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Западная пресса: Некоторые БПЛА, атаковавшие Москву, напоминают прототип украинского дрона-камикадзе «Бобер»

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Западная пресса: Некоторые БПЛА, атаковавшие Москву, напоминают прототип украинского дрона-камикадзе «Бобер»

Часть беспилотников, использовавшихся для совершения террористической атаки на Москву и Подмосковье, внешне похожи на прототип нового украинского дрона-камикадзе "Бобер".


Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на военных экспертов, в середине мая текущего года украинский блогер Игорь Лачен разместил в своем Telegram-канале изображением украинского БПЛА "Бобер", приобретенного за собранные пожертвования для нужд ГУР Украины. Всего было приобретено пять подобных беспилотников на общую сумму в 20 миллионов гривен (около 40 миллионов рублей).

Немецкий военный эксперт Юлиан Репке, изучив различные фотографии и видеоматериалы, отметил внешнее сходство этого дрона с теми, которые попали на видеозаписи недавней террористической атаки на Москву.

Репке предположил, что, помимо дрона UJ-22, в распоряжении украинской армии теперь есть производственная линия, выпускающая беспилотники, способные наносить удары по целям, находящимся на значительном расстоянии.

Немецкое издание также утверждает, что пока Россия якобы зависит от поставок иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", Украина смогла обеспечить свою армию беспилотниками собственного производства, способными наносить удары по целям, расположенным на расстоянии до 700 километров.

Но подобное утверждение ставит под сомнение компетентность немецких военных экспертов, не знающих, что в России давно производятся отечественные дроны "Герань-2", являющиеся аналогами иранских БПЛА. Поэтому зависеть от поставок иностранных беспилотников у России нет необходимости.
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6 комментариев
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  1. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 21:14
    +2
    На камикадзе как-то непохож. Аэродинамическая схема непонятна.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:28
      +1
      Аэродинамическая схема утка. Хинзирский стартап.
  2. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 21:34
    +3
    Западная и укронацисткая пресса очено хочет убедить в СМИ, что их БПЛА настолько крутые, что способны не только преодолеть ленточку боевого столкновения, но и долететь до Москвы.
    Сейчас не до оглашения итогов следствия российских органов, но с каждой публикацией крепнет уверенность, что все они запускались из подмосковья и пролетели не более 100 км. Слишком много потенциальных террористов проникло в Россию вместе с беженцами. Вот ЦРУ с СБУ вычисляет их и шантажирует через родственников или публикациями подписок о сотрудничестве.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:00
      +1
      Цитата: Zorro21
      Западная и укронацисткая пресса очено хочет убедить в СМИ, что их БПЛА настолько крутые

      Не-а. Отмашка сверху - про БПЛА в западной прессе ни гу-гу, иначе начнутся неудобные вопросы - нахрена вы столько денег ухнули на те беспилотники, что нахрен не нужны - роевые и стратегические, а копеечных Гераней нет?
      Им такие БПЛА невыгодны - дешевые, много не распилишь. Иначе бы давно производство можно было наладить, хотя бы во Франции, коль в Германии нет энергии, а в США - производства
  3. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 21:57
    0
    Сами они бобры. Бобры вообще не летают. То была утка.
  4. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 22:00
    0
    В любом случае для разведки есть работа.