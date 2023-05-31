Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Хорватии раскритиковал лозунг «Слава Украине!»: «Это приветствие самых радикальных шовинистов»

2
Президент Хорватии раскритиковал лозунг «Слава Украине!»: «Это приветствие самых радикальных шовинистов»

Националистическое приветствие «Слава Украине!», которое сегодня используют украинские власти, идентично приветствиям немецких нацистов и хорватских усташей. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.


Напомним, что Зоран Миланович уже неоднократно выступал с заявлениями, которые очень негативно воспринимаются украинским режимом. В частности, он неоднократно выступал против отправки хорватских военнослужащих на Украину.

Кроме того, президент Хорватии называл позицию Запада по Украине «аморальной» и утверждал, что Россию долго провоцировали на применение силы. В этот раз Миланович обрушился с критикой на «святыню» украинских неонацистов – их традиционный приветственный лозунг.

Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев, сколько смогли

- заявил Зоран Миланович.

Интересно, что на лозунг «Слава Украине!» вполне нейтрально взирают польские власти, хотя именно украинские нацисты, приветствовавшие друг друга таким лозунгом, виновны в уничтожении многих тысяч поляков Волыни. Но сейчас «коллективный Запад» готов закрыть глаза на все, что угодно, если это соответствует его главной цели противостояния России в Восточной Европе, да и любом другом регионе тоже.

Интересно, что Зорана Милановича украинские нацисты давно включили в список заблокированного в России сайта, содержащего информацию о «врагах» Украины. В базе данных сайта Милановича называют «антиукраинским пропагандистом» за его критический настрой по отношению к киевскому режиму.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:17
    0
    Интересно, что на лозунг «Слава Украине!» вполне нейтрально взирают польские власти, хотя именно украинские нацисты, приветствовавшие друг друга таким лозунгом, виновны в уничтожении многих тысяч поляков Волыни.

    Дети и внуки моей тёти, от такго лозунга просто немеют, зная что под Луцком убита бандерами, вся семья тёти, родители, два брата и сестрёнка. Не простят они этого и тем более ненавистный бандеровский клич.
  2. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 20:19
    0
    Я бы заметил не только это приветствие, а также жорвто -блакитний прапор, как рассказывали мои родители, под этим флагом бандеровцы убивали не только пленных красноармейцев а также мирное население, женщин, стариков и детей. А поляки уже рты заткнули, им вашингтонское политбюро приказало молчать, в тряпочку, продали память убиенных соотечественников в Волыни.............