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Западная пресса: ООН предложила начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину

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Западная пресса: ООН предложила начать подготовку к транзиту российского аммиака через Украину

Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к властям России, Украины и Турции с предложением о начале подготовительных действий к восстановлению транзита аммиака из РФ через Украину. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник в дипломатических кругах.


По информации агентства, в ООН рассчитывают, что при начале подготовительных работ будут проведены и специальные переговоры по расширению соглашения по Черному морю. Это соглашение было одобрено еще в июле 2022 года, его реализация предполагает включение большего количества как грузов, так и портов Украины в сделку.

Российская Федерация, напомним, согласилась продлить сделку на два месяца. Но инициатива «зерновой сделки» с российской стороны будет расторгнута, если стороны сделки не уберут препятствия для экспорта зерна и сельскохозяйственных удобрений из России. Поэтому ООН для спасения зерновой сделки и активизирует усилия по возобновлению транзита аммиака через Украину.

Вчера в министерстве инфраструктуры Украины допустили вероятность возобновления транзита аммиака, разумеется, следуя из соображений выгоды продления «зерновой сделки» для киевского режима. В этом случае главным условием Киева будет обеспечение со стороны России условий для стабильного вывоза украинского зерна по Черному морю.

Вероятно, что Киев будет настаивать и на бессрочном продлении зерновой инициативы, вне зависимости от позиций российской стороны по данному вопросу.
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14 комментариев
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  1. zloybond
    zloybond Сегодня, 19:43
    +7
    В общем дело дойдет до очередной сделки, потом Одесский порт придется сделать "неприкасаемым", потом этот барыга Мазепа со своим аммиаком будет диктовать условия как можно и нельзя вести СВО, чтобы не побеспокоить случайно его бизнес.
    А на всем протяжении аммиак закачанный в трубу будет держать в заложниках близживущее население и военных. И любой случайный или неслучайный подрыв будет на совести этого барыги Мазепы.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:04
      +1
      Предлагать можно все что угодно. Где гарантии и кто их даст, что этот магистральный трубопровод не рванут (аналогично СП1,2) и не загадят обширные площади этим ОВ, превратив территории в зоны сплошных ЧС.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:20
      0
      Цитата: zloybond
      В общем дело дойдет до очередной сделки,

      Слушать обещания-враньё запада, себя не уважать.
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 19:44
    +1
    Чё?!!
    И ведь наши олигархи вполне могут согласиться, вместо того, чтоб совсем прекратить торговлю с ЕС
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 19:50
      +1
      на аммиак война не распространяется- потому как выгодно гейропе!
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:05
      +1
      Бизнес он в любом случае выступает за прибыль, в этом как раз ничего удивительного нет. Отказаться его от прибыли его может заставить только руководство государства.

      Пример Сименса в Германии, которому было выгодно сотрудничать с Россией, но немцы это сотрудничество блокировали законодательно (будешь сотрудничать - получишь уголовное преследование) и все. И хотят и не могут. И плачут по этому поводу в Российском суде.

      Так что согласие на торговлю с Западом - это все санкционировано руководством России на самом-самом высоком уровне.
  3. Toorik
    Toorik Сегодня, 19:45
    +2
    Смешно.... они нифига не сделали... но уже хотят расширять для большего количества портов...
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 19:53
    +2
    Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к властям России, Украины и Турции с предложением о начале подготовительных действий к восстановлению транзита аммиака из РФ через Украину.

    как бы очередную диверсию не готовили. Потом опять ручками разводить будут и "украинских пловцов" искать. Пусть добывают аммиак из отходов жизнедеятельности
  5. Динго
    Динго Сегодня, 19:56
    +1
    главным условием Киева будет обеспечение со стороны России условий для стабильного вывоза украинского зерна по Черному морю.

    ...И для стабильной атаки подводных беспилотников уже по этому коридору...
    Не удивлюсь, если "наши" барыги согласятся.
    Деньги не пахнут...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:00
    +1
    А как они это себе представляют ,трубопровод кто проинспектирует- ВСУ?Рабочее давление 35 атм.можно и дунуть,аммиак дырочку найдёт. laughing Рёйтерсу верить ,себя не уважать.
  7. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 20:00
    -4
    Избрали на свою голову президента, ни на что не способен, гибнут лучшие сыны и дочери России, а ему нас рать, лишь бы бабки да Западу лизнуть.........
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:14
      +2
      Фото голубого берета и ваш комментарий ни как не соответствуют. С такими мыслями - уберите берет с аватара, не позорьте. hi
  8. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 20:06
    0
    Какая интересная война! Какое интересное противостояние с Западом! Чё мелочиться. Ждем когда какая-нибудь Чехия или Эстония напрямую танки и бмп закажет. С обещанием не передавать их ВСУ...
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:15
    0
    Президент России Владимир Путин заявил, что убежден, что цели российской «специальной военной операции» на Украине будут достигнуты, сообщает «Интерфакс».

    Так он ответил на пожелание одного из сотрудников космодрома Восточный, чтобы цели и задачи операции были выполнены.

    «Так и будет. Нет никаких сомнений, - сказал президент - Цели абсолютно понятные и благородные».