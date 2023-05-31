Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы МИД РФ: Украина заблокировала инициативы МАГАТЭ по Запорожской АЭС

2
Замглавы МИД РФ: Украина заблокировала инициативы МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Украинским режимом блокировались все инициативы генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.


По словам дипломата, киевский режим последовательно препятствовал реализации всех инициатив Гросси. Сначала был заблокирован проект трехсторонних договоренностей, затем формат двух отдельных договоренностей между Россией и МАГАТЭ, и Украиной и МАГАТЭ соответственно.

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что украинский режим не захотел поддержать и предложение агентства о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности, которое Гросси выдвигал после визита на станцию в сентябре 2022 года.

Таким образом, Киев демонстрирует недоговороспособность, нежелание брать на себя обязательства не обстреливать Запорожскую АЭС. При этом украинские вооруженные формирования регулярно создают риски для безопасности Запорожской АЭС, подвергая ее территорию обстрелам.

Между тем, никаких подразделений ВС РФ, предназначенных для наступательных действий, кроме выполняющих функции охраны, на станции нет. Поэтому объяснить обстрелы ЗАЭС можно лишь тем, что киевский режим следует директивам Запада, который ставит под угрозу безопасность атомных объектов в Восточной Европе.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DENAMAX
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:34
    0
    Неудивительно, нацисты одно слово....... ....
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:36
    0
    Права и правил международных нет. По лаврову.
    Количество блоков зап аэс=кол - ву хмельницкой и южукраинской.
    Симметрия по проблемам организуем, будут.
    Объявил - сделал.
    Не красные линии.
    А действия на нежин и др энерго ухрии.
    Пусть думают, что делать-проблемы на 3х аэс бывш окраины. А штурм и возврат энергодара - миф и бред весны и сны...
    Или все тихо будет, в тч на запаэс.