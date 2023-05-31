Военное обозрение
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В Шебекино из-за обстрела ВСУ начался пожар на промышленном предприятии

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В Шебекино из-за обстрела ВСУ начался пожар на промышленном предприятии

Вечером 31 мая в результате нового обстрела города Шебекино в Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар. Об этом прямо во время прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.


По словам чиновника, ситуация в Шебекино не становится лучше. Украинские формирования опять подвергли Шебекино обстрелу, в результате чего произошло возгорание на промышленном предприятии. После завершения прямого эфира Гладков пообещал более детально разобраться в последствиях вечернего обстрела.

Ранее днем губернатор сообщил об обстреле 2 населенных пунктов региона. В Шебекино осколки артиллерийских снарядов повредили участок дороги, автомобиль, были оборваны провода. В селе Графовка в Краснояружском районе Белгородской области были зафиксированы повреждения фасада и стекол в местном административном здании и в продовольственном магазине. К счастью, обошлось без пострадавших.


Кроме того, Гладков сообщил информацию о последствиях обстрела села Новопетровка. В пяти домах выявили разрушения. Там были посечены кровля, фасады, заборы, выбиты стекла. Ремонтные службы делают замеры для оперативного восстановления поврежденного имущества граждан.

Ранее сообщалось, что из приграничных районов Белгородской области началась эвакуация детей. Их повезут в Воронежскую область в целях безопасности. Разместить эвакуируемых выразила желание и Липецкая область.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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8 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 20:53
    +1
    ждём когда очередную красную ленточку порвут на британский флаг
    тьфу оговорка по Фрейду feel
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:06
    0
    Кто нибудь видел доклад Гладкова Путину в прямом эфире.Что он сказал по честному.
  3. Million
    Million Сегодня, 21:14
    +4
    Если власти не принимкают никаких мер,значит их это устраивает.
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:27
      -1
      Очень не хочется так думать, но приходиться. Но, скорее всего ответить так, что бы не стало хуже- не могут. Политически. Я, всё-таки верю, что армия, вела бы боевые действия более успешно, если бы не приходилось соблюдать некие политические договоренности.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:23
    +6
    Помнится - полтора года назад всё это начиналось под лозунгом "Прекратить обстрелы Донецка".... what
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:38
      +1
      Очевидно, стратегия была в том, чтобы разделить бремя - каждый снаряд, выпущенный по Белгородской области, не будет выпущен по Донецку, которому, тем не менее, достаётся гораздо в большей степени, чем до начала нашей "помощи". Дурацкое объяснение, а сама ситуация ещё более дурацкая...
  5. Vetal
    Vetal Сегодня, 21:40
    +3


    Интересно, зло по отношению к кому скрипит на зубах?
    По отношению к "укрофашистам - бандеровцам - карателям"?
    Или по отношению к тем, кто затеял эту кровавую авантюру, поверив в свою липовую пропаганду, в теперь не в состоянии обеспечить безопасность даже "довоенных" территорий РФ?
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 21:57
    0
    Интересно контрабатарейная работа ведётся? Обстрелы идут считай круглосуточно, это точно не какая-то там кочующая неуловимая тачанка.