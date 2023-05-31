Западная пресса: ООН предложила начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину

Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к властям России, Украины и Турции с предложением о начале подготовительных действий к восстановлению транзита аммиака из РФ через Украину. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник в дипломатических кругах.По информации агентства, в ООН рассчитывают, что при начале подготовительных работ будут проведены и специальные переговоры по расширению соглашения по Черному морю. Это соглашение было одобрено еще в июле 2022 года, его реализация предполагает включение большего количества как грузов, так и портов Украины в сделку.Российская Федерация, напомним, согласилась продлить сделку на два месяца. Но инициатива «зерновой сделки» с российской стороны будет расторгнута, если стороны сделки не уберут препятствия для экспорта зерна и сельскохозяйственных удобрений из России. Поэтому ООН для спасения зерновой сделки и активизирует усилия по возобновлению транзита аммиака через Украину.Вчера в министерстве инфраструктуры Украины допустили вероятность возобновления транзита аммиака, разумеется, следуя из соображений выгоды продления «зерновой сделки» для киевского режима. В этом случае главным условием Киева будет обеспечение со стороны России условий для стабильного вывоза украинского зерна по Черному морю.Вероятно, что Киев будет настаивать и на бессрочном продлении зерновой инициативы, вне зависимости от позиций российской стороны по данному вопросу.