Российские специалисты разработали систему противодействия БПЛА

Специалисты Российского технологического университета МИРЭА разработали системы, способные успешно противодействовать беспилотным летательным аппаратам.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, РТУ МИРЭА стал одним из первых российских вузов, специалисты которого продемонстрировали уникальные учебно-научные разработки, направленные на создание опытного прототипа мобильного комплекса для радиоэлектронного противодействия беспилотникам.
На базе РТУ МИРЭА разработан комплекс противодронного радиопротиводействия "Вивальди". Созданы две модификации системы прицельного радиоподавления. "Вивальди-P" – представляет собой мобильное радиоружье, а модификация "Вивальди-К" – является радиокейсом с дистанционным пультоуправлением с дальностью действия от 20 до 40 метров.
Также отмечается, что каждая из представленных модификаций противодронного комплекса оснащена портативным модулем радиомониторинга с полосой радиочастотного обзора до 6,2 ГГц. Новый комплекс способен обеспечить интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 дБ в радиусе до двух километров, используя три диапазона - 1,5/2,4/5,8 ГГц. В настоящее время продолжается работа, направленная на внедрение результатов проведенных исследований на базе комплекса отечественной разработки "Вивальди".
По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, учитывая текущую ситуацию, особое значение имеют задачи осуществления контроля воздушного пространства при помощи систем радиомониторинга и РЭБ, противодействующих несанкционированным полетам БПЛА. Данные разработки особенно актуальны в текущей военно-политической ситуации, когда активное использование противником беспилотной авиации создает дополнительные риски для военных объектов и гражданской инфраструктуры страны.