Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев, сколько смогли

Националистическое приветствие «Слава Украине!», которое сегодня используют украинские власти, идентично приветствиям немецких нацистов и хорватских усташей. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.Напомним, что Зоран Миланович уже неоднократно выступал с заявлениями, которые очень негативно воспринимаются украинским режимом. В частности, он неоднократно выступал против отправки хорватских военнослужащих на Украину.Кроме того, президент Хорватии называл позицию Запада по Украине «аморальной» и утверждал, что Россию долго провоцировали на применение силы. В этот раз Миланович обрушился с критикой на «святыню» украинских неонацистов – их традиционный приветственный лозунг.- заявил Зоран Миланович.Интересно, что на лозунг «Слава Украине!» вполне нейтрально взирают польские власти, хотя именно украинские нацисты, приветствовавшие друг друга таким лозунгом, виновны в уничтожении многих тысяч поляков Волыни. Но сейчас «коллективный Запад» готов закрыть глаза на все, что угодно, если это соответствует его главной цели противостояния России в Восточной Европе, да и любом другом регионе тоже.Интересно, что Зорана Милановича украинские нацисты давно включили в список заблокированного в России сайта, содержащего информацию о «врагах» Украины. В базе данных сайта Милановича называют «антиукраинским пропагандистом» за его критический настрой по отношению к киевскому режиму.