В Шебекино из-за обстрела ВСУ начался пожар на промышленном предприятии

Вечером 31 мая в результате нового обстрела города Шебекино в Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар. Об этом прямо во время прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.По словам чиновника, ситуация в Шебекино не становится лучше. Украинские формирования опять подвергли Шебекино обстрелу, в результате чего произошло возгорание на промышленном предприятии. После завершения прямого эфира Гладков пообещал более детально разобраться в последствиях вечернего обстрела.Ранее днем губернатор сообщил об обстреле 2 населенных пунктов региона. В Шебекино осколки артиллерийских снарядов повредили участок дороги, автомобиль, были оборваны провода. В селе Графовка в Краснояружском районе Белгородской области были зафиксированы повреждения фасада и стекол в местном административном здании и в продовольственном магазине. К счастью, обошлось без пострадавших.Кроме того, Гладков сообщил информацию о последствиях обстрела села Новопетровка. В пяти домах выявили разрушения. Там были посечены кровля, фасады, заборы, выбиты стекла. Ремонтные службы делают замеры для оперативного восстановления поврежденного имущества граждан.Ранее сообщалось, что из приграничных районов Белгородской области началась эвакуация детей. Их повезут в Воронежскую область в целях безопасности. Разместить эвакуируемых выразила желание и Липецкая область.