1970-х не остались незамеченными. Руководство СССР постановлением Совмина от 8 декабря 1976 года приняло решение о разработке стратегических крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. При этом предполагалось создать морские КР двух типов – малоразмерные дозвуковые, способные стартовать из ТА подводных лодок, и более крупные сверхзвуковые, стартующие из специальных вертикальных ПУ.Создание дозвуковой крылатой ракеты, получившей наименование на флоте 3К10 «Гранат», сухопутная ракета – 3К12 «Рельеф», в ГРАУ обе ракеты получили шифр – 3М 10, на западе SS-N 21 Sampson, было поручено свердловскому НПО «Новатор», возглавляемому Л. В. Люльевым. Разработка КР, являющейся аналогом американской ракеты «Томагавк», была начата в 1976 году. Параллельно над проектом КРВБ Х 55 (РКВ 500), являющейся аналогом американской AGM 86B ALCM, работы начались в МКБ «Радуга». В 1984 году, на год позже американского «Томагавка», ракета 3К10 «Гранат» была официально принята на вооружение.3М 10 или РК 55, ещё одно наименование, под которым она более известна в нашей и зарубежной печати, выполнена по нормальной аэродинамической схеме с прямым крылом относительно большого удлинения. Оперение трёхперьевое, цельноповоротное. В транспортном положении крыло и мотогондола убираются в фюзеляж, а оперение складывается.Двухконтурный одновальный турбореактивный двигатель Р 95-300 с кольцевой камерой сгорания, разработанный под руководством главного конструктора О. Н. Фаворского, расположен на выдвижном подфюзеляжном пилоне. Компрессор низкого давления – двухступенчатый вентилятор, компрессор высокого давления – семиступенчатый осевой компрессор. Р95–300 развивает статическую взлётную тягу 4,0 kN, обладает поперечным размером 315 мм и длиной 850 мм при собственной массе 95 кг.Расход горючего Р 95–300 составляет 0,65 кг/кгс – на уровне даже чуть лучше ДТРД «Вильямс» F 107-WR 400 (0,685 кг/кгс• ч) своего американского аналога. Р 95-300 создавался с учётом достаточно широкого полётного диапазона, свойственного крылатым ракетам, с возможностью манёвра по высоте и скорости. Запуск двигателя осуществляется пиростартёром, размещённым в хвостовом коке ротора.В полёте при выпуске мотогондолы для снижения сопротивления происходит удлинение хвостового кока фюзеляжа (кок выдвигается при помощи пружины, удерживаемой в натянутом состоянии нихромовой проволокой, которая пережигается электрическим импульсом). Для выполнения полётной программы и регулирования Р 95-300 оборудован современной автоматической электронно-гидромеханической системой управления и встроенным электрическим генератором мощностью 4 кВт.Помимо обычных сортов топлива (авиационного керосина Т 1, ТС 1 и других), для Р 95-300 было разработано специальное синтетическое топливо Т 10 – децилин. Т 10 – высококалорийное и токсичное соединение, именно с этим топливом достигались максимальные характеристики ракеты. Особенностью Т 10 является его высокая текучесть, требующая особо тщательной герметизации и уплотнения всей топливной системы ракеты.Центральную часть ракеты занимает огромный отсек – бак кессонного типа, внутри которого в герметичных проёмах размещаются крыло, боевая часть, арматура и ряд других агрегатов. Объем бака около 1 000 литров, а точнее 780 кг топлива. Плоскости крыла складываются в фюзеляж, помещаясь одна над другой. При выпуске плоскости оказываются на разной высоте относительно конструктивной горизонтали изделия, фиксируясь с разными углами установки, из-за чего в полётной конфигурации РК-55 становится асимметричной. Складным выполнено и хвостовое оперение, все поверхности которого являются рулевыми, причём консоли шарнирно ломаются дважды. Фюзеляж ракеты выполнен полностью цельнометаллическим из сплава АМГ 6.