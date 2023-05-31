Замглавы МИД РФ: Украина заблокировала инициативы МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Украинским режимом блокировались все инициативы генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.По словам дипломата, киевский режим последовательно препятствовал реализации всех инициатив Гросси. Сначала был заблокирован проект трехсторонних договоренностей, затем формат двух отдельных договоренностей между Россией и МАГАТЭ, и Украиной и МАГАТЭ соответственно.Заместитель министра иностранных дел России отметил, что украинский режим не захотел поддержать и предложение агентства о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности, которое Гросси выдвигал после визита на станцию в сентябре 2022 года.Таким образом, Киев демонстрирует недоговороспособность, нежелание брать на себя обязательства не обстреливать Запорожскую АЭС. При этом украинские вооруженные формирования регулярно создают риски для безопасности Запорожской АЭС, подвергая ее территорию обстрелам.Между тем, никаких подразделений ВС РФ, предназначенных для наступательных действий, кроме выполняющих функции охраны, на станции нет. Поэтому объяснить обстрелы ЗАЭС можно лишь тем, что киевский режим следует директивам Запада, который ставит под угрозу безопасность атомных объектов в Восточной Европе.