В конструкции ракеты реализованы мероприятия по снижению радиолокационной и тепловой заметности. За счёт небольшого миделя и чистоты обводов, ракета имеет минимальную ЭПР, что затрудняет её обнаружение средствами ПВО. Поверхность корпуса не имеет контрастных щелей и острых кромок, двигатель укрыт фюзеляжем, широко использованы конструкционные и радиопоглощающие материалы. Обшивка носовой части фюзеляжа, крыла и оперения изготовлена из специальных радиопоглощающих материалов на основе кремнийорганического композита.Технический проект по переоборудованию ПЛАРБ пр. 667А в ПЛАРК пр. 667АТ («Груша») создавался ЦКБ МТ «Рубин». Корабль данного типа предназначен для нанесения ударов по военным, промышленным и административным объектам на территории противника дозвуковыми стратегическими крылатыми ракетами РК 55 комплекса «Гранат».Крылатая ракета запускалась из ТА, в котором она находится со сложенными консолями крыльев, состыкованным стартовым ускорителем и с герметизированным маршевым двигателем. Перед пуском ТА заполняется водой кольцевого зазора, и для открывания передней крышки давление воды в нём сравнивается с забортным. После выхода ракеты из ТА запускается стартовый ускоритель, с помощью которого она выносится на поверхность. При этом раскрываются консоли крыльев, и запускается маршевый ТРД, а стартовый ускоритель отделяется.Первоначально в качестве носителей комплекса «Гранат» предполагалось использовать ПЛАТ второго и третьего поколений, а также модернизированные ПЛАРБ пр. 667А, выведенные из состава МСЯС в соответствии с договором ОСВ 1. На последних вместо вырезанных ракетных отсеков с шахтами для БРПЛ вставили блок из двух отсеков. В кормовом отсеке находились восемь вертикальных 533-мм ТА (по четыре на борт, расположенных под углом 15 градусов к диаметральной плоскости корабля).Второй отсек – контейнер со стеллажами на 24 КР комплекса «Гранат» (общий боекомплект – 32 ракеты, восемь из которых находятся в ТА) и устройствами быстрой перезарядки ТА. Развёртывание ракет «Томагавк» в период с 1982 по 1991 год шло по плану, из заказанных Пентагоном 3 994 ракет на борту кораблей ВМС США была размещена 2 021 единица, 385 из них были ядерными (TLAM-N), 179 – на надводных кораблях, 206 – на подводных лодках. В течение 1988 года ВМС поставлено 295 ракет, 51 из них в ядерном варианте.Ежегодно оснащалось новым оружием 5 надводных и 10 подводных кораблей. К концу 1990 года «Томагавками» были вооружены 27 надводных кораблей и 37 подводных лодок. «Томагавки» входили в боекомплект только ПЛАТ типа «Лос-Анджелес». Лодки SSN703 «Бостон», SSN704 «Балтимор», SSN705 «Корпус-Кристи», SSN706 «Альбукерк», SSN707 «Портсмут», SSN708 «Минеаполис-Сент-Пол», SSN709 «Хайман Риковер», SSN710 «Аугуста» получили по 4 ядерных «Томагавка» TLAM-N и 4 противокорабельных TLAM-B, по мере вступления в строй остальные – по 6 TLAM-N + 2 TLAM-B, либо 6 + 6 таких же ракет для лодок, начиная с SSN719 «Провиденс», оснащённых УВП Mk 45.Таковым был состав ракетного вооружения ПЛАТ типа «Лос-Анджелес» до начала 1990-х годов. Состав ракетного вооружения надводных кораблей был иным; для линкоров типа «Айова» – 8 TLAM-N + 24 конвенциональных TLAM–C, крейсера типа «Тикондерога» – 6 TLAM-N + 20 TLAM–C.В Советском флоте в этот период, с небольшим опозданием в 1,5–2 года, началось вооружение аналогами ядерных «Томагавков» – ракетами 3К10 «Гранат» атомных подводных лодок третьего и четвёртого поколений, только АПЛ – надводные корабли комплекса «Гранат» не получили. До конца 1990 года ракетами успели оснастить 8 ПЛАТ пр. 671 РТМК (Victor 3) – К 254, К 292, К 298, К 358, К 244, К 292, К 388, К-264, две лодки четвёртого поколения пр. 971 (Akula) – К 284, К 263 (по 4 ракеты на лодку) и две ПЛАРК пр. 667АТ – К 253, К 423.Осенью 1991 года Джордж Буш (старший) и Михаил Горбачёв заключили «джентльменское» соглашение о демонтаже тактического ядерного оружия.27 сентября 1991 года Джордж Буш объявил о том, что США вывозят своё наземное тактическое оружие, включая ракеты с дальностью пуска до 500 км с территории третьих государств, а также тактическое ядерное оружие, размещённое на кораблях ВМС США, и демонтируют его. В общей сложности 2 150 «нестратегических» ядерных зарядных устройств вывезено с территории третьих стран – 850 боеголовок W 70 тактических ракет «Лэнс» и 1 300 артиллерийских снарядов калибра 155 мм W 48 и 203 мм W 33.С кораблей ВМС сняты все тактические ядерные заряды и их ракетные носители – ядерные «томагавки» («Томагавки» TLAM-N по американской классификации относятся к тактическому оружию), противолодочные ракеты SUBROC и ASROC – всего около 500 боеголовок, опустошены также ядерные погреба авианосцев, ещё около 900 авиабомб B57. 5 октября 1991 года президент СССР Горбачёв сделал ответный шаг – «под нож» пошли около 15 тысяч советских тактических ядерных зарядов и их носители.В это число вошли и 104 ракеты РК 55 Советского ВМФ. Вот тут-то и начинается самое интересное.Дело в том, что в советском арсенале РК 55 или её авиационный вариант Х 55 (речь идёт фактически об одном и том же изделии) являлась единственной стратегической КР, поэтому её конвенциональный (неядерный) вариант изначально в стадии проектирования даже не планировался. На вооружении Советских ВВС, АДД, ВМФ и даже сухопутных войск хватало КР различных типов, на вооружении состояло более 20 типов КР. Но главное, все эти КР не были стратегическими по сути, поскольку обладали максимальной дальностью пуска до 600 км, даже те из них, которые имели стратегические носители.По инициативе советской стороны при заключении договора ОСВ-2 в 1979 году был даже включён пункт 8 статьи второй договора, который как бы устанавливал предел, границу, между стратегической и нестратегической КР. Так что формально только РК 55 относилась к стратегическим КР, поэтому никому даже в голову не пришло создавать конвенциональный вариант РК 55. Боевых задач для таких ракет в то время просто не было.В американской же армии, точнее – только в ВМС, состояла на вооружении ПКР малой дальности «Гарпун», да и та разрабатывалась в то же самое время, что и «Томагавк».В результате Советский ВМФ остался безоружным, а американские морские силы получили неограниченные возможности развивать свои конвенциональные, стратегические по сути ракетные вооружения.От Советского ВМФ в наследство Российскому достались избыточные возможности по борьбе с надводными целями. Противокорабельные, точнее – противоавианосные, функции сегодня не так актуальны, как это было в 1970–1980-е годы. А вот способностью поражения наземных целей, особенно укреплённых, флот обладает ограниченно. Если прибрежные радиоконтрастные цели ещё доступны для тяжёлых российских ПКР, то цели в глубине территории вероятного противника доступны только для БРПЛ, а это исключает сам факт участия флота в каком-либо локальном конфликте.Сегодня на вооружении американского флота состоят КР «Томагавк» 5-го поколения.RGM/UGM 109E TacTom Блок 4/5 (тактический «томагавк») – новейшая модификация ракеты, в 1998 году предлагалась флоту фирмой «Рэйтеон» как дешёвая замена ракетам предыдущего поколения. Главной целью программы «Так-том» была ракета, которая станет значительно, почти втрое, дешевле (569 тысяч долларов) в производстве, чем прежняя модель TLAM–C/D Блок 3 (1,45 млн долл.), и со временем должна полностью её заменить.Корпус ракеты, включая аэродинамические поверхности, почти полностью выполнен из углепластика. Сокращено с четырёх до трёх количество перьев стабилизатора. На ракете установлен более дешёвый турбовентиляторный двигатель «Вильямс» F415-WR 400/402. Недостатком новой ракеты является невозможность стрельбы ракетой через торпедный аппарат, только из специальных вертикальных пусковых установок Mk 45 ПЛ.Система наведения обладает новыми возможностями идентификации целей и перенацеливания в полёте. Ракета может быть повторно запрограммирована в полёте через спутниковую УВЧ-связь на 15 любых заранее предопределенных дополнительных целей. Существует техническая возможность у ракеты барражировать в районе предполагаемой цели в течение 3,5 часов на удалении 400 км от точки пуска до получения команды на поражение цели или же использовать ракету в качестве БЛА для доразведки уже поражённой цели.Общий заказ ВМС на новую ракету в период с 1999 по 2015 составил 3 246 единиц. В 2014 году компания Raytheon, наверстывая отставание в системах наведения от российских технологий для Стратегических КР, начала тестовые полеты усовершенствованной модификации Блок 4 для атаки надводных и ограниченно подвижных наземных целей.Новая активная радиолокационная ГСН IMS-280 с АФАР X-band (2) диапазона 10–12 ГГц (длина волны – 2,5 см) способна по отраженному электромагнитному сигналу, сравнивая его с архивом сигнатур потенциальных целей, хранящихся на винчестере бортового компьютера, автономно определять: «свой-чужой» корабль или же гражданское судно. В зависимости от ответа, ракета самостоятельно принимает решение, какую цель атаковать. При одинаковых, можно сказать, идентичных характеристиках американская ГСН тяжелее российской на 25 процентов и занимает больший объем в ракете.Конструкторы предупредили военных: несмотря на то, что новая ГСН будет установлена вместо оптико-электронного модуля AN/DXQ-1 DSMAC, придется удалить часть топливных баков секций № 1, 2, 3, общий объем топлива сократится до 360 килограммов. Это приведет к уменьшению операционной дальности полета ракеты с 1 600 до 1 200 километров. Военные со скрипом, но согласились. Взамен они получают универсальную КР Блок 5/5А большой дальности для ударов по наземным целям и полноценную ПКР в одной ракете, которой у них никогда не было.Сегодня арсенал американских ВМС составляет – 4 000 ракет «Томагавк». В основном это ракеты RGM/UGM 109E Блок 5. На базе ВМС Бангор хранилось вплоть до конца 2012 года ещё около 100 ракет BGM 109A и боеголовок W 80 Mod 0 к ним. Боеголовки переведены из «активного» резерва в «пассивный», и начат процесс разборки. Ракеты конвертированы в вариант RGM/UGM 109C/D серии Блок 3. После чего общее количество ракет устаревшей серии Блок 3 в арсенале достигло 1 000 единиц.За прошедшие 25 лет в ходе локальных конфликтов, которые американцы вели чуть ли не по всему миру, израсходовано 2 000 ракет. Ещё около 500 ракет переведено на тестовые пуски.Расчётная максимальная дальность полёта КР отличается от операционной дальности полёта. Фактически в боевых условиях полёт КР проходит по сложному маршруту, часть полёта проходит на малой высоте, с увеличенным в 2–2,5 раза расходом горючего. Это предполагает, что оценка максимальной дальности полёта КР «Томагавк» в 3 400 км, приведённая в табл. 3, соответствует прямолинейной дальности полёта КР на большой высоте. Для получения заявленной дальности эту величину надо уменьшить примерно на 26 процентов.Операционная дальность полёта крылатой ракеты сильно зависит от профиля полёта. Так, операционная дальность 2 500 км для ядерного «Томагавка» не означает, что он не может поразить цели на расстояниях 3 000 или 3 200 км; наоборот, если дальность 3 000 км для крылатых ракет РК 55 является фактически предельной дальностью. Отсюда совсем не обязательно должно следовать, что они смогут поразить цели на расстоянии 2 500 км при сложных операционных условиях. Таких как плотное насыщение средствами ПВО района цели.Но даже при несколько меньшей дальности советские КР 3М 10 обеспечивали полное покрытие основных целей на территории США, которое можно гарантировать запусками КРМБ с операционной дальностью до 2 500 км. Практически вся территория Соединенных Штатов может быть перекрыта крылатыми ракетами, запущенными с двух или трёх подлодок. Часто приводится аргумент западными экспертами, что США более уязвимы к КРМБ, нежели Россия, потому что большая часть американских крупных мегаполисов находится вблизи побережья Тихого океана и Атлантики.Этот факт может оказаться применим и для крылатых ракет малой дальности 3М14 (до 500 км). Большая часть России также уязвима с учётом дальности современных американских крылатых ракет.Оценки максимальной прямолинейной дальности (км) для некоторых значений скорости и постоянной высоты полёта ядерной крылатой ракеты «Томагавк» указаны в работе George N. Lewis, Theodore А. Postol Long Range Nuclear Cruise Missiles and Stabllity, Science and Global Security, 1991, Volume З, No. 1–2, рр. 49–75.Приведены там в таблице изменения дальности в зависимости от высоты полёта и скорости, можно определить оптимальную скорость ракеты как функцию высоты и веса ракетного топлива. Из таблицы, составленной для дозвуковой КР «Томагавк», видно, что оптимальная скорость при полёте на уровне моря изменяется между М 0,45 и М 0,61.Поэтому если ракета должна лететь с постоянной скоростью М 0,55, то это приведёт к повышению дальности полёта, нежели при скорости М 0,65, либо при М 0,75. Однако при высоте полёта 6,1 км М 0,75 даст наибольшую дальность, поскольку для большей части полёта ракеты оптимальная скорость будет превышать М 0,7.Из этого можно сделать вывод, что именно так, как описывал в своей статье главный конструктор «Томагавка», выглядит оптимальный профиль полёта и аэродинамические параметры полёта КР к цели. Сегодня это уже классика.В процессе разработки ракет РК 55/Х 55 стало ясно, что оба двигателя: и Р 95–300, и ТРДД 50, обладают избыточной тягой для выбранной размерности, ограниченной стандартным советским 21-дюймовым торпедным аппаратом (533×8 200 мм). Вывод напрашивался сам собой: под эти двигатели необходимо сделать ракету увеличенных размеров.ВКС России в 2012 году получили на вооружение новую крылатую ракету увеличенных размеров воздушного базирования большой дальности – Х 101/102.На мой взгляд, очень удачную ракету сделало Дубненское КБ, и этой программе не зря придали приоритетное значение. Х 101 способна поражать цели в конвенциональном оснащении до 4 500 км, в ядерном оснащении (вариант Х-102) – на расстоянии до 5 500 км с КВО всего 5–6 метров. Именно на аналогичную ракету необходимо сделать ставку в перевооружении ВМФ, а не на малоразмерную 3М 14, причём как для ПЛ, так и для надводных кораблей.Я об этом писал в своей статье, опубликованной в журнале «Военный парад» еще в 2010 году. Предлагаемый мной в 2010 году эскизный вариант новой, увеличенной ракеты под 26-дюймовый торпедный аппарат (650 мм) получил-таки воплощение. Появился морской вариант Х 101. Переупакованная ракета в цилиндрическом корпусе под 26-дюймовый торпедный аппарат (650×11 000 мм), с увеличенным до 1 500 кг запасом горючего, оснащенная стартовым твердотопливным ускорителем, получила собственное наименование 3М15 «Калибр-М».У ракеты 3М15 при том же двигателе и той же крейсерской скорости полета М 0,75, что у 3М14, вдвое большая дальность полета. Более того, тонная конвенциональная БЧ при ее замене на ядерные мощности 250, 500 кт и 2 Мт получает еще больший прирост дальности за счет дополнительного бака с горючим. Ядерные БЧ весом от 140 до 400 кг дают возможность разместить приличный запас дополнительного горючего. Дальность полета ракеты увеличивается до 7 500 км.Помимо ТА ПЛАТ 971 проекта, ракета свободно без переделки корабельной пусковой архитектуры ляжет в любую ПУ советских крупногабаритных ПКР – СМ 225А комплекса «Гранат», ПЛАРК пр. 949А, СМ 233А на ракетных крейсерах пр. 1144, ПУ СМ 248 комплекса «Вулкан» ракетных крейсеров пр. 1164.С учётом низкой стоимости самих ракет довести общий арсенал до 2 000 единиц в течение 2–3 лет вполне реально. Соотношение конвенциональных и ядерных КР – как в Советском ВМФ: 75 % – ракеты конвенциональные и 25 % – ракеты в ядерном оснащении